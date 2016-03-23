Какой тип труб предпочесть для водоснабжения?

Частный дом – причина не только архетипических радостей домоседа, но и источник множества забот. Всё, что в городской квартире нам представляется чем-то вроде естественного порядка вещей, данного однажды и с тех пор незримо совершающегося без нашего ведома, в собственном доме оборачивается коллапсом мироздания!
Это, разумеется, только для красного словца. Но, чести ради, стоит признать, что жизнь в загородном доме и впрямь сопряжена с множеством неожиданных трудностей и необходимостью постоянно принимать множество существенных и ответственных решений.
Всё это требует пристального внимания, и в особенности, вопросы связанные с фундаментальными функциями дома. Таков и вопрос водоснабжения. Как устроить водопровод наиболее рационально, учесть специфику дома, прилегающей инфраструктуры, климата – и многое другое?
Вопрос выбора труб для водоснабжения стал актуальным, пожалуй, совсем не давно. Именно тогда, когда отечественный рынок вдруг переполнился предложениями. Сегодня в нашем распоряжении огромный выбор разнообразнейших труб, каким бы маргинальным с первого приближения ни казались они товаром.
И если прежде мы могли руководствоваться при выборе исключительно соображениями экономической целесообразности, то теперь для того, чтобы принять точное решение, придётся взглянуть на вопрос значительно пристальнее.
Загородный дом диктует свои условия в вопросе обеспечения водоснабжения и отопления. Здесь стоит понимать, что внешнее и внутреннее водоснабжение будут требовать разного подхода. Всё зависит от протяжённости системы, специфика температурного режима, условиях эксплуатации и много другого.
Посмотрим, как зарекомендовали себя наиболее распространённые типы труб.
Выбирая трубы для водоснабжения следует учитывать важнейшие характеристики: растяжение – сжатие, химическую устойчивость, устойчивость к коррозии, характер внутренней поверхности, выдерживаемое рабочее давление, экологичность, простоту монтажа, возможность совмещения с системами на основе других материалов, заявленный и фактический срок службы, стоимость.
Помимо этого важно выбрать оптимальный для вашего случая диаметр труб и самый рациональный способ их соединения. Это зависит от конкретных условий и планировки вашего дома.
Рассмотрим по порядку достоинства и недостатки стальных труб прежде, чем выносить решение.
Достоинства их очевидны: механическая прочность, относительная дешевизна и весьма большой выбор любой совместимой арматуры.
Однако и недостатков не так мало: подверженность коррозии (причем, эта беда не заставит себя ждать, а краска и иные предохранительные меры спасают лишь отчасти), неизбежное сужение просвета труб на холодной воде (трубы зарастают, и даже периодические прочистки не спасут), высокая электропроводность и крайне трудоемкий монтаж, требующий специального оборудования и навыков.
Резюмируя: стальные трубы на сегодняшний день всё же не являются лучшим выбором.
Медь – материал более, чем неоднозначный. С середины двадцатого века именно медные водопроводы стали доминировать в частных домах Европы и Америки, и с тех пор они только упрочивают свой авторитет. Но сегодня едва ли не всё, что есть в них положительного, может быть достижимо куда как с меньшими затратами, благодаря современных технологичным материалам.
Собственно, отсутствие коррозии, деформаций, отложений, огромный срок службы, эффектный внешний вид и большой диапазон рабочих температур – то есть, всё то, что делает медь таким привлекательным материалом для изготовления водопроводных труб, с лихвой может быть перекрыто их стоимостью.
Обобщая, можно заключить, что медные трубы – прекрасный вариант для тех, кто не стеснён в средствах и видит в этом материале не только потребительские преимущество, но и особое декоративное очарование.
Металлопластиковые трубы ещё не так давно были самым популярным вариантом в своей области. Они были не просто популярны, но даже как будто престижны: их не скрывали, а иногда вовсе и выставляли на показ. Но теперь, по прошествии лет, можно без труда заключить, что они не справились с ролью главного заместителя ортодоксальных крашеных стальных труб.
Преимущество металлопластиковых труб заключаются в легкости монтажа, большом выборе фитингов, отсутствии коррозии, электронепроводимости внешней оболочки.
Однако, соединения выдерживают достаточно ограниченное количество циклов нагрева, после чего их нужно подтягивать. Да и в фитинге труба держится совсем не надёжно.
Резюмируя: этот род труб может быть употребим для водопроводов на даче, где могут возникнуть трудности с пайкой или установкой полипропиленовых труб. Однако, для дома такие трубы не слишком подходят: проблем от них может статься больше, чем удобств.
Едва ли не самый популярный на сегодня тип водопроводных труб – трубы из полипропилена. Недорогой, долговечные, простые в монтаже – они уверенно потеснили все прочие трубы. Срок их службы доходит до 25 лет в системе горячего водоснабжения и 50 – холодного водоснабжения.
Монтаж полипропиленовых труб заключается в сварке посредством специальным паяльника, после чего образуются прочные неразъемные соединения. Ещё одно важное преимущество полипропилена – способность сохранять потребительские качества при замерзании воды в системе.
Недостатки полипропиленовых труб водоснабжения не так существенны, но могут оказаться решающими в специальных случаях или если речь идёт о эстетичности. Так, они отличаются достаточно высоким коэффициентом линейного расширения, из-за чего в системе горячего водоснабжения трубы, проложенные открыто, могут провисать или извиваться. Кроме того, на их внешний вид влияют и сравнительно большие размеры соединительных фитингов.
По большому счёту, сегодня все типы труб имеют применение в системах водоснабжения, и всё упирается только в конкретные специальные условия их эксплуатации.
Вообще, на участке водопровод может быть устроен при помощи и стальных, и медных, и металлопластиковых, и полипропиленовых труб. В этом случае, однако, нужно вспомнить про то, что полипропилен боится ультрафиолетовых лучей, а сталь подвержена коррозии.
Для внутреннего водоснабжения предпочтение можно отдать медному и полипропиленовому вариантам. При чём последний зарекомендовал себя крайне выгодно, как недорогой и универсальный материал.
Таким образом, можно заключить, что однозначно “плохих” труб не бывает, но область применения одних из них существенно шире, чем у прочих, в то время, как иные отличаются дешевизной или привлекательным внешним видом. Соответственно, выбор будет зависеть от ваших условий и предпочтений.