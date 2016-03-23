Лучший дизайн лестниц для небольших домов

Если вы обладатель небольшого частного дома, то наверняка задумываетесь о функциональном варианте лестницы, которая бы, при всей своей практичности, радовала глаз. Мы подготовили для вас лучшие модели названных конструкций, которые украсят интерьер и не займут много места.

Подбирая лестницу, не забывайте учитывать стилистику имеющегося помещения, его размер и особенности превалирующих в интерьере материалов. Только в гармоничном сочетании с окружающей обстановкой выбранная вами лестница сможет подчеркнуть дизайн и значительно усовершенствовать его.