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Непревзойденные советы по уходу за кожаной мебелью

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model, LUCY retrò & chic LUCY retrò & chic ГостинаяДиваны и кресла
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Кожаная мебель, независимо от своей стилистики и модели, всегда выглядит дорого и благородно. Она никогда не выходит из моды и, даже слегка поизносившись, обретает особый винтажный шарм. 

Но далеко не все рискуют обставлять ею свои интерьеры, считая кожу непрактичным вариантом обивки. Те, у кого есть маленькие дети или животные, также обходят кожаную мебель стороной, будучи уверенными в быстрой утрате ее эстетических характеристик.

Мы спешим разуверить всех скептиков и поделиться простыми, но действенными советами, которые сделают уход за кожаной мебелью легким и эффективным. Применяя хотя бы часть из них на практике, вы сохраните кожаную мебель в первозданном виде на протяжении длительного времени, наслаждаясь ее изысканными изгибами и аристократичным блеском.

Избегайте намокания кожи, а также воздействия чистящих средств, не предназначенных для нее

Cream White Leather Sofa Locus Habitat ГостинаяДиваны и кресла
Locus Habitat

Cream White Leather Sofa

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

Каждому собственнику кожаной мебели стоит позаботиться о том, чтобы всевозможные жидкости, вазы с цветами, напитки находились подальше от нее. Рекомендуем всячески избегать намокания кожи, поскольку в результате этого она быстрее приходит в негодность.

Кроме влаги, остерегайтесь химических чистящих средств, не предназначенных именно для такого типа поверхностей. Даже крохотное пятно на кожаной мебели может многократно увеличиться, если обработать его неподходящим составом. Особенно это заметно на предметах белого цвета, как, например, этот превосходный гарнитур для гостиной.

Регулярно протирайте кожаную мебель сухой тканью

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model, LUCY retrò & chic LUCY retrò & chic ГостинаяДиваны и кресла
LUCY retrò &amp; chic

Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model

LUCY retrò & chic
LUCY retrò &amp; chic
LUCY retrò & chic

Основным методом ухода за кожаной обивкой мебели является регулярная сухая уборка ее поверхности. Для этого достаточно тщательно протереть ее хлопчатобумажной тканью. 

Эта простая процедура позволит удалить из кожаной поверхности пыль, легкие загрязнения, следы от прикосновений. Кроме того, после такой уборки поверхность станет блестящей и презентабельной.

Проводя сухую очистку кожаной мебели хотя бы один раз в неделю, вы сможете поддерживать ее внешний вид в хорошем состоянии на протяжении длительного периода.

Используйте пылесос для удаления пыли и загрязнений из щелей

Дом в клубном посёлке, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Гостиные в эклектичном стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в клубном посёлке

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

Для мягкой мебели свойственно накопление мелких частиц загрязнений и пыли на сгибах и в щелях между элементами конструкции. Кожаная мебель не является исключением. 

Время от времени труднодоступные места диванов и кресел нуждаются в очистке. Самый простой метод их эффективной уборки заключается в использовании пылесоса.

Для этого воспользуйтесь специальной насадкой для очистки щелей, разложите мебель и неспешно пройдитесь щеткой пылесоса по изгибам. Никаких мер предосторожности при очистке  кожаной мебели таким способом не требуется. 

Регулярное применение кондиционера для кожи

Bilder, Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG ГостинаяДиваны и кресла
Wohnraum PE 1940 GmbH &amp; Co. KG

Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG
Wohnraum PE 1940 GmbH &amp; Co. KG
Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG

Помимо регулярной сухой очистки кожаной мебели, мы рекомендуем время от времени использовать специализированные средства по уходу. Речь идет о кондиционерах для мебели из кожи.

Они представляют собой субстанции с кремовой или масляной текстурой, которые обладают широким спектром защитных свойств. Используя кондиционер, вы сможете существенно продлить жизнь кожаной обивке мягкой мебели, придать ей лоска и сохранить презентабельный внешний вид. 

Подобные средства направлены на увлажнение натуральной кожи, они предотвращают образование трещин и потертостей. Купить такой кондиционер можно в специализированном магазине, подобрав оптимальный вариант с учетом имеющейся у вас кожаной мебели. 

В зависимости от специфики средства и фирмы-производителя, могут варьироваться методы его применения. Но в большинстве случаев рекомендуется наносить кондиционер не на поверхность мебели, а на ткань, которой вы собираетесь полировать обивку. 

Немедленная очистка разводов от пролитых жидкостей

[모던 아메리칸] 체스터 레더 룩 1/2인소파 , CCBRAND CCBRAND ГостинаяДиваны и кресла
CCBRAND

CCBRAND
CCBRAND
CCBRAND

Как бы аккуратно мы не обходились с мягкой мебелью, периодически возникают неприятные ситуации, связанные с пролитыми на нее жидкостями. И если для текстильной обивки это не страшно, если речь идет о бесцветной воде, то для кожаной мебели любая жидкость представляет опасность.

Если вы нечаянно намочили обивку из натуральной кожи, постарайтесь максимально быстро вытереть ее сухой тканью, а еще лучше – губкой, которая впитает влагу. 

Если же разлито вино или сок, то можно обработать место влажной тряпкой, чтобы избавиться от цветного или липкого загрязнения. После этого насухо вытрите поверхность сухой губкой. 

Полируйте небольшие царапины на коже тканью из микрофибры

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

homify
homify
homify

Поскольку кожаная мебель имеет обивку из натурального материала, вполне естественным является то, что со временем она может менять свою структуру и внешний вид. Появление мелких трещинок или царапин – это наиболее распространенные изменения.

Чтобы избежать названных неприятностей, попробуйте полировать кожаную поверхность мягкой тканью из микрофибры. Она состоит из тончайшего волокна, частицы которого могут волшебным образом преображать натуральную кожу и нейтрализовать небольшие царапины на ней. 

Держите кожаную мебель подальше от прямых солнечных лучей

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Спальня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Квалифицированные дизайнеры интерьера вряд ли предложат вам разместить кожаную мебель у окна. Дело в том, что прямые солнечные лучи для ее поверхности противопоказаны.

Направленный свет естественного происхождения может привести к выцветанию кожаной обивки, а также ее пересыханию, что чревато появлением трещин. Поэтому рекомендуем устанавливать мягкую мебель такого типа вдоль стен или в центре комнаты.

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А вам нравится кожаная мебель? Какие вы могли бы дать советы по уходу за ней? 

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