​До и После: Из заброшенного дома в прекрасную дачу

Домик в деревне, сложенный из камня много десятилетий назад, превращается в виллу мечты любого испанского туриста! На самом же деле, он является частным владением, летним домиком для отдыха от мегаполиса и создан владельцами в сотрудничестве с архитекторами из студии UMA CASA PORTUGUESA.
Купленный в плачевном состоянии, но с крепкими стенами этот домик был полностью переоборудован под летний семейный отдых. Большая часть средств была потрачена на организацию кровли и коммуникаций, а также строительство бассейна и террас. Кстати, декоративный камень в отделке фасадов выглядит, как настоящий, хотя на самом деле оригинальную кладку все-таки решили скрыть из-за ее слишком аутентичного вида.
Идеальная конфигурация из двух террас – одна у дома и вторая у бассейна – выглядит шикарно на маленьком участке в 600 м2. Здесь есть и место для игр детей, и летняя столовая, и террасы для шезлонгами.
В доме был залит новый бетонный пол, которого раньше здесь не было, а оригинальная каменная кладка надставлена примерно на 40 сантиметров ради увеличения высоты потолка. Кровлю заменили полностью, как и пару внутренних перегородок.
На новый бетонный пол была положена керамическая плитка под камень, надставка оштукатурена в белый, как и потолок, старый дымоход заложен, но каминный портал оставлен для красоты. Кроме того, в кладку были вмонтированы специальные светильники – очень красивые маленькие лампочки, веером освещающие столовую.
Маленькие окна примерно 40 x 30 см были заменены шикарным панорамным остеклением с выходом на террасу. Кажется, что перед нами стоит современный дом, оформленный в традициях средиземноморья, а не реконструированный домик в деревне, которому более 100 лет!
После ремонта дом был оформлен современной мебелью в стиле модерн, за окном появилась газонная площадка, террасы и бассейн.
В одной из комнат дома обосновалась кухня – современная, имеющая черные глянцевые минималистичные фасады и каменную столешницу. В ней шикарно отражаются окна с видом на сад, а полный комплект бытовой техники серьезно увеличивает комфорт летней жизни в домике на природе
Важной частью реконструкции старого деревенского дома в дачу или летний коттедж становится организация пространств для отдыха на свежем воздухе. Патио, беседка, терраса, зона барбекю, площадка для игр детей и самая эффектная вещь – бассейн – очень важны для полноценного отпуска.
Стильный прямоугольный бассейн разместился в дальнем конце маленького участка и имеет рядом красивые террасы для принятия солнечных ванн и игр детей.Только представьте, как рады были бы увидеть у себя на даче или при загородном доме что-то подобное ваши собственные дети!
Экраны для приватности от соседей созданы из натурального материала, что добавляет интересный этнический акцент. Вид на соседние холмы и поляны мало чем отличается от природы средней полосы России, хотя этот дом находится в Португалии, в пригороде столицы Лиссабон, не так далеко от Атлантического океана.
На этом мы заканчиваем нашу с вами прогулку по этому дому, но надеемся, что вы посмотрите и другие проекты из рубрики «До и После», где деревенские дома, квартиры старого фонда, коттеджи, построенные полвека назад, и даже сараи превращаются в шикарные загородные резиденции или апартаменты!
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