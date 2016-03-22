​Скажи, какой стиль тебе нравится – и я скажу, кто ты

Воздушные и изящные интерьеры в стиле шебби-шик неизменно находят поклонников среди самых разных характеров. И это неудивительно – как и любви все возрасты покорны, так и нежные оттенки, романтичные детали интерьера, да и просто, само ощущение весеннего настроения, обогреет и привнесет уют в любой дом. Термин shabby chic дословно переводится как потертый шик , что придает таким интерьерам еще более оригинальных нот – смесь классики и винтажных вещиц, утонченности и домашней простоты.