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Сенсационные идеи для натурального камня в вашем саду

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Наклонные крыши
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Каждый мечтает иметь возле дома красивый сад, который бы радовал глаз яркими красками и неповторимым дизайном. Натуральный камень поможет вам воплотить в жизнь подобные мечты, ведь он идеально подходит для декорирования зеленой зоны и отделки участков в ней.

Благодаря тому, что камни создаются естественным путем, каждый из них имеет неповторимый рисунок. Ни один производитель искусственного камня не может передать все богатство и разнообразие оттенков, текстур и узоров, которые встречаются в природе. 

Мы с радостью поделимся с вами интересными идеями, которые помогут найти идеальное место для натурального камня в вашем саду. Вдохновляйтесь!

Покрытие

Snack Club Casablanca, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos Сад в стиле модерн
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

Если вы не планируете отводить всю землю в саду под растения , то не стоит оставлять ее непокрытой. Это не только выглядит неэстетично, но и может доставить немало хлопот в дождливую погоду, способствуя загрязнению территории. 

Рекомендуем покрыть отдельные участки в саду каменными элементами. Они могут представлять собой как мелкую шлифованную гальку, так и камни покрупнее, плотно уложенные на земле. Следуя этому совету, вы не позволите надоедливым сорняками разрастись на участке, создавая неопрятный вид.

Зону для отдыха и барбекю также можно с успехом декорировать каменными плитами. Элегантный черный сланец визуально выделит пространство для релаксации, а также сделает его изюминкой сада. 

Фонтан

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
Студия <q>ART Story</q>

Сад

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Почти все садоводы мечтают иметь на своем участке если не массивный фонтан, то хотя бы небольшой фонтанчик. Умиротворяющие звуки льющейся воды способны гармонизировать зеленое пространство у дома, наполнив его такой желанной прохладой.

Натуральный камень как нельзя лучше подходит для создания такого оазиса свежести. На фоне изящных растений строгие каменные плиты выглядят очень фактурно и презентабельно. Какой бы вид материала вы не выбрали, такой фонтан обязательно украсит участок и подарит вам множество незабываемых эмоций. 

Терраса

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Наклонные крыши
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

Если вы сбились с ног, подыскивая прочный и красивый стройматериал для отделки террасы, то натуральный камень станет вашим спасением. Помимо отменных эстетических свойств, камень характеризуется долговечностью и простотой в уходе.

Даже самые доступные виды натурального камня способны преобразить террасу, выделяясь на фоне зеленого сада. Единство и, одновременно, контраст природных элементов в саду смотрится очень современно. Кроме того, отделка натуральным камнем никогда не выйдет из моды, с годами приобретая все новые ракурсы. 

Украшение участка

Piedra Rocalla, Rocalla Rocalla Сад в рустикальном стиле
Rocalla

Rocalla
Rocalla
Rocalla

Интересные композиции из натурального камня способны украсить сад любой стилистики, если подойти к реализации этой идеи грамотно. А некоторые разновидности зеленых зон, как например японские сады, вообще трудно представить без лаконичных каменных элементов. 

Будь то мелкая галька между растениями или монументальная плита в центре сада – натуральный камень в любом случае придется кстати. Комбинируя различные по цвету, текстуре и размеру элементы, можно полностью изменить стилистику сада, преобразив его до неузнаваемости. 

Стена из воды

Referenzen II, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Сад в классическом стиле Камень
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Сегодня набирают популярности необычные садовые конструкции, которые называются стенами из воды. Это вертикальные сооружения различного размера, состоящие из каменных либо деревянных плит, по которым изящно стекает вода.

Такие своеобразные водопады в виде необычной стены могут не только украсить вашу зеленую зону у дома, но и зонировать ее, разделяя периметр сада по функциональным участкам. 

Если под стеной соорудить небольшое покрытие из разноцветной гальки и камней покрупнее, то журчащая вода будет выглядеть еще эффектнее на этом фоне. 

Скульптуры

FIGURAS DECORATIVAS DE JARDÍN, Ana Parra Ana Parra Сад Аксессуары и декор
Ana Parra

Ana Parra
Ana Parra
Ana Parra

Хотите сделать из своего сада настоящий шедевр – смело обращайтесь к квалифицированным специалистам в этой сфере. Ландшафтные архитекторы знают хитрые приемы и тонкости, позволяющие без особых финансовых затрат наполнить зеленый уголок неповторимым стилем и аристократизмом.

Один из методов создания безупречной садовой зоны состоит в использовании скульптур. Их нужно подбирать на свой вкус, но следуя стилистическим особенностям вашего сада. Просто разместив каменные произведения на газоне, вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций, ежедневно наслаждаясь скульптурами.

Фасад дома

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Стены и пол в стиле модерн
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Каменные фасады уже много лет являются одними из самых востребованных и красивых. Все дело в их невероятном магнетизме, который заложен самой природой.

Фасады из натурального камня не боятся перепадов влажности и температур, их не страшит палящее солнце и лютые морозы. Единственный недостаток такой отделки – ее высокая стоимость по сравнению с аналогами. Но, потратившись единожды, вы будете долго наслаждаться готовым результатом. 

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А вам нравится камень в саду? Как именно вы посоветуете его там применять?

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