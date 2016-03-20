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Красим диван аэрозольной краской

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homify Гостиная в стиле модерн
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Как часто мы задумываемся о необходимости перемен в нашем доме? И как часто случается так, что ото всяких действий в этом направлении нас отваживает неподъёмность работ, дороговизна или трудоёмкость?

Однако,как часто бывает, все сомнения и неуверенность происходят от простой недостаточной информированности. 

Положим, вот стоит старый диван. И всё в нём хорошо, да только примелькался он, как будто и не заметен, и навязчив одновременно. Но обить его может оказаться слишком затратно, особенно если оригинальная обивка превосходит по качеству распространённые сегодня аналоги.

К радости, сегодня в нашем распоряжении есть средства, позволяющие изменить внешний вид дивана, не прибегая к радикальным мерам.

Аэрозольные краски по ткани

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Изменить цвет обивки дивана сегодня можно при помощи аэрозольной краски – что может быть проще!

Разумеется, для таких свершений потребуется специальная краска для ткани, равномерно пропитывающая весь материал. Обычная аэрозольная краска загубит обивку: ткань после неё потеряет пластичность и станет хрупкой, из-за чего пользоваться таким диваном будет сущим наказанием.

Вторая жизнь дивана

Urban home apartment Amsterdam, Studio roos Studio roos Гостиная в стиле модерн
Studio roos

Studio roos
Studio roos
Studio roos

Собственно, вся процедура не сложнее любого окрашивания. А на выходе вы получаете свежий и яркий элемент декора. Но для того, чтобы в полной мере быть уверенным в качестве результата, нужно знать кое-что о процессе.

Технические требования

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Гостиная в стиле модерн
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Как и при работе с любой аэрозольной краской, перед началом работы необходимо обеспокоиться тем, чтобы в помещении была достаточная вентиляция. Лучше всего проводить окраску на открытом воздухе. Не лишним будет так же заготовить средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, сменную одежду и респиратор (на всякий случай).

Подготовка

Reforma de vivienda y estudio de fotografía OP, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes Гостиная в средиземноморском стиле
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

Перед покраской рекомендуется тщательно очистить обивку дивана при помощи пара, либо сдать его в специализированную химчистку. 

Займитесь не только чисткой, но и ремонтом. Имеет смысл так же сразу отремонтировать порезы и прорывы ткани: после окраски они не только не исчезнут, но и начнут увеличиваться. 

Следом за подготовкой обивки необходимо предохранить все поверхности, которые не должны быть окрашены. Деревянные и металлические части,  заклеиваются малярной лентой. в том случае, если вы планирует использовать несколько цветов, позаботьтесь о изоляции фрагментов, которые будут отличаться. С этой целью можно использовать целлофан, полиэтиленовую плёнку или даже газетную бумагу. 

Также стоит подумать о том, что при работе с аэрозольной краской, предохранять от нежелательного окрашивания нужно и окружающие предметы.

Краска

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На самом деле существует достаточно приличный выбор специализированных красок для работы с тканями. Так что первым делом стоит подобрать баллончик, подходящий именно для вашей обивки. Важно также знать, что не все специальные краски хорошо ложатся на обивку, и указание на пригодность для таких случаев должно быть помещено на этикетку баллончика. Если такой отметки нет, можно поинтересоваться у специалиста или продавца.
В некоторых случаях краску можно смешать даже самостоятельно, добавив в латексную или акриловую краску вещество для окраски текстиля. Смесь необходимо будет наносить валиком и следить за плотностью и равномерностью слоя.

Инструменты

Titiz Boya, Titiz Boya Titiz Boya
Titiz Boya

Titiz Boya
Titiz Boya
Titiz Boya

Для работы помимо собственно краски вам могут понадобиться кое-какие инструменты. Так, работа с красочными материалами всегда сопряжена с некоторой вероятностью произвольного окрашивания окружающих предметов, рук и так далее. Поэтому имеет смысл держать наготове ветошь и разбавитель.

Кроме того на всякий случай – даром, что краска аэрозольная, – стоит подготовить кисти: нельзя быть уверенным в том, что краска ляжет совершенно таким образом, как мы задумываем, так что не плохо бы и подстраховаться.

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Рабочая одежда

Квартира 75кв.м. на ул. 1905г., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле лофт Серый
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 75кв.м. на ул. 1905г.

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

В связи с теми же особенностями работы с аэрозольной краской, совсем не лишним будет задуматься о сменной одежде. Самое простое решение – старая одежда и обувь. Для вящей безопасности, можно заготовить защитные очки и респиратор.

Порядок работы

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Всю работу можно разбить на несколько этапов. Начинать целесообразно с задней поверхности дивана. Это позволит без сильных потерь прекратить работу, в случае, если вам будет не нравится результат. 

Красить можно продольными полосами, заступая одной на другую. Не стоит переживать по поводу того, что первый слой покажется бледным и полосатым: это основа, и последующие слои всё исправят. При окраске светлым красителем вам понадобится нанести больше слоев, чем при работе с темной краской. Крупные капли краски при работе следует сразу стирать или размазывать с помощью кисти. При помощи кисти же целесообразно окрашивать углы, украшения и складки ткани. Если из кисти выпадают волоски, их необходимо тотчас же устранять.

После первичной обработки, дайте краске высохнуть и оставьте на пару дней, после чего только приступайте к нанесению второго слоя. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что краска хорошо ложится на ткань и цвет вас на самом деле устраивает. Дня через три ткань можно протереть чистой белой тряпкой, чтобы убедиться в том, что краска совсем просохла и не красится.

  Аналогичным образом прокрашиваются боковые и лицевая части обивки. Подушки так же стоит красить отдельно. Впрочем, их значительно проще будет обтянуть заново. Тем более, что ненавязчивое различие подушек и обивки в большой степени добавит дивану свежести: такие сочетания сегодня в моде. 

Важно избегать слишком большого количества слоев краски: даже специальная краска, нанесённая обильно, может привести к тому, что обивка станет жёсткой и не пригодной для сидения.

Финишная обработка

Living, Els Home Els Home ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Многоцветный
Els Home

Els Home
Els Home
Els Home

После того, как обивка просохнет, её следует протереть чистой светлой тряпкой, чтобы устранить сгустки краски, которые часто остаются после покраски и долгое время не высыхают. Если поверхность ткани кое-где слегка слиплась от большого количества краски, можно обработать её мелкой наждачной бумагой, чтобы вспушить ворс. Но не забывайте, что конечный вид обивка приобретёт уже в процессе эксплуатации, когда ей вернётся в полной мере её эластичность.

Пространство стиля, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
VVDesign

Пространство стиля

VVDesign
VVDesign
VVDesign

Таким образом, покраска дивана оказывается совсем не сложной операцией. А в результате вы получаете едва ли не новый элемент декора вашего дома, при этом практически бесплатно и с минимальным вредом для окружающей среды.  Кроме того, DIY сегодня в моде как никогда.

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