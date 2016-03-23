Меньше работы, больше удовольствия? Садовые советы для умных людей

Чтобы сад радовал вас из года в год, а сажать растения каждый раз не требовалось, подбирайте многолетние виды. С таким подходом достаточно будет единожды купить семена или саженцы понравившихся сортов – и вы сможете наслаждаться их цветением регулярно!

Помимо многолетников, отдавайте предпочтение неприхотливым растениям, для которых не нужно будет искать подходящее место в саду, строго нормировать полив и покупать специальные удобрения. Есть множество видов, не требующих практически никакого ухода, с отменными эстетическими характеристиками.

Не стоит пренебрегать традиционными цветами и травами, которые являются привычными для наших широт и хорошо размножаются в любых условиях. Это ромашки, ирисы, колокольчики, эхинацея, астры, флоксы, бархатцы, космея и другие. Однажды посеяв их на своем участке, вы будете любоваться их яркими цветами и пьянящими ароматами многие годы.