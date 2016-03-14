Очаровательный минимализм на вилле

Дом, который сделает вас счастливее скандинавского туриста на Багамах, существует! Этот очаровательный, стильный и очень современный проект виллы в стиле минимализм будто создан специально для того, чтобы приносить счастье своим владельцам!
Спокойствие, расслабленность и абсолютная гармония процветают в этом райском саду передового дизайна и эстетики. Студия VISMARACORSI ARQUITECTOS создала эту виллу такой, что она заряжает нас своей позитивной атмосферой даже с экрана монитора!
Эффект минимализма в дизайне вполне объясним – благодаря простым линиям он разгружает нашу зрительную систему, позволяя нам меньше уставать и больше просто наслаждаться происходящим. Благодаря функционалу виллы здесь удобно не только отдыхать, но и жить. Кроме террас, бассейна и кухни на террасе внутри дома нас ждут гостиная с камином, стильная кухня и спальня, а также полный красоты внутренний садик за стеклом.
Но значимость минимализма – это не просто непринужденная атмосфера в интерьере, но и особый образ жизни, который создается в процессе. Все мы ищем дома именно спокойствия, равновесия и собственного отдыха, но забываем, что такие стили, как классика, барокко и эклектика часто бывают похожими на шоу бурлеска, где требуется высокая концентрация внимания, а никак не на сеанс в SPA, где требуется лишь лечь и отдыхать. А ведь именно последнее большинство из нас хочет сделать, придя домой с работы, разве нет?
Зона летней кухни в этом проекте поражает воображение. Кажется, здесь можно не просто устроить идеальные выходные с близкими или хорошо провести лето, играя с детьми в бассейне и в саду, но и вовсе изменить свою жизнь, вывести ее на новый уровень комфорта и роскоши.
Кстати, такая летняя кухня в стиле минимализм с маленьким бассейном и мини-террасой – очень доступная идея для строительства, по сравнению с другими вариантами.
Стильная и светлая отделка в этом доме напоминает фильмы про Джеймса Бонда, правда, этот проект явно показывает все в миниатюре. И все-таки он выглядит чрезвычайно современно, взять хотя бы остекление для внутреннего садика с галькой и крупным растением. Огромный формат остекления, бесшовные углы на специальных профилях и стильная подсветка фасада – то, что делает из этой гостиной маленькое эстетичное шоу.
Удобно расположенная в отдельной нише кухня имеет шикарные глянцевые фасады и дополнительные верхние модули для хранения прямо под потолком. С другой стороны тумбы с раковиной находится барная стойка в зоне гостиной, а у самой кухни есть собственный выход на террасу с барбекю.
Нестандартный формат бассейна позволяет объединить две зоны – отдыха на террасе с шезлонгами у гостиной (слева на фото) и летнюю кухню (справа на заднем плане) – и создает из участка подобие оазиса или тропической реки.
Когда на маленьком пространстве сталкивается минимализм с оригинальными идеями, обычно мы получаем эксклюзивный проект, который смотрится просто обворожительно. Так и здесь, красивый выход к бассейну как с террасы с барбекю, так и из столовой и еще одной деревянной террасы создали уголок поразительной красоты! Будто лагуна, этот бассейн просто создан для того, чтобы им наслаждаться!
Обратите внимание на нестандартную форму бассейна, и вы увидите, что создание «лагун» не такое уж сложное дело.
Внутри мы найдем спальню, гостиную, столовую и кухню, миниатюрные, но стильные и отлично подходящие для небольшой компании. Кстати, этот дом в Испании создан именно для отдыха, поэтому имеет лишь одну спальню и дополнительное спальное место на двоих в гостиной. Он предлагает отдохнуть от суеты Мадрида или жаркой Барселоны в собственном оазисе.
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