8 блестящих идей, которые помогут сделать дверной проем центром внимания

Мы можем любоваться фотографиями, хранящимися в альбоме, на компьютере, можем рассматривать их на фотоаппарате. Однако можно подарить вашим любимым фотографиям вторую жизнь. Многие дизайнеры утверждают, что удачно созданный коллаж из фоторамок на стене сделает вашу комнату красивой и оригинальной. А если расположить их по обеим сторонам дверного проема, то он непременно станет центром внимания.

Сегодня существует множество разнообразных форм фоторамок, расположение их на стене тоже может быть самым различным, и поэтому они отлично вписываются в интерьер любого помещения.

Прежде чем вешать рамки на стену, нужно тщательно продумать, как их красиво расположить. Помните, что рамки не должны располагаться вплотную друг к другу, но и создавать между ними большие промежутки тоже не стоит. На стене фотографии обычно размещают по одной (слева) или группами (справа). По одной размещают обычно крупные фото, «нанизывая» её на какую-нибудь композиционную ось.