Как утеплить загородный дом

Совершенно очевидно сегодня стремление многих жителей больших городов перебраться из квартир в ближайшие пригороды, в свой собственный дом, уступая перед общей для всего мира тенденцией. Оно и понятно: обилие приличествующих городу шумов, пыли, визуальных излишеств, да и сограждан, наконец, – всё это в один прекрасный момент хочется решительно отделить от своей частной жизни, оставить в поле публичности, вхождение в которое сделать подконтрольным самому себе, а не обстоятельствам.
Загородный дом – решение многих трудностей, но так же и причина многих других. Среди прочих в наших краях резко обозначен вопрос о сохранении тепла. Если в городской квартире мы как-то привычно полагаемся на различные компетентные службы и на них же и пиняем, когда случается помёрзнуть, то в собственном доме мы оказываемся ответчиками самостоятельно.
Различаются между собою теплоизоляционные материалы и по ряду признаков: виду сырья, структуре, форме, склонности к горению, содержанию и типу связующего вещества. Обобщая, выделяют два главных типа утеплительных материалов: неорганические (минеральная вата) и органические ( экструдированный пенополистирол).
Теплоизоляционным материалам предъявляются некоторые основные требования, что сказывается на потребительских качествах материала: огнестойкость, газо- и паропроницаемость, способность сохранять воздух в статичном состоянии между волокнами, умеренная гигроскопичность.
Как бы странно это ни звучало, но утепление дома может быть правильным и не правильным. Определить “правильность” не сложно “по плодам”. Корректно исполненное утепление загородного дома приводит к снижению расходов на отопление и делает дом комфортным: зимой здесь тепло, а летом прохладно.
Утепление – это комплексная работа. Необходимо озаботиться не только непосредственно теплоизоляционными работами, но и рядом смежных вопросов. Так, велико значение локализации и устранения утечек тепла. Местами утечки являются окна, пол, стены, потолок, крыша и фундамент… – иными словами едва не весь дом. И, казалось бы, достаточно существенные затраты на на утеплительные работы впоследствии приводят к значительной экономии на отоплении.
В любом конкретном случае вопрос теплоизоляции требует особого подхода. Это касается, как выбора подходящего материала, так и его расхода и прочего. Сегодня рынок стройматериалов исполнен невероятным количеством теплоизоляционных материалов. В общих чертах можно говорить о нескольких факторах, влияющих на ценообразование: страна-производитель, плотность, толщина и технологические характеристики.
Минеральная вата может обладать различной структурой волокнистости, в зависимости от технологии и вида исходного сырья: горизонтально-слоистую, вертикально-слоистую, гофрированную или пространственную.
Характерным свойством минеральной ваты является устойчивость к высоким температурам и действию химических веществ. Она обладает к тому же отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. На сегодняшний день производится значительное количество видов минеральной ваты, и область её применения расширяется вплоть до изоляции высокотемпературных поверхностей, огнезащиты конструкций и звукоизоляции в перегородках и акустических экранах.
Благодаря уникальной технологии изготовления, сообщающей материалу однородность и особую замкнутую ячеистую структуру, пенополистирол обладает высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.
Так, он практически не поглощает воду. Запаянные ячейки пенополиситрола непроницаемы для воды, которая может скапливаться лишь в боковых открытых «сотах». Материал этот способен пропускать свет. Он демонстрирует высокие показатели прочности к сжатию, морозостойкость, не подвержен гниению, устойчив к воздействию химических веществ (в том числе кислотам, едким щелочам, солевым растворам, спирту и красителям на его основе, фторированным углеводородам, цементу, аммиаку, СО2, пропану, ацетилену, бутану). Важно так же и то, что пенополистирол безопасен для человека.
Помимо привычной наружной теплоизоляции, следует отметить и иные способы. Плюсом внутреннего утепления является удобство проведения монтажных работ не зависимо от погодных условий и сохранность наружной отделки. Правда, при этом неизбежны потери полезной жилой площади.
Важнейшая же опасность такого рода утепления – высокая вероятность повышения влажности стены и образование плесневого грибка впоследствии. Такого рода утепление потребует дополнительной гидроизоляции стены и системы принудительной вентиляции воздуха. Всё это может повлечь дополнительные расходы.
Известно, что не утепленный пол в загородном доме на несколько градусов холоднее температуры воздуха в комнате. Это не только не комфортно, но и способствует скорому остыванию всего помещения. Теплоизоляция пола поможет избежать утечки тепла и будет способствовать сохранению комфорта.
Выбор материала для утепления пола зависит от его конструкции. Важно, на что монтируется изоляция: на лаги или по плите. В том случае, если пол смонтирован по плите, нагрузка на теплоизоляционный слой будет происходить от эксплуатации и от покрытия пола. В таком случае следует предпочесть жесткие минеральноватные плиты или экструдированный пенополистирол. Монтаж теплоизоляции на лагах исключает нагрузку на утеплитель. В этом случае применимы мягкие материалы: стекловату и не жёсткая минеральная вата. Утеплитель свободно укладывается и ничем не закрепляется.
Необходимость утепления потолка зависит от нескольких обстоятельств. Если в доме есть второй этаж и он тёплый, утеплять потолок первого этажа нет нужды, но те же плиты утеплителя могут быть употреблены в качестве звукоизоляционного материала. Если же верхний этаж холодный или в здании всего один этаж, потолок придётся утеплять так или иначе.
Теплоизоляционный материал предпочтительно монтировать со стороны чердака. В таком случае тепло может накапливаться в плите перекрытия, благодаря чему будет сохраняться комфортная температура в помещении. С этой целью лучше всего остановиться на минеральной вате, уложенной на пароизоляционный материал и покрытой специальным гидробарьером, пропускающим конденсат изнутри, но препятствующий попаданию влаги снаружи.
Утепление дома снаружи целесообразнее, чем изнутри. Правильно утеплённые снаружи стены могут аккумулировать тепло, что гарантирует их сохранность от сырости и плесени, и способствует поддержанию в помещениях комфортного температурного режима.
Для наружной теплоизоляции бревенчатого дома лучше всего подойдёт специальная вентилируемая фасадная система, позволяющая дышать дереву. Такой же метод утепления прекрасно подходит и в случае с брусчатым домом. Здесь может быть употребим и рулонный теплоизоляционный материал, и минеральная вата, и стекловата в плитах. Перед монтажом теплоизоляции необходимо обработать деревянные брусья и законопатить щели. Для утепления кирпичного дома применяется метод многослойной фасадной системы. В ход идёт пенополистирол, пенопласт и жесткая минеральная вата под штукатурку.
Резюмируя, можно заключить, что главнейшим способом утепления загородного дома является теплоизоляция наружных стен с внешней стороны. Однако, для вящего комфорта не лишним будет обеспокоиться и о изоляции пола, внутренних стен и потолка. Так или иначе, сохранность тепла зависит от того, как работают все элементы системы.