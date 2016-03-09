Как утеплить загородный дом

Совершенно очевидно сегодня стремление многих жителей больших городов перебраться из квартир в ближайшие пригороды, в свой собственный дом, уступая перед общей для всего мира тенденцией. Оно и понятно: обилие приличествующих городу шумов, пыли, визуальных излишеств, да и сограждан, наконец, – всё это в один прекрасный момент хочется решительно отделить от своей частной жизни, оставить в поле публичности, вхождение в которое сделать подконтрольным самому себе, а не обстоятельствам.

Загородный дом – решение многих трудностей, но так же и причина многих других. Среди прочих в наших краях резко обозначен вопрос о сохранении тепла. Если в городской квартире мы как-то привычно полагаемся на различные компетентные службы и на них же и пиняем, когда случается помёрзнуть, то в собственном доме мы оказываемся ответчиками самостоятельно.