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Какой тип труб предпочесть для водоснабжения?

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Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
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Частный дом – причина не только архетипических радостей домоседа, но и источник множества забот. Всё, что в городской квартире нам представляется  чем-то вроде естественного порядка вещей, данного однажды и с тех пор незримо совершающегося без нашего ведома, в собственном доме оборачивается коллапсом мироздания!

Это, разумеется, только для красного словца. Но, чести ради, стоит признать, что жизнь в загородном доме и впрямь сопряжена с множеством неожиданных трудностей и необходимостью постоянно принимать множество существенных и ответственных решений.

Всё это требует пристального внимания, и в особенности, вопросы связанные с фундаментальными функциями дома. Таков и вопрос водоснабжения. Как устроить водопровод наиболее рационально, учесть специфику дома, прилегающей инфраструктуры, климата – и многое другое?

Выбыраем подходящие трубы для водоснабжения в загородном доме

homify Стены и полПлитка
homify

homify
homify
homify

Вопрос выбора труб для водоснабжения стал актуальным, пожалуй, совсем не давно. Именно тогда, когда отечественный рынок вдруг переполнился предложениями. Сегодня в нашем распоряжении огромный выбор разнообразнейших труб, каким бы маргинальным с первого приближения ни казались они товаром. 

И если прежде мы могли руководствоваться при выборе исключительно соображениями экономической целесообразности, то теперь для того, чтобы принять точное решение, придётся взглянуть на вопрос значительно пристальнее.

Загородный дом

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Загородный дом диктует свои условия в вопросе обеспечения водоснабжения и отопления. Здесь стоит понимать, что внешнее и внутреннее водоснабжение будут требовать разного подхода. Всё зависит от протяжённости системы, специфика температурного режима, условиях эксплуатации и много другого.

Посмотрим, как зарекомендовали себя наиболее распространённые типы труб.

Критерии выбора

homify ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Выбирая трубы для водоснабжения следует учитывать важнейшие характеристики: растяжение – сжатие, химическую устойчивость, устойчивость к коррозии, характер внутренней поверхности, выдерживаемое рабочее давление, экологичность, простоту монтажа, возможность совмещения с системами на основе других материалов, заявленный и фактический срок службы,  стоимость.

Помимо этого важно выбрать оптимальный для вашего случая диаметр труб и самый рациональный способ их соединения. Это зависит от конкретных условий и планировки вашего дома.

Правда ли, что стальные трубы в прошлом

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Ванная в стиле лофт
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Рассмотрим по порядку достоинства и недостатки стальных труб прежде, чем выносить решение.

Достоинства их очевидны: механическая прочность, относительная дешевизна и весьма большой выбор любой совместимой арматуры. 

Однако и недостатков не так мало: подверженность коррозии (причем, эта беда не заставит себя ждать, а краска и иные предохранительные меры спасают лишь отчасти), неизбежное сужение просвета труб на холодной воде (трубы зарастают, и даже периодические прочистки не спасут), высокая электропроводность и крайне трудоемкий монтаж, требующий специального оборудования и навыков. 

Резюмируя: стальные трубы на сегодняшний день всё же не являются лучшим выбором.

Медные трубы : эффективно, красиво, дорого

homify Стены и полПлитка
homify

homify
homify
homify

Медь – материал более, чем неоднозначный. С середины двадцатого века именно медные водопроводы стали доминировать в частных домах Европы и Америки, и с тех пор они только упрочивают свой авторитет. Но сегодня едва ли не всё, что есть в них положительного, может быть достижимо куда как с меньшими затратами, благодаря современных технологичным материалам.

Собственно, отсутствие коррозии, деформаций, отложений, огромный срок службы, эффектный внешний вид и большой диапазон рабочих температур – то есть, всё то, что делает медь таким привлекательным материалом для изготовления водопроводных труб, с лихвой может быть перекрыто их стоимостью. 

Обобщая, можно заключить, что медные трубы – прекрасный вариант для тех, кто не стеснён в средствах и видит в этом материале не только потребительские преимущество, но и особое декоративное очарование.

Металлопластиковые трубы : почему они вызывают так много проблем

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Металлопластиковые трубы ещё не так давно были самым популярным вариантом в своей области. Они были не просто популярны, но даже как будто престижны: их не скрывали, а иногда вовсе и выставляли на показ. Но теперь, по прошествии лет, можно без труда заключить, что они не справились с ролью главного заместителя ортодоксальных крашеных стальных труб.

Преимущество металлопластиковых труб заключаются в легкости монтажа, большом выборе фитингов, отсутствии коррозии, электронепроводимости внешней оболочки. 

Однако, соединения выдерживают достаточно ограниченное количество циклов нагрева, после чего их нужно подтягивать. Да и в фитинге труба держится совсем не надёжно.

Резюмируя: этот род труб может быть употребим для водопроводов на даче, где могут возникнуть трудности с пайкой или установкой полипропиленовых труб. Однако, для дома такие трубы не слишком подходят: проблем от них может статься больше, чем удобств.

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Полипропиленовые трубы : почему они стали настолько популярны

homify Стены и полПлитка
homify

homify
homify
homify

Едва ли не самый популярный на сегодня тип водопроводных труб – трубы из полипропилена. Недорогой, долговечные, простые в монтаже – они уверенно потеснили все прочие трубы. Срок их службы доходит до 25 лет в системе горячего водоснабжения и 50 – холодного водоснабжения. 

Монтаж полипропиленовых труб заключается в сварке посредством специальным паяльника,  после чего образуются прочные неразъемные соединения. Ещё одно важное преимущество полипропилена – способность сохранять потребительские качества при замерзании воды в системе. 

Недостатки полипропиленовых труб водоснабжения не так существенны, но могут оказаться решающими в специальных случаях или если речь идёт о эстетичности. Так, они отличаются достаточно высоким коэффициентом линейного расширения, из-за чего в системе горячего водоснабжения трубы, проложенные открыто, могут провисать или извиваться. Кроме того, на их внешний вид влияют и сравнительно большие размеры соединительных фитингов.

Какой тип трубы лучше и почему?

Vov bathtub, Mastella Design Mastella Design Ванная комнатаВанны и душевые Полиэстер Белый
Mastella Design

Mastella Design
Mastella Design
Mastella Design

По большому счёту, сегодня все типы труб имеют применение в системах водоснабжения, и всё упирается только в конкретные специальные условия их эксплуатации.

Вообще, на участке водопровод может быть устроен при помощи и стальных, и медных, и металлопластиковых, и полипропиленовых труб. В этом случае, однако, нужно вспомнить про то, что полипропилен боится ультрафиолетовых лучей, а сталь подвержена коррозии.

Для внутреннего водоснабжения предпочтение можно отдать медному и полипропиленовому вариантам. При чём последний зарекомендовал себя крайне выгодно, как недорогой и универсальный материал.

Splashing water Demural Ванная комнатаДекор
Demural

Splashing water

Demural
Demural
Demural

Таким образом, можно заключить, что однозначно “плохих” труб не бывает, но область применения одних из них существенно шире, чем у прочих, в то время, как иные отличаются дешевизной или привлекательным внешним видом. Соответственно, выбор будет зависеть от ваших условий и предпочтений.

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