Очаровательный минимализм на вилле

Эффект минимализма в дизайне вполне объясним – благодаря простым линиям он разгружает нашу зрительную систему, позволяя нам меньше уставать и больше просто наслаждаться происходящим. Благодаря функционалу виллы здесь удобно не только отдыхать, но и жить. Кроме террас, бассейна и кухни на террасе внутри дома нас ждут гостиная с камином, стильная кухня и спальня, а также полный красоты внутренний садик за стеклом.

Но значимость минимализма – это не просто непринужденная атмосфера в интерьере, но и особый образ жизни, который создается в процессе. Все мы ищем дома именно спокойствия, равновесия и собственного отдыха, но забываем, что такие стили, как классика, барокко и эклектика часто бывают похожими на шоу бурлеска, где требуется высокая концентрация внимания, а никак не на сеанс в SPA, где требуется лишь лечь и отдыхать. А ведь именно последнее большинство из нас хочет сделать, придя домой с работы, разве нет?