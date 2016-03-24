О преимуществах вальмовой крыши

Выбор в пользу вальмовой крыши в строительстве современных домов объясняется рядом преимуществ.

Основное преимущество — это невысокое сопротивление потокам воздуха, за счет отсутствия торцевых вертикальных стен. Такая кровля при сильных ветрах подвержена разрушению меньше, хорошо сопротивляется обильным осадкам и внешним нагрузкам. Ее целесообразно использовать в местах с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, вальмовая крыша прекрасно защищает от осадков фасад сооружения, потому как конструктивно возможно устроить по всему ее периметру большие свесы. За счет достаточно большой плоскости поверхности скатов происходит равномерный нагрев крыши, создавая благоприятный температурный режим в помещении.

Еще один плюс в копилку надежности и долговечности, это то, что такая кровля не подвержена значительным деформациям, так как сходящиеся к опорной балке угловые ребра обладают жесткой конструкцией. Что касается внешнего вида постройки, то такой тип крыши только добавит оригинальности зданию, особенно если умело подобрать подходящий кровельный материал.