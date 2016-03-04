Загородный проект Квадратный мандарин

Желание пребывать в спокойной загородной среде не обходит стороной ни одного обывателя. «Квадратный Мандарин» — это большой современный дом, предназначенный для людей, ценящих комфорт и открытое пространство. Окруженный стеной густого леса, он стал проекцией мироощущения архитекторов и дизайнеров. При внимательном рассмотрении окажется, что в нем довольно много света и цвета. Общая площадь составляет 404 кв.м.