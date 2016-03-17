10 советов по уборке

Новый год начался не так давно, поэтому у тех, кто не успел затеять генеральную уборку, есть все шансы наверстать упущенное. В этой статье мы опишем 10 простых идей, чтобы вы смогли навести порядок молниеносно быстро, не потратив при этом много времени и средств.

Самые простые вещи, которые ежедневно окружают нас, способны кардинальным образом влиять на самочувствие, настроение и даже здоровье. Заменив мелочи в интерьере или добавив в него что-то, вы сразу же почувствуете положительные изменения в своей жизни.

Предлагаем не терять времени и приступить к уборке, чтобы начать год правильно!