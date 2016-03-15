7 идей, как интегрировать фамильную мебель в современный интерьер

Фамильная мебель – это классические драгоценности дома, которые рассказывают историю о нашем прошлом и очень много для нас значат. Никто не захочет выбросить стул, на котором сидела мама, бабушка, прабабушка и рассказывала истории. Никто не захочет выбросить предмет мебели, который является частью его прошлого.

Но довольно часто фамильная мебель выглядит слишком антикварно в современных домах и ее трудно сочетать с остальной мебелью. Но не волнуйтесь! Просто потому, что это реликвия , не означает, что вы должны найти для нее дальний угол в вашем доме. Представляем вашему вниманию 7 способов интеграции фамильной мебели в современный интерьер.