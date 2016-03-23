Меньше работы, больше удовольствия? Садовые советы для умных людей

Всевозможные новшества и технический прогресс проникают сегодня во все сферы нашей жизни, облегчая многие процессы и рутинные задачи. Так почему бы не применить современные технологии для работы в саду, оставив больше свободного времени для наслаждения благоуханием любимых цветов и деревьев?
Предлагаем несколько дельных советов, которые сделают ваш участок ухоженным и привлекательным без особых усилий. Поверьте – можно иметь великолепный сад, не затрачивая при этом на него много финансов и времени.
Чтобы сад радовал вас из года в год, а сажать растения каждый раз не требовалось, подбирайте многолетние виды. С таким подходом достаточно будет единожды купить семена или саженцы понравившихся сортов – и вы сможете наслаждаться их цветением регулярно!
Помимо многолетников, отдавайте предпочтение неприхотливым растениям, для которых не нужно будет искать подходящее место в саду, строго нормировать полив и покупать специальные удобрения. Есть множество видов, не требующих практически никакого ухода, с отменными эстетическими характеристиками.
Не стоит пренебрегать традиционными цветами и травами, которые являются привычными для наших широт и хорошо размножаются в любых условиях. Это ромашки, ирисы, колокольчики, эхинацея, астры, флоксы, бархатцы, космея и другие. Однажды посеяв их на своем участке, вы будете любоваться их яркими цветами и пьянящими ароматами многие годы.
Времена, когда в саду между деревьями и кустами была
голая почва, потихоньку уходят в небытие. Ведь это выглядит слишком просто, а иногда – грязно и совершенно непрактично.
Сегодня все чаще умные садовники покрывают свободные от растений участки специальными смесями. Они имеют в своем составе самые различные ингредиенты – как органического, так и неорганического происхождения. И, помимо декоративных функций, являются весьма полезными.
Во-первых, наличие такого покрытия предотвращает появление надоедливых сорняков, подчеркивая границы и композиции из культурных растений.
Во-вторых, прикрытая земля не пересыхает, лучше сохраняет влагу и полезные вещества грунта.
Достичь ощутимых успехов на участке без использования удобрений довольно сложно, а в некоторых регионах – просто невозможно.
Если сорняки отлично произрастают на любой почве, то декоративные и плодовые растения требуют особого подхода. Даже неприхотливые виды нуждаются в дополнительной подкормке, чтобы регулярно радовать вас обильным цветением и вкусными плодами.
В прошлом удобрение почвы ассоциировалось у большинства из нас с неприятными запахами и грязной работой. Сегодня же разнообразные комплексы полезных солей и минералов продаются в удобных стиках и гранулах.
Изучив рекомендации конкретного производителя таких удобрений, просто распределите их по тем зонам, которые особенно нуждаются в полезных веществах.
Многие неопытные садоводы могут случайно навредить растениям в саду или вовсе уничтожить последние вследствие неправильного полива. Кроме этого, пересушив или чрезмерно увлажнив почву, вы рискуете изменить ее кислотность и значительно снизить плодородность.
Чтобы обеспечить каждому растению и зоне в саду достаточное количество влаги, рекомендуем обзавестись автоматической системой полива. Она позволяет забыть о ежедневном графике увлажнения почвы, а также смело отправится на каникулы, доверив любимый сад современному устройству.
Думаете, что подобные конструкции слишком дорогие? Спешим разуверить вас! Из всего разнообразия автоматических систем для полива каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант, учитывая параметры участка, специфику растений в саду, а также свои финансовые возможности.
Презентабельный газон способен оживить ваш сад и сделать его вид особенно аккуратным. Но не спешите сеять привычную низкорослую траву повсюду – ознакомьтесь с множеством современных подходов в этом вопросе.
Лаконичный английский газон – это ни что иное, как яркая зеленая трава, которая равномерно покрывает отведенное место в саду. Ее нужно регулярно стричь, а также следить за правильным увлажнением и оптимальной мягкостью. Пробежаться по такому газону в летний день – мечта каждого дачника.
Красочный газон мавританского типа представляет собой неповторимый луговой ковер, который не требует особого ухода и прекрасно декорирует участок возле дома.
Если вы приверженец здорового образа жизни – присмотритесь к спортивному газону. Его создание и специфика зависит от вида спорта, для занятия которым он будет предназначен.
Создавая дизайн собственного сада, помните, что он состоит не только из разнообразных деревьев, кустов и цветов. Используя строгие бетонные и каменные элементы, вы сможете подчеркнуть изящество живых растений и создать поистине эффектную композицию.
Зачастую бетоном и камнем декорируют витиеватые тропинки в саду, обрамляют ограждения и создают возвышения. Названные стройматериалы также применяют для покрытия участков зоны отдыха и барбекю. В таком виде они потребуют от вас меньшего внимания и упрощенного обслуживания.
Используя советы ландшафтных архитекторов, вы сможете создать на своем участке неповторимый сад, равных которому не будет во всей округе. Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам перед началом соответствующих работ.