На что нужно обратить внимание при строительстве зимнего сада?

Строительство зимнего сада – это отличный способ добавления дополнительного пространства в ваш дом. Зимний сад является идеальным рекреационным местом для создания тепличного сада, зоны отдыха по совместительству. Стеклянные стены сада соединяют вас с окружающей средой и природой, в то время как вы еще можете наслаждаться комфортом уютной комнаты.

В этой статье вы узнаете, как построить зимний сад, на какие нюансы нужно обратить внимание. Мы расскажем об основных этапах строительства зимнего сада, таких как выбор каркаса и основания, возведение стен, остекление, выбор крыши и внутренняя отделка. На стадии проектирования нужно обязательно решить будущий размер сада, наличие мебели, которая будет использоваться. От этого зависит выбор дизайна. Это поможет правильно создать как естественное, так и искусственное освещение.