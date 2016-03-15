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8 блестящих идей, которые помогут сделать дверной проем центром внимания

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La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos Окна и двери в колониальном стиле
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Благоустройство дверных проемов считается трудоемким, но необходимым процессом. Декор дверного проема влияет на целостное восприятие дизайна всей комнаты, поэтому к его выбору нужно подходить со всей ответственностью.

В настоящее время существует огромное количество идей, которые можно использовать для благоустройства дверного прохода. Многие работы вы можете произвести самостоятельно, они совершенно не трудные. Представляем вашему вниманию 8 наиболее интересных вариантов.

Контрастный цвет

Interior doors and windows, Commercium Globalis Commercium Globalis Окна и двери в стиле модерн
Commercium Globalis

Commercium Globalis
Commercium Globalis
Commercium Globalis

Любой дверной проем можно сделать изюминкой интерьера. Самый простой способ – покрасить его в контрастный цвет или подобрать контрастный наличник, как в данном случае. В зависимости от того, где расположен дверной проем, он может быть оформлен контрастными обоями или плиткой.

Полки по периметру

Boulogne Billancourt - Entrée, séjour, cuisine , Desjoconception Desjoconception Окна и двери в классическом стиле Розовый
Desjoconception

Desjoconception
Desjoconception
Desjoconception

Ниши дверных проемов не должны пустовать! Даже если свободное пространство составляет не более 10 сантиметров. Это идеальное место для дополнительных полок. Организуйте вокруг дверного проема П-образный стеллаж, который вполне сможет стать украшением интерьера, а еще создаст дополнительные места для хранения.

Картины и фото в рамках

Загородный дом в Серебряном бору., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Окна и двери в классическом стиле
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Загородный дом в Серебряном бору.

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Мы можем любоваться фотографиями, хранящимися в альбоме, на компьютере, можем рассматривать их на фотоаппарате. Однако можно подарить вашим любимым фотографиям вторую жизнь. Многие дизайнеры утверждают, что удачно созданный коллаж из фоторамок на стене сделает вашу комнату красивой и оригинальной. А если расположить их по обеим сторонам дверного проема, то он непременно станет центром внимания.

Сегодня существует множество разнообразных форм фоторамок, расположение их на стене тоже может быть самым различным, и поэтому они отлично вписываются в интерьер любого помещения.

Прежде чем вешать рамки на стену, нужно тщательно продумать, как их красиво расположить. Помните, что рамки не должны располагаться вплотную друг к другу, но и создавать между ними большие промежутки тоже не стоит. На стене фотографии обычно размещают по одной (слева) или группами (справа). По одной размещают обычно крупные фото, «нанизывая» её на какую-нибудь композиционную ось.

Крючки для одежды и сумок

Half glazed stable door The Wood Window Alliance Окна и двери в стиле модерн
The Wood Window Alliance

Half glazed stable door

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

Прихожая — это первое, что увидят гости, зайдя к вам в дом. Поэтому есть смысл оформить стены вокруг дверного проема нестандартно и интересно, тем самым сформировав первое незабываемое впечатление. Оригинальные настенные вешалки в прихожую являются важным и неотъемлемым элементом интерьера. Всегда найдется что повесить на вешалки-крючки: верхнюю одежду, сумки, зонты и другие аксессуары.

Подвесные растения

Bharat Bhanushali, PSQUAREDESIGNS PSQUAREDESIGNS Окна и двери в стиле модерн
PSQUAREDESIGNS

PSQUAREDESIGNS
PSQUAREDESIGNS
PSQUAREDESIGNS

Цветы в доме помогают сделать дизайн более живым и комфортным для существования человека. Правильный подбор цветов для комнаты, будь то гостиная или спальня, прихожая или ванна, необходимо производить правильно.

Красивые листья и цветы в прихожей возле входной двери являются непосредственным показателем ухоженности дома. Однако, как правило, прихожие в квартирах довольно узкие, плохо освещены и подвержены сквознякам. В таком случае лучше выбирать цветущие горшечные растения, чтобы обеспечить красочную и недорогую временную композицию.

Колонны

Keskin Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Окна и двери в стиле модерн
QZENS MOBİLYA

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

Колонны по обе стороны дверного проема сделают интерьер поистине роскошным. Колонны делают из разных материалов, при этом возможны варианты: когда колонну изготавливают из одного материала без дополнительной внешней отделки или, в другом случае, отделывают дополнительно. 

Наиболее распространенный материал, используемый для изготовления современных колонн – бетон. Бетон пластичен и позволяет создавать самые разнообразные формы.

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Шторы

SASKA KĘPA, studio m Katarzyna Kosieradzka studio m Katarzyna Kosieradzka Окна и двери в стиле модерн
studio m Katarzyna Kosieradzka

studio m Katarzyna Kosieradzka
studio m Katarzyna Kosieradzka
studio m Katarzyna Kosieradzka

Декоративные шторы на дверные проемы вдохнут в привычный интерьер новые возможности, придадут вашему дому шарм и шик, создадут интересный вариант оформления. В данном случае штора расположена над дверным проемом и являются еще и функциональным элементом.

Если в вашем доме тоже есть прозрачные двери, которые выходят на улицу, то такой функциональный декор шторами придется вам по душе.

Талисманы фэншуй

La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos Окна и двери в колониальном стиле
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Фэншуй – это древняя даосская наука о том, как пребывать в гармонии с миром и правильно с энергетической точки зрения осваивать окружающее пространство.

Считается, что амулеты фэншуй способны творить настоящие чудеса. Они активизируют нужную энергию, улучшают самочувствие, способствуют достижению целей. Работают такие талисманы исключительно во благо. А еще они могут стать оригинальным украшением вашего дверного проема.

Желательно, чтобы в ваш личный талисман вы вложили собственную энергию. Для этого не обязательно приобретать его в магазине. Многие амулеты можно сделать своими руками.

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