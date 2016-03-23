Какой тип труб предпочесть для водоснабжения?

Частный дом – причина не только архетипических радостей домоседа, но и источник множества забот. Всё, что в городской квартире нам представляется чем-то вроде естественного порядка вещей, данного однажды и с тех пор незримо совершающегося без нашего ведома, в собственном доме оборачивается коллапсом мироздания!

Это, разумеется, только для красного словца. Но, чести ради, стоит признать, что жизнь в загородном доме и впрямь сопряжена с множеством неожиданных трудностей и необходимостью постоянно принимать множество существенных и ответственных решений.

Всё это требует пристального внимания, и в особенности, вопросы связанные с фундаментальными функциями дома. Таков и вопрос водоснабжения. Как устроить водопровод наиболее рационально, учесть специфику дома, прилегающей инфраструктуры, климата – и многое другое?