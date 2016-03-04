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Загородный проект Квадратный мандарин

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homify Дома в стиле модерн
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Такое важное мероприятие как строительство дома лучше всего доверить профессионалу. Arch Innovation Group — это симбиоз архитекторов, инженеров и дизайнеров. Успешно дополняя друг друга в команде, компания занимает лидирующие позиции в сфере проектных и строительных услуг. В этой книге идей мы увидим одно из уникальных решений, которое имеет свой стиль и индивидуальный характер.

Гармония архитектуры и ландшафта

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фасад дома отделан имитацией бруса, что отлично вписывает коттедж в окружающую среду леса. Гармония архитектуры и ландшафта — относительно новая тенденция, которая заслуженно становится эпицентром современных и модных течений в дизайне и архитектуре.

400 кв.м счастья

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Желание пребывать в спокойной загородной среде не обходит стороной ни одного обывателя. «Квадратный Мандарин» —  это большой современный дом, предназначенный для людей, ценящих комфорт и открытое пространство. Окруженный стеной густого леса, он стал проекцией мироощущения архитекторов и дизайнеров. При внимательном рассмотрении окажется, что в нем довольно много света и цвета. Общая площадь составляет 404 кв.м.

Торжество прямых линий и форм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Концепция минималистских идей передается через простые формы дома. Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых и четких линий. Благодаря панорамным окнам в него проникает достаточно естественного света для того, чтобы чувствовать себя максимально приближенным к нахождению на открытом воздухе.

Немного о планировке

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Планировка дома предусматривает две гостевые спальни и спальню хозяев с выходом на веранду второго уровня. На первом этаже расположилась просторная гостиная с выходом на задний двор, где находится переливной бассейн и зона отдыха. В доме есть большой гараж на два авто и комната для персонала.

Дом для тех, кто во всем любит порядок
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