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​Скажи, какой стиль тебе нравится – и я скажу, кто ты

Перла Вереника Перла Вереника
Apartament SW, PB/STUDIO PB/STUDIO Гостиная в скандинавском стиле
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Каковы бы не были рекомендации дизайнеров о подходящем стиле для вашего интерьера, определяющее значение имеет самоощущение человека. Дом и после ремонта должен остаться для вас пространством уютным и органичным. Многие современные стили – яркие и оригинальные, имеют свой четкий образ, который вы можете соотнести с собственным характером и стилем жизни, подобрать наиболее близкое вам направление.

1. Стиль кантри: искренний и верный характер

Куршевель в кармане, artstyle artstyle Гостиная в стиле кантри Дерево Серый
artstyle

Куршевель в кармане

artstyle
artstyle
artstyle

Просторы родной природы и радушие деревенских домов питает лучшие человеческие качества в таких интерьерах: искренность, щедрость, надежность и верность. Пожалуй людей, которые чувствуют свою родство со стилем кантри, можно назвать фундаментом, опорой любой семьи и компании – честные и прямолинейные, они будут упорно защищать и оберегать то, что дорого их сердцу.

2. Скандинавский стиль: практичное и легкое отношение к жизни

Apartament SW, PB/STUDIO PB/STUDIO Гостиная в скандинавском стиле
PB/STUDIO

PB/STUDIO
PB/STUDIO
PB/STUDIO

Светлые интерьеры комнат в скандинавском стиле – безупречное воплощение функциональности вещей. Человек, создающий для себя такой интерьер, умеет видеть красоту в обычном и привычном, ценить простые незамысловатые предметы и принимать жизнь такой, какая она есть – без прикрас и без лишних надумываний. 

3. Эклектичный стиль: множество скрытых граней характера и креатива

Пространство стиля, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
VVDesign

Пространство стиля

VVDesign
VVDesign
VVDesign

Для создания органичного интерьера со сложными сочетаниями цветов и фактур человек должен обладать характером неоднозначным, возможно сложным, но не скучным. Ощущение гармоничности в соединении противоположностей в интерьере даст таким многогранным натурам нужную обстановку для отдыха и общения, столь же разнообразного и разноформатного. 

4. Индустриальный: динамичный, полный жизни индивид

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в стиле лофт
Александра Клямурис

Лофт 17

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Подчеркнуто открытый, свободолюбивый и нетривиальный индустриальный стиль отличает обычно интерьеры людей столь же ярких и целеустремленных. Ничего лишнего, только лучшее. Ничего показного, но каждый предмет продуман до мелочей. Не на показ – а потому что так удобно его владельцу. 

5. Минимализм в интерьере: изысканный и аутентичный

homify Гостиная в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Минимализм в интерьере не дает права на ошибку, этот стиль можно назвать подходящим для перфекционистов по складу характера. Идеально выверенные пропорции и текстуры, четкая планировка, продуманные интерьеры. Но с другой стороны, таких людей зачастую отличает и необычная глубина и тонкость души, стремление к простору и уединенности, чистоте и естественности, гармоничной жизни с окружающим миром и природой.

6. Шебби-шик: нежный и романтичный

AMOREIRAS HOUSE, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Гостиная в средиземноморском стиле
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

Воздушные и изящные интерьеры в стиле шебби-шик неизменно находят поклонников среди самых разных характеров. И это неудивительно – как и любви все возрасты покорны, так и нежные оттенки, романтичные детали интерьера, да и просто, само ощущение весеннего настроения, обогреет и привнесет уют в любой дом. Термин shabby chic дословно переводится как потертый шик, что придает таким интерьерам еще более оригинальных нот – смесь классики и винтажных вещиц, утонченности и домашней простоты.

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