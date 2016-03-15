Роскошный дом в провинции

Мы покажем вам сегодня удивительный проект домика в деревне, далеко от шума города и быстрого ритма жизни, пользуясь возможностью поговорить и о дизайне интерьера загородного дома в провинции.

Авторы данного проекта – дизайнеры из студии DECOUSSEMAECKER INTERIEURS, они занимались не только дизайном и декором интерьера, но и создали ландшафтный проект, подсветку экстерьера и другие важные в общем контексте вещи.

Сам дом расположен на севере от Амстердама, в Нидерландах и может похвастаться шикарным расположением в уютном районе, полном зелени.