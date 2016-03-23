Лучший дизайн лестниц для небольших домов

Если вы обладатель небольшого частного дома, то наверняка задумываетесь о функциональном варианте лестницы, которая бы, при всей своей практичности, радовала глаз. Мы подготовили для вас лучшие модели названных конструкций, которые украсят интерьер и не займут много места.
Подбирая лестницу, не забывайте учитывать стилистику имеющегося помещения, его размер и особенности превалирующих в интерьере материалов. Только в гармоничном сочетании с окружающей обстановкой выбранная вами лестница сможет подчеркнуть дизайн и значительно усовершенствовать его.
Большинство владельцев частных домов мечтают иметь самобытный и неповторимый интерьер, который бы отображал их тонкий вкус и яркую индивидуальность. Моделирование лестницы позволит каждому реализовать свою творческую натуру и воплотить в жизнь самые смелые решения.
Представленная на фото модель лестницы средиземноморского стиля – это ансамбль из плавающих ступеней и абстрактных перил. Комбинация дерева и металла выглядит брутально, но чрезвычайно стильно. Такая конструкция позволяет создать под лестницей вполне функциональное пространство, которое можно использовать на свое усмотрение. Такой подход очень приветствуется в небольших домах, где каждый сантиметр площади – на вес золота.
Сделайте из лестницы нечто большее, чем просто набор ступеней и перил!
Грациозная лестница, представленная на фото, называется винтовой, поскольку имеет характерные и узнаваемые очертания. Ее ступени расположены вокруг центрального стержня конструкции, по спирали.
Такой тип лестниц особенно рекомендован для интерьеров скромной квадратуры, ведь он является самым компактным и, при грамотном исполнении, очень привлекательным. Используя оригинальную стилистику ступеней или перил, винтовая лестница станет изюминкой вашего дома и привлечет к себе восторженные взгляды гостей.
Считается, что такие спиральные лестницы больше по нраву творческой молодежи, нежели людям старшего поколения. Действительно, передвижение по ним менее удобно, чем по прямой классической конструкции. Зато как стильно выглядит винтовая модель контрастного цвета!
Прямая лестница пользуется неизменной популярностью в интерьерах современных домов и многоуровневых квартир. Если она компактно примыкает в стене, как на представленном фото, то для небольших помещений такая конструкция станет настоящей находкой.
Сегодня классические варианты прямых лестниц приобретают современную стилистику благодаря комбинации различных материалов и фактур. Как видите, ансамбль дерева, стекла и металлической фурнитуры смотрится весьма оригинально. Такая модель лестницы займет достойное место в модерновом интерьере.
Прямые лестницы отличаются простотой, удобством и функциональностью. А если как-то интересно обыграть их традиционный дизайн, то они будут выполнять еще и декоративную функцию в помещении.
Стекло – это материал, который современные дизайнеры используют в интерьерах довольно часто. Однако он не приедается, а напротив – вызывает еще больший ажиотаж и интерес к себе.
Если говорить о стеклянной лестнице, то ее неоспоримым преимуществом в дизайне маленького дома является колоссальный эффект расширения пространства. Легкая и практически невесомая на вид конструкция зрительно добавит объема помещению, при этом выполняя свою прямую функцию – соединение разноуровневых плоскостей.
Нынешние методы обработки стекла позволяют экспериментировать с дизайном и формами конструкций из названного материала. Лестница из прозрачного стекла – это классика жанра, которая может иметь свои особенности – матовую или глянцевую поверхность, различные цвета и визуальные эффекты.
Поскольку стекло прекрасно комбинируется практически с любым материалом, конструкция такой лестницы может быть успешно дополнена деревом, металлом или даже пластиком.
Плавающими называют лестницы, ступени которой как-будто зависли в воздухе или воде. Именно такая модель представлена на фото. Подобная стилистика особенно придется по душе тем, кто не любит лишние детали в интерьере.
Здесь нет ни перил, ни основания – только парящие ступени. Это выглядит очень эффектно и сразу же создает вокруг соответствующий характер – воздушный и лаконичный.
Креативная и модерновая лестница из
натурального дерева на фото нарочито подчеркнет современный дизайн небольшого загородного дома. Такая
парящая модель больше понравится
молодежи, а у людей старшего возраста может вызвать своей экстремальностью дискомфорт и некоторое опасение.
Плавающая лестница станет деталью интерьера, которая непременно будет манить к себе заинтересованные взгляды всех гостей.
Еще один вариант практичной лестницы для небольших домов имеет выдвижную конструкцию. В современных интерьерах она выполняет больше функциональную роль, а не декоративную.
Конечно, такая модель может выручить там, где совершенно нет возможности поставить полноценную лестницу с перилами, широкими ступенями и прочими стандартными элементами.
Телескопическая лестница из металла в стиле «лофт», которую вы видите на фото, прекрасно подойдет для доступа к чердаку или мансарде, занимая совсем мало пространства. Простая конструкция будет уместна в тематически оформленных помещениях - на даче или в загородном доме. Явным плюсом такой лестницы является легкость ее установки, которая не требует вызова соответствующих специалистов.