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Роскошный дом в провинции

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Дома в стиле кантри
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Мы покажем вам сегодня удивительный проект домика в деревне, далеко от шума города и быстрого ритма жизни, пользуясь возможностью поговорить и о дизайне интерьера загородного дома в провинции.

Авторы данного проекта – дизайнеры из студии DECOUSSEMAECKER INTERIEURS, они занимались не только дизайном и декором интерьера, но и создали ландшафтный проект, подсветку экстерьера и другие важные в общем контексте вещи.

Сам дом расположен на севере от Амстердама, в Нидерландах и может похвастаться шикарным расположением в уютном районе, полном зелени.

​Образ европейского особняка

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Дома в стиле кантри
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Ниже мы перечислим основные приемы, позволившие этому дому в провинции стать похожим на потрясающий особняк, полный аристократической роскоши.

— Оформление фасадов светлым декоративным камнем – прекрасная способ подражания европейскому особняку.

— Светлые окна и двери, оформленные в белом цвете так же, как и дорожка к парадному входу. Кронштейны и свесы крыши отлично сочетаются с камнем и выглядят очень традиционно.

— Четкая симметрия в дизайне и ландшафтном проекте очень важна для создания образа элегантного дома и сада.

— Подсветка позволяет сделать вечерний вид более изысканным, а фасады – более рельефными и объемными на вид.

— Такие традиционные приемы, как зеленые стриженая изгородь, розарий у парадного крыльца и стриженые деревья нельзя обходить вниманием при создании образа благородного европейского дома.

— Подъездная площадь, вымощенная тротуарной плиткой – важная часть облика дома, который претендует на звание особняка.

— Колонны в оформлении крыльца (круглые на греческий манер или квадратные в голландском или американском стилях) делают вид дома более основательным, добавляя историческую нотку.

Современность внутри дома в провинции

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Гостиная в стиле модерн
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Стильный дизайн гостиной в люксовом стиле выглядит очень удивительно, если учесть, что этот дом расположен достаточно далеко от Амстердама. Здесь сочетается нежная, трюфельная голландская палитра в интерьере и современный люкс стиля модерн.

​Глянцевая кухня

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Кухня в стиле минимализм
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Уже почти обязательная часть интерьера дизайнерского загородного дома – кухня с глянцевыми и минималистичными фасадами – выглядит в этом доме просто поразительно стильно! Все благодаря выбранной планировке и традиционным окнам и двери, которые добавляют ей шарма в стиле кантри.

Мастер-сьют

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Ванная комната в стиле модерн
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Спальня, которая имеет особенный мягкий уголок для просмотра кинофильмов, гардеробную и собственную ванную с джакузи просто обязана называться идеальной! Кажется, что в этом мастер-сьюте создано идеальное пространство для пары любящих друг друга людей!

​Детский мастер-сьют

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Ванная комната в стиле модерн
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Еще один мастер-сьют тоже с собственной душевой и гардеробной оформлен чуть более скромно. Здесь основным акцентом в черно-белом интерьере стал коралловый оттенок, вдохновляющий многих дизайнеров на цветовые эксперименты.

​Домашний кинотеатр

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Медиа комната в стиле модерн
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Место для просмотра кинофильмов в этом доме – домашний кинотеатр с красной ковровой дорожкой, понижением уровня пола до экрана и идеальной звукоизоляцией – находится на цокольном этаже. Дети любят собирать здесь компании друзей, взрослые – наслаждаться субботним вечером.

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​Зал веселья и развлечений

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Медиа комната в стиле модерн
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Еще одно интересное место в доме – бар с бильярдным столом и игровыми автоматами, который рассчитан на шикарную домашнюю вечеринку. Кажется, что здесь веселье творится даже без людей – настолько сильно подсветка влияет на настроение интерьера!

​Роскошь в провинции

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Дома в стиле кантри
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Последний раз взглянув на этот проект, мы понимаем, что за каждой дверью любого дома может таиться что-то совершенно особенное и невероятно привлекательное. Homify призван показать вам дома – большие и маленькие, современные и традиционные, чтобы вы знали, что вам есть из чего выбрать и вы действительно можете построить дом вашей мечты, ведь сейчас в мире так много возможностей!

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