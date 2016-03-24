О преимуществах вальмовой крыши

Укоренившееся в языке словосочетание “крыша над головой” выражает идеальное представление о безопасности и надежности, столь необходимых человеку.
Крыша — это не просто покрытие здания. В некотором смысле крыша – это
замковый камень, венец дома. От неё во многом зависит то, насколько эффективно дом будет справляться со своей задачей – сохранять и приумножать комфорт жизни. Крыша должна защищать, но не взывать о защите сама. Сколь многие из видов кровель способны противостоять сильному ветру? Лучше всех ветровые нагрузки выдерживает вальмовая крыша.
Конструкция вальмовой крыши представляет собой четырехскатную стропильную кровлю, у которой два торцевых ската треугольной формы (так называемые вальмы) идут от конька до карниза, а другие два ската, более длинные — трапециевидные.
Отличительной чертой вальмовой крыши являются именно эти два треугольных ската. Для нее характерно присутствие слуховых окон, которые устраивают для проветривания и освещения чердака, а также для выхода на кровлю.
Выбор в пользу вальмовой крыши в строительстве современных домов объясняется рядом преимуществ.
Основное преимущество — это невысокое сопротивление потокам воздуха, за счет отсутствия торцевых вертикальных стен. Такая кровля при сильных ветрах подвержена разрушению меньше, хорошо сопротивляется обильным осадкам и внешним нагрузкам. Ее целесообразно использовать в местах с неблагоприятными погодными условиями.
Кроме того, вальмовая крыша прекрасно защищает от осадков фасад сооружения, потому как конструктивно возможно устроить по всему ее периметру большие свесы. За счет достаточно большой плоскости поверхности скатов происходит равномерный нагрев крыши, создавая благоприятный температурный режим в помещении.
Еще один плюс в копилку надежности и долговечности, это то, что такая кровля не подвержена значительным деформациям, так как сходящиеся к опорной балке угловые ребра обладают жесткой конструкцией. Что касается внешнего вида постройки, то такой тип крыши только добавит оригинальности зданию, особенно если умело подобрать подходящий кровельный материал.
К сожалению, у столь замечательной во всех отношениях конструкции имеются свои недостатки. Основной минус заключается в сложности ее возведения и высокой стоимости материалов, которых на ее устройство необходимо значительно больше, чем на строительство кровли двускатной.
Трудоемкость укладки кровельного материала тоже увеличивается. С другой стороны, если эти расходы вписываются в ваш бюджет на строительство, то данный пункт перестает быть недостатком.
Теперь о полезном пространстве: очевидно, что за счет скатов уменьшается площадь чердака, что является существенным обстоятельством при устройстве мансарды.
В основании вальмовой крыши лежит сложная конструкция из балок и стропил. На нее крепится каркас, а сверху укладывается наружное покрытие.
Вальмовая крыша состоит из нескольких конструктивных элементов: скаты, коньки (пересечение скатов по горизонтали; это элементы крыши, которые крепятся в месте пересечения скатов и к ребрам), ребра (горизонтальные и наклонные, образуются в местах пересечения скатов с вальмами), карниз или карнизный навес, системы водоотвода.
Вальмовые крыши бывают нескольких разновидностей:
Классическая четырехскатная. Для ее построения используются прямые стропила. Угловые ребра тянутся от конька, а свесы располагаются на одной высоте.
Полувальмовая голландская. Такая кровля отличается от классической тем, что вальмы укорочены и имеют длину в 1,5−3 раза меньше длины двух других скатов. Данная конструкция используется для установки обычных вертикальных окон в мансарде.
Полувальмовая датская. Такая конструкция предусматривает наличие вертикального фронта, а ниже него монтируется торцевой скат. В качестве фронтона используются треугольные окна.
Шатровая. Устанавливается в большинстве случаев на домах, имеющих квадратную форму. Все вальмы шатровой крыши имеют форму равнобедренных треугольников, а ребра сходятся в одной точке.
Ломаная вальмовая конструкция. Состоит из скатов разных размеров, расходящихся под разными углами. Дома со сложными ломаными крышами смотрятся очень эффектно. В них рационально используются площади.
Проектируя вальмовую крышу необходимо рассчитать и правильно распределить нагрузку с учетом веса кровли и ее площади, просчитать все углы наклона каркаса. Следует принимать во внимание размеры дома по длине и ширине, учитывать вид кровельного материала, шаг стропил, качество используемой древесины.
Нужно обладать некоторым опытом в строительстве, чтобы справиться с ее проектировкой. Необходимо помнить, что если в расчетах будет допущена ошибка, конструкция может разрушиться, не прослужив и года. Если вы уверены в своих силах, то приступайте к возведению вальмовой крыши своими руками, или же воспользуйтесь помощью профессионалов.
В общих чертах возведение вальмовой крыши включает в себя три основных этапа: подготовительный (расчёты, чертёж, закупка материалов), сооружение опоры мауэрлата под стропильную конструкцию и непосредственно монтаж кровли. В процессе следует также предусмотреть элементы не входящие в нее, такие как свесы и парапеты. Далее следует гидроизоляция, утепление и монтаж кровельного покрытия.
Итак, если вы выбрали конструкцию вальмовой крыши для своего дома, то будьте уверены, что затраты на ее возведение оправдают себя.