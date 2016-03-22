​Скажи, какой стиль тебе нравится – и я скажу, кто ты

Каковы бы не были рекомендации дизайнеров о подходящем стиле для вашего интерьера, определяющее значение имеет самоощущение человека. Дом и после ремонта должен остаться для вас пространством уютным и органичным. Многие современные стили – яркие и оригинальные, имеют свой четкий образ, который вы можете соотнести с собственным характером и стилем жизни, подобрать наиболее близкое вам направление.
Просторы родной природы и радушие деревенских домов питает лучшие человеческие качества в таких интерьерах: искренность, щедрость, надежность и верность. Пожалуй людей, которые чувствуют свою родство со стилем кантри, можно назвать фундаментом, опорой любой семьи и компании – честные и прямолинейные, они будут упорно защищать и оберегать то, что дорого их сердцу.
Светлые интерьеры комнат в скандинавском стиле – безупречное воплощение функциональности вещей. Человек, создающий для себя такой интерьер, умеет видеть красоту в обычном и привычном, ценить простые незамысловатые предметы и принимать жизнь такой, какая она есть – без прикрас и без лишних надумываний.
Для создания органичного интерьера со сложными сочетаниями цветов и фактур человек должен обладать характером неоднозначным, возможно сложным, но не скучным. Ощущение гармоничности в соединении противоположностей в интерьере даст таким многогранным натурам нужную обстановку для отдыха и общения, столь же разнообразного и разноформатного.
Подчеркнуто открытый, свободолюбивый и нетривиальный индустриальный стиль отличает обычно интерьеры людей столь же ярких и целеустремленных. Ничего лишнего, только лучшее. Ничего показного, но каждый предмет продуман до мелочей. Не на показ – а потому что так удобно его владельцу.
Минимализм в интерьере не дает права на ошибку, этот стиль можно назвать подходящим для перфекционистов по складу характера. Идеально выверенные пропорции и текстуры, четкая планировка, продуманные интерьеры. Но с другой стороны, таких людей зачастую отличает и необычная глубина и тонкость души, стремление к простору и уединенности, чистоте и естественности, гармоничной жизни с окружающим миром и природой.
Воздушные и изящные интерьеры в стиле шебби-шик неизменно находят поклонников среди самых разных характеров. И это неудивительно – как и любви все возрасты покорны, так и нежные оттенки, романтичные детали интерьера, да и просто, само ощущение весеннего настроения, обогреет и привнесет уют в любой дом. Термин
shabby chic дословно переводится как
потертый шик, что придает таким интерьерам еще более оригинальных нот – смесь классики и винтажных вещиц, утонченности и домашней простоты.