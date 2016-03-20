Красим диван аэрозольной краской

Как часто мы задумываемся о необходимости перемен в нашем доме? И как часто случается так, что ото всяких действий в этом направлении нас отваживает неподъёмность работ, дороговизна или трудоёмкость?
Однако,как часто бывает, все сомнения и неуверенность происходят от простой недостаточной информированности.
Положим, вот стоит старый диван. И всё в нём хорошо, да только примелькался он, как будто и не заметен, и навязчив одновременно. Но обить его может оказаться слишком затратно, особенно если оригинальная обивка превосходит по качеству распространённые сегодня аналоги.
К радости, сегодня в нашем распоряжении есть средства, позволяющие изменить внешний вид дивана, не прибегая к радикальным мерам.
Изменить цвет обивки дивана сегодня можно при помощи аэрозольной краски – что может быть проще!
Разумеется, для таких свершений потребуется специальная краска для ткани, равномерно пропитывающая весь материал. Обычная аэрозольная краска загубит обивку: ткань после неё потеряет пластичность и станет хрупкой, из-за чего пользоваться таким диваном будет сущим наказанием.
Собственно, вся процедура не сложнее любого окрашивания. А на выходе вы получаете свежий и яркий элемент декора. Но для того, чтобы в полной мере быть уверенным в качестве результата, нужно знать кое-что о процессе.
Как и при работе с любой аэрозольной краской, перед началом работы необходимо обеспокоиться тем, чтобы в помещении была достаточная вентиляция. Лучше всего проводить окраску на открытом воздухе. Не лишним будет так же заготовить средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, сменную одежду и респиратор (на всякий случай).
Перед покраской рекомендуется тщательно очистить обивку дивана при помощи пара, либо сдать его в специализированную химчистку.
Займитесь не только чисткой, но и ремонтом. Имеет смысл так же сразу отремонтировать порезы и прорывы ткани: после окраски они не только не исчезнут, но и начнут увеличиваться.
Следом за подготовкой обивки необходимо предохранить все поверхности, которые не должны быть окрашены. Деревянные и металлические части, заклеиваются малярной лентой. в том случае, если вы планирует использовать несколько цветов, позаботьтесь о изоляции фрагментов, которые будут отличаться. С этой целью можно использовать целлофан, полиэтиленовую плёнку или даже газетную бумагу.
Также стоит подумать о том, что при работе с аэрозольной краской, предохранять от нежелательного окрашивания нужно и окружающие предметы.
На самом деле существует достаточно приличный выбор специализированных красок для работы с тканями. Так что первым делом стоит подобрать баллончик, подходящий именно для вашей обивки. Важно также знать, что не все специальные краски хорошо ложатся на обивку, и указание на пригодность для таких случаев должно быть помещено на этикетку баллончика. Если такой отметки нет, можно поинтересоваться у специалиста или продавца.
В некоторых случаях краску можно смешать даже самостоятельно, добавив в латексную или акриловую краску вещество для окраски текстиля. Смесь необходимо будет наносить валиком и следить за плотностью и равномерностью слоя.
Для работы помимо собственно краски вам могут понадобиться кое-какие инструменты. Так, работа с красочными материалами всегда сопряжена с некоторой вероятностью произвольного окрашивания окружающих предметов, рук и так далее. Поэтому имеет смысл держать наготове ветошь и разбавитель.
Кроме того на всякий случай – даром, что краска аэрозольная, – стоит подготовить кисти: нельзя быть уверенным в том, что краска ляжет совершенно таким образом, как мы задумываем, так что не плохо бы и подстраховаться.
В связи с теми же особенностями работы с аэрозольной краской, совсем не лишним будет задуматься о сменной одежде. Самое простое решение – старая одежда и обувь. Для вящей безопасности, можно заготовить защитные очки и респиратор.
Всю работу можно разбить на несколько этапов. Начинать целесообразно с задней поверхности дивана. Это позволит без сильных потерь прекратить работу, в случае, если вам будет не нравится результат.
Красить можно продольными полосами, заступая одной на другую. Не стоит переживать по поводу того, что первый слой покажется бледным и полосатым: это основа, и последующие слои всё исправят. При окраске светлым красителем вам понадобится нанести больше слоев, чем при работе с темной краской. Крупные капли краски при работе следует сразу стирать или размазывать с помощью кисти. При помощи кисти же целесообразно окрашивать углы, украшения и складки ткани. Если из кисти выпадают волоски, их необходимо тотчас же устранять.
После первичной обработки, дайте краске высохнуть и оставьте на пару дней, после чего только приступайте к нанесению второго слоя. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что краска хорошо ложится на ткань и цвет вас на самом деле устраивает. Дня через три ткань можно протереть чистой белой тряпкой, чтобы убедиться в том, что краска совсем просохла и не красится.
Аналогичным образом прокрашиваются боковые и лицевая части обивки. Подушки так же стоит красить отдельно. Впрочем, их значительно проще будет обтянуть заново. Тем более, что ненавязчивое различие подушек и обивки в большой степени добавит дивану свежести: такие сочетания сегодня в моде.
Важно избегать слишком большого количества слоев краски: даже специальная краска, нанесённая обильно, может привести к тому, что обивка станет жёсткой и не пригодной для сидения.
После того, как обивка просохнет, её следует протереть чистой светлой тряпкой, чтобы устранить сгустки краски, которые часто остаются после покраски и долгое время не высыхают. Если поверхность ткани кое-где слегка слиплась от большого количества краски, можно обработать её мелкой наждачной бумагой, чтобы вспушить ворс. Но не забывайте, что конечный вид обивка приобретёт уже в процессе эксплуатации, когда ей вернётся в полной мере её эластичность.
Таким образом, покраска дивана оказывается совсем не сложной операцией. А в результате вы получаете едва ли не новый элемент декора вашего дома, при этом практически бесплатно и с минимальным вредом для окружающей среды. Кроме того, DIY сегодня в моде как никогда.