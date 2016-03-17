10 советов по уборке

Новый год начался не так давно, поэтому у тех, кто не успел затеять генеральную уборку, есть все шансы наверстать упущенное. В этой статье мы опишем 10 простых идей, чтобы вы смогли навести порядок молниеносно быстро, не потратив при этом много времени и средств.
Самые простые вещи, которые ежедневно окружают нас, способны кардинальным образом влиять на самочувствие, настроение и даже здоровье. Заменив мелочи в интерьере или добавив в него что-то, вы сразу же почувствуете положительные изменения в своей жизни.
Предлагаем не терять времени и приступить к уборке, чтобы начать год правильно!
У вас в семье есть автомобиль? Тогда не забудьте навести чистоту в его салоне. В это понятие большинство включает только чистку ковриков и сидений, забывая о тех зонах, с которыми мы контактируем чаще всего.
Речь идет о руле, приборной панели и рычаге переключения передач. Постоянно к ним прикасаясь, мы не только визуально загрязняем их, но и способствуем распространению в салоне различных бактерий.
Спасти ситуацию помогут дезинфицирующие салфетки. За несколько секунд они избавят салон от микроорганизмов и пыли, подарив не только чистоту, но и приятный аромат.
Зубная щетка – это предмет личной гигиены, которым мы пользуемся ежедневно. Помогая нам избавить поверхность зубов и языка от вредоносных бактерий, щетки при этом накапливают различные микроорганизмы на своих щетинках. Как же решить данную проблему?
Стоматологи рекомендуют менять зубные щетки каждые 2-3 месяца. Но чтобы не делать это так часто, можно периодически очищать их от бактерий. Для этого замочите щетку на полчаса в белом уксусе – и забудьте об опасных микроорганизмах! Обязательно прополощите щетку в чистой воде перед следующим использованием.
Емкость для мусора не должна быть грязной. Это золотое правило следует помнить всегда и уделять должное внимание состоянию мусорного ведра. А если вы живете в частном доме – еще и контейнерам для отходов.
Несмотря на применение пакетов для мусора, упомянутые емкости нужно регулярно мыть с использованием чистящих и дезинфицирующих средств, а при надобности – подключать к этому специализированные клиринговые компании. Если ведро для мусора несложно заменить на новое, то уличные контейнеры в вашем дворе придется все-таки чистить.
Уделите этому вопросу особое внимание, чтобы названные предметы не превратились в рассадники болезнетворных бактерий и патогенных микроорганизмов.
Живые растения способны не только стать украшением интерьера, но и очистить воздух в квартире, наполнить его кислородом и увлажнить. Но их листья могут накапливать пыль, а почва со временем становиться пристанищем для различных микроорганизмов.
Чтобы заметно преобразить комнатные цветы, регулярно опрыскивайте листву из пульверизатора, а также пересаживайте в новый грунт.
А если в вашем доме нет живых растений – непременно обзаведитесь ними в наступившем году!
Абажуры домашних светильников – еще одно место, где можно обнаружить скопившуюся пыль. Поскольку мы редко обмахиваем их поверхность тряпкой во время уборки, а пылесосить хрупкие абажуры опасно, то чаще всего этот предмет остается попросту незамеченным.
Избавьтесь от пыли с помощью мягкой щетки – и приучите себя делать это регулярно. Очищая абажуры светильников, вы сделаете воздух в доме чище, а освещение – ярче.
Регулярное выполнение гимнастических упражнений – верный шаг на пути к здоровью и долголетию. Но аксессуары для занятия спортом нужно поддерживать в надлежащем состоянии.
Очищать коврики и маты довольно просто – достаточно промыть их водой с мылом и как следует просушить. В зависимости от интенсивности вашей физической нагрузки, устанавливайте частоту стирки названных аксессуаров. В идеале, старайтесь делать это после каждого занятия.
Утюг позволяет нам выглядеть безупречно каждый день, старательно разглаживая блузы, штаны и другую одежду. Но знаете ли вы, как позаботиться о чистоте и эффективности названной техники?
Со временем на нижней поверхности утюга может накапливаться темный налет и приводить к некачественной глажке. Для его устранения используйте специальные пасты, карандаши и жидкости для очистки утюга, либо же испробуйте так называемые народные средства. К последним относится обработка поверхности уксусом, а также кашицей, полученной в результате смешивания соды и воды.
Если вы в начале года успели очистить до блеска поверхности в ванной комнате и кухне, но забыли о мелких аксессуарах – немедленно исправляйте свою ошибку. Все дело в том, что именно они способны придать помещениям ухоженный и опрятный вид.
Очищая смесители от известкового налета, не забудьте в новом году заменить аэраторы на кончиках кранов. Они не только накапливают микробы, но и со временем препятствуют свободному вытоку воды из-за накопившихся там отложений.
Многие виды современной техники оснащены пультами управления. Это очень удобно, ведь можно, не вставая с дивана, регулировать основные параметры окружающих устройств.
Но последние от частых прикосновений становятся рекордсменами по количеству микробов на своей поверхности. Используйте очищающие салфетки для эффективного удаления бактерий, а также специальные чехлы для защиты устройств от загрязнений.
Опытные сантехники могут вам рассказать много неприятных историй, связанных с влиянием некачественной воды на механизмы стиральных машин. Рано или поздно внутри накапливается такое количество известкового налета, мелких частиц материалов, пыли, ворса и жира, что агрегат просто перестает работать.
Чтобы предотвратить плачевные последствия и дорогостоящий ремонт машины, применяйте для ее очистки лимонную кислоту. Поместив в барабан 150-200 граммов названного средства и выставив температуру 95 градусов, запустите самый продолжительный режим стирки. По окончании процесса в сливе окажется не только отработанная вода, но и кусочки растворившейся накипи.