Красим диван аэрозольной краской

Как часто мы задумываемся о необходимости перемен в нашем доме? И как часто случается так, что ото всяких действий в этом направлении нас отваживает неподъёмность работ, дороговизна или трудоёмкость?

Однако,как часто бывает, все сомнения и неуверенность происходят от простой недостаточной информированности.

Положим, вот стоит старый диван. И всё в нём хорошо, да только примелькался он, как будто и не заметен, и навязчив одновременно. Но обить его может оказаться слишком затратно, особенно если оригинальная обивка превосходит по качеству распространённые сегодня аналоги.

К радости, сегодня в нашем распоряжении есть средства, позволяющие изменить внешний вид дивана, не прибегая к радикальным мерам.