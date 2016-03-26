​До и После: Из заброшенного дома в прекрасную дачу

Стильный прямоугольный бассейн разместился в дальнем конце маленького участка и имеет рядом красивые террасы для принятия солнечных ванн и игр детей.Только представьте, как рады были бы увидеть у себя на даче или при загородном доме что-то подобное ваши собственные дети!

Экраны для приватности от соседей созданы из натурального материала, что добавляет интересный этнический акцент. Вид на соседние холмы и поляны мало чем отличается от природы средней полосы России, хотя этот дом находится в Португалии, в пригороде столицы Лиссабон, не так далеко от Атлантического океана.

На этом мы заканчиваем нашу с вами прогулку по этому дому, но надеемся, что вы посмотрите и другие проекты из рубрики «До и После», где деревенские дома, квартиры старого фонда, коттеджи, построенные полвека назад, и даже сараи превращаются в шикарные загородные резиденции или апартаменты!

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