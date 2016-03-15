Роскошный дом в провинции

Мы покажем вам сегодня удивительный проект домика в деревне, далеко от шума города и быстрого ритма жизни, пользуясь возможностью поговорить и о дизайне интерьера загородного дома в провинции.
Авторы данного проекта – дизайнеры из студии DECOUSSEMAECKER INTERIEURS, они занимались не только дизайном и декором интерьера, но и создали ландшафтный проект, подсветку экстерьера и другие важные в общем контексте вещи.
Сам дом расположен на севере от Амстердама, в Нидерландах и может похвастаться шикарным расположением в уютном районе, полном зелени.
Ниже мы перечислим основные приемы, позволившие этому дому в провинции стать похожим на потрясающий особняк, полный аристократической роскоши.
— Оформление фасадов светлым декоративным камнем – прекрасная способ подражания европейскому особняку.
— Светлые окна и двери, оформленные в белом цвете так же, как и дорожка к парадному входу. Кронштейны и свесы крыши отлично сочетаются с камнем и выглядят очень традиционно.
— Четкая симметрия в дизайне и ландшафтном проекте очень важна для создания образа элегантного дома и сада.
— Подсветка позволяет сделать вечерний вид более изысканным, а фасады – более рельефными и объемными на вид.
— Такие традиционные приемы, как зеленые стриженая изгородь, розарий у парадного крыльца и стриженые деревья нельзя обходить вниманием при создании образа благородного европейского дома.
— Подъездная площадь, вымощенная тротуарной плиткой – важная часть облика дома, который претендует на звание особняка.
— Колонны в оформлении крыльца (круглые на греческий манер или квадратные в голландском или американском стилях) делают вид дома более основательным, добавляя историческую нотку.
Стильный дизайн гостиной в люксовом стиле выглядит очень удивительно, если учесть, что этот дом расположен достаточно далеко от Амстердама. Здесь сочетается нежная, трюфельная голландская палитра в интерьере и современный люкс стиля модерн.
Уже почти обязательная часть интерьера дизайнерского загородного дома – кухня с глянцевыми и минималистичными фасадами – выглядит в этом доме просто поразительно стильно! Все благодаря выбранной планировке и традиционным окнам и двери, которые добавляют ей шарма в стиле кантри.
Спальня, которая имеет особенный мягкий уголок для просмотра кинофильмов, гардеробную и собственную ванную с джакузи просто обязана называться идеальной! Кажется, что в этом мастер-сьюте создано идеальное пространство для пары любящих друг друга людей!
Еще один мастер-сьют тоже с собственной душевой и гардеробной оформлен чуть более скромно. Здесь основным акцентом в черно-белом интерьере стал коралловый оттенок, вдохновляющий многих дизайнеров на цветовые эксперименты.
Место для просмотра кинофильмов в этом доме – домашний кинотеатр с красной ковровой дорожкой, понижением уровня пола до экрана и идеальной звукоизоляцией – находится на цокольном этаже. Дети любят собирать здесь компании друзей, взрослые – наслаждаться субботним вечером.
Еще одно интересное место в доме – бар с бильярдным столом и игровыми автоматами, который рассчитан на шикарную домашнюю вечеринку. Кажется, что здесь веселье творится даже без людей – настолько сильно подсветка влияет на настроение интерьера!
Последний раз взглянув на этот проект, мы понимаем, что за каждой дверью любого дома может таиться что-то совершенно особенное и невероятно привлекательное. Homify призван показать вам дома – большие и маленькие, современные и традиционные, чтобы вы знали, что вам есть из чего выбрать и вы действительно можете построить дом вашей мечты, ведь сейчас в мире так много возможностей!
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