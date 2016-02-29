На что нужно обратить внимание при строительстве зимнего сада?

Строительство зимнего сада – это отличный способ добавления дополнительного пространства в ваш дом. Зимний сад является идеальным рекреационным местом для создания тепличного сада, зоны отдыха по совместительству. Стеклянные стены сада соединяют вас с окружающей средой и природой, в то время как вы еще можете наслаждаться комфортом уютной комнаты.
В этой статье вы узнаете, как построить зимний сад, на какие нюансы нужно обратить внимание. Мы расскажем об основных этапах строительства зимнего сада, таких как выбор каркаса и основания, возведение стен, остекление, выбор крыши и внутренняя отделка. На стадии проектирования нужно обязательно решить будущий размер сада, наличие мебели, которая будет использоваться. От этого зависит выбор дизайна. Это поможет правильно создать как естественное, так и искусственное освещение.
Обратите внимание на то, что выбор основы для вашего фундамента и каркаса будет иметь большое влияние на общее качество зимнего сада. Независимо от того, какой стиль или основу вы выберете, убедитесь, что материал достаточно твердый и надежный. Мы рекомендуем использовать стальную основу для вашего зимнего сада вместо традиционной. Так процесс строительства пройдет значительно быстрее, благодаря простой, но прочной структуре.
Традиционная сборка может занять до 2 недель, в то время как стальное основание может быть сделано в течение 2 дней, это делает его дешевле, чем традиционная сборка. К тому же там нет также практически никаких отходов от стального каркаса, так как основу не нужно вкапывать в землю в отличие от традиционного построения.
Теплицы бывают различных форм и размеров. Ваш выбор должен зависеть от того, сколько места у вас есть и какие функции должен зимний сад выполнять. Пристройка в виде такого сада обычно граничит с домом, имеет обычную форму прямоугольника, немного покатую крышу. Такая конструкция особенно подходит для небольшого сада. Для зимнего сада часто выбирают викторианский стиль, так как с его помощью можно оптимизировать пространство благодаря закругленным стенам. Но в П-образной форме зимнего сада есть больше места, что поможет сделать его более разнообразным.
Эффективное функционирование зимнего сада зависит от стекла. Так что, когда дело дойдет до остекления, мы рекомендуем сделать его простым. Убедитесь, что стекло имеет отражающую поверхность, сохраняющую тепло в зимнем саду и позволяющую сэкономить на расходах на отопление. То есть застекление является дополнительным покрытием на стеклянных стенах, позволяющее отражать тепло в саму оранжерею и не выпускать его обратно.
Когда речь идет о конструкции крыши, то самым доступным вариантом является кровля из поликарбоната. Она также обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Стеклянная кровля выглядит лучше, но не обеспечивает хорошую теплоизоляцию и стоит дороже.
Еще один критерий, который нужно учитывать в отношении конструкции крыши, это хорошая вентиляция. Хорошо разработанная система вентиляции позволит сохранить комфортную атмосферу в зимнем саду. Лучше всего ее сделать через вентиляционные отверстия на крыше. Они позволят горячему воздуху выходить наверх.
Решите, какие растения вы хотите видеть в вашем зимнем саду еще на стадии проектирования. Подумайте, какие растения будут хорошо расти в микро-климате, который вы собираетесь создать. Сколько солнечного света, тепла и воды они требуют?
Еще обязательно следует учесть, сколько места эти растения будут занимать в зимнем саду. Вы хотите, чтобы это выглядело, как дикие джунгли или как ухоженный сад? Именно эти вопросы вы должны задать себе относительно растений в вашем будущем зимнем саду.
Имейте в виду, что выбранные материалы для напольного покрытия в зимнем саду должны быть способны противостоять утечкам воды и влаге. Например, можно использовать плитку, которая укладывалась снаружи. Это не только практично. Так вы соедините внешнюю и внутреннюю стороны зимнего сада, что создаст более гармоничный вид. Для полов нужен подогрев, но установка теплого пола может дорого стоить. Поэтому можно выбрать более дешевую альтернативу, такую как нагревательные коврики
Таким образом, вы узнали, на что нужно обратить внимание при строительстве зимнего сада. Если вы последуете этим советам, то получите комфортное, прочное и красивое место для растений. Приложите к этому все усилия! Если вы хотите просмотреть еще различные варианты зимнего сада, получить идеи и вдохновение, то загляните сюда.