7 идей, как интегрировать фамильную мебель в современный интерьер

Фамильная мебель – это классические драгоценности дома, которые рассказывают историю о нашем прошлом и очень много для нас значат. Никто не захочет выбросить стул, на котором сидела мама, бабушка, прабабушка и рассказывала истории. Никто не захочет выбросить предмет мебели, который является частью его прошлого.
Но довольно часто фамильная мебель выглядит слишком антикварно в современных домах и ее трудно сочетать с остальной мебелью. Но не волнуйтесь! Просто потому, что это
реликвия, не означает, что вы должны найти для нее дальний угол в вашем доме. Представляем вашему вниманию 7 способов интеграции фамильной мебели в современный интерьер.
Такой, казалось бы, изящный предмет с гнутыми ножками, как туалетный столик, может быть очень трудно вписаться в современную спальню. Но варианты все-таки есть.
Вы можете полностью перекрасить его в белый или кремовый цвет, можете сочетать белый и коричневый деревянный лак. Или можете оставить его в первозданном виде, чтобы подчеркнуть его старинное очарование и сочетать с классическими шторами и нейтральными стенами спальни, как в данном случае.
Фамильное кресло всегда связано с воспоминаниями и, к сожалению, если ваш дом не выполнен в классическом стиле, старомодное кресло может не вписаться в современный интерьер. Но есть простой способ придать старому креслу современный вид – это изменить его обивку. При этом, например, богатая резная рама кресла остается нетронутой, а вот обивка подбирается в том же цвете, что и другие предметы мебели, шторы или ковры.
Стол является одним из тех фамильных предметов мебели, которые зачастую слишком темные, тяжелые и мрачные, для того чтобы вписаться в яркий современный интерьер. Простой способ превратить старый письменный стол в современный – перекрасить его.
В данном случае ярко-красная краска помогла этому изысканному столу с гнутыми ножками вписаться в современный женственный интерьер рабочего кабинета, выполненного в розово- бирюзовой цветовой гамме.
Можно легко преобразить старый комод путем повторной полировки и повторного покрытия лаком. Если на корпусе имеются резные вставки или геометрические узоры не спешити их закрашивать, возможно, именно они помогут ему интегрироваться в современный интерьер.
Еще один способ превратить элемент реликвии из неуместного в незаменимый – расположить на нем несколько современных декоративных элементов. Это могут быть вазы, статуэтки, фото и картины.
Если вам в наследство досталась кухонная тележка, пусть это не ставит вас в тупик! И сегодня такая мебель не устарела — вы можете легко найти ей применение на своей кухне. А винтажный вид может сделать ее изюминкой интерьера.
Наиболее подходящее использование столика на колёсах — для подачи в столовую еды или чая в гостиную. Кроме того, она отлично пригодится для приготовления барбекю на заднем дворе. Пригласите своих друзей на ужин и удивите их.
Её можно передвигать в различные места, тем самым расширяя рабочее пространство, если вам его не хватает. Столик на колёсах сможет послужить вам для хранения незаменимых мелочей, которых так много на кухне.
Старинная скамейка будет выглядеть довольно неуместно в современном доме. Самый простой способ ее использовать – это переместить на открытый воздух в сад, патио или даже балкон. Но в конечном счете она все еще может выглядеть как будто из другой эпохи, если оставить на ней старую выцветшую краску.
Лучший способ придать винтажной скамье современный вид – перекрасить ее в яркий оттенок или, если это дерево, заново покрыть лаком. А тканевое сидение (при наличии) практичнее заменить на деревянное или металлическое.
Еще один предмет из прошлого, котрый часто не вписывается в современный интерьер – шкаф. Виной тому могут быть его классический дизайн, вставки на дверях, а также огромный размер.
Если вам повезет, то вы сможете поместить шкаф в уже существующее пространство в вашем доме, предназначенное для встроенного шкафа. Такой ход поможет вам сэкономит много времени и денег. Кроме того, вместо лакировки, которая делает акцент на деревянную поверхность, вы можете покрасить его в нейтральный цвет, такой как белый, бежевый или даже черный, чтобы сочетать его с остальной мебелью.