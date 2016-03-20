Непревзойденные советы по уходу за кожаной мебелью

Кожаная мебель, независимо от своей стилистики и модели, всегда выглядит дорого и благородно. Она никогда не выходит из моды и, даже слегка поизносившись, обретает особый винтажный шарм.

Но далеко не все рискуют обставлять ею свои интерьеры, считая кожу непрактичным вариантом обивки. Те, у кого есть маленькие дети или животные, также обходят кожаную мебель стороной, будучи уверенными в быстрой утрате ее эстетических характеристик.

Мы спешим разуверить всех скептиков и поделиться простыми, но действенными советами, которые сделают уход за кожаной мебелью легким и эффективным. Применяя хотя бы часть из них на практике, вы сохраните кожаную мебель в первозданном виде на протяжении длительного времени, наслаждаясь ее изысканными изгибами и аристократичным блеском.