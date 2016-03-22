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Великолепные идеи использования пространства за диваном

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Гостиная в стиле модерн
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Жить в небольшой квартире или в доме скромного размера – это значит нуждаться в оптимизации пространства. Необходимо постоянно пытаться найти способ, чтобы освободить место для всех своих вещей и в то же время сделать интерьер поистине стильным. Этого не просто добиться. Ваша гостиная особенно является тем пространством, которое должно быть и функциональным, и эстетически привлекательным.  

Вы наверняка замечали, что пространство за диваном зачастую никак не используется. Не хотели бы вы это изменить? Мы подскажем вам некоторые идеи, как это место можно полезно и эстетично заполнить. Итак, вы узнаете в этой статье идеи, как заполнить пространство за диваном.

Место для отдыха

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Если места за диваном достаточно для того, чтобы положить туда матрас и пару подушек, то оно может легко стать уголком для отдыха после тяжелого рабочего дня. Посмотрите на это фото, и вы поймете, как это воплотить в реальность. Обратите внимание, что  есть 2 ступеньки, ведущие к платформе, где создан уголок для отдыха. Перегородка из стекла изящно разграничивает две зоны комнаты и придает ей оригинальности. “Скрытая” зона оснащена лампами для чтения и картинами на стене. Яркие подушки на диване и ковер с геометрическим рисунком добавляют в пространство жизнерадостность.

Полка для аксессуаров

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Если за диваном очень мало пространства, его недостаточно для стола или большой полки, то сделайте небольшой выступ. Его можно использовать для размещения декоративных элементов, сувениров, книг, фотографий и других мелочей. Посмотрите на представленное фото. Выступ за диваном служит для размещения не только аксессуаров, но и комнатных растений. Благодаря этому комната приобретает дополнительный уют, свою изюминку.

Прекрасная зона для учебы

VIVIENDA GALO, Molins Design Molins Design Гостиная в средиземноморском стиле
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

Если у вас есть достаточно места за диваном в гостиной, то это пространство можно использовать функционально. Почему бы не добавить простой учебный стол и стул, оборудовать это место всеми нужными для этого вещами. На этом фото посмотрите, как стол элегантно дополняет оттенок дивана и пола. Шикарная настольная лампа добавляет легкую нотку изысканности.Такое решение особенно нужно, если к вам иногда заезжают гости, которые занимаются бизнесом.

Обеденный стол и кухонный островок

Primera Casa Pasiva de uso habitacional en Latinoamérica, Windlock - soluciones sustentables Windlock - soluciones sustentables Гостиная в стиле модерн
Windlock – soluciones sustentables

Windlock - soluciones sustentables
Windlock – soluciones sustentables
Windlock - soluciones sustentables

Современные квартиры в настоящее время часто позволяют соединять гостиную, столовую и кухню. Так что если пространство позади дивана позволяет вписать обеденный стол или кухонный остров, то сделайте это любой ценой.

Посмотрите, как кухонный стальной островок и деревянный обеденный стол деликатно окружили диван. Хозяин дома может готовить там легкие блюда, расставлять посуду для приема пищи и при этом общаться со своими гостями. Обилие естественного света придает особенного шарма комнате. Более живо помещение выглядит благодаря красным подушкам и букету живых цветов.

Небольшой столик с цветами

Living Room Luke Cartledge Photography Гостиная в классическом стиле
Luke Cartledge Photography

Living Room

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

Гостиная на этом фото является примером утонченной роскоши. Она довольно просторная и соответствующим образом оборудована мягким диваном и заманчивой люстрой. Пространство за двумя диванами дает возможность поставить узкие шикарные столы с цветами и модными светильниками, аккуратно стоящих на них. Большое зеркало у камина дополнительно увеличивает размер помещения. Высокие серебряные вазы добавляют ноту классики в дизайн.

Большие зеркала

Showroom, The Blue House The Blue House Гостиная в стиле модерн
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

Большие зеркала или зеркала в полный рост могут быть размещены за диваном, чтобы привнести ощущение пространства и сделать интерьер просто ослепительным! Посмотрите на предоставленное фото, и вы поймете, как это должно выглядеть. Обратите внимание, как использованные кирпичи придают приземленности помещению, особенно такому современному. Ковры подчеркивают созданную атмосферу. Картины на стенах приносят цвет в комнату, а пышные комнатные растения подчеркивают вечную связь с природой.

Книжные полки

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Гостиная в стиле модерн
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Если вы увлечены книгами и всегда ищете дополнительное место для размещения вашей коллекции, то область за диваном может быть находкой. Вы можете сделать полки от пола до потолка или просто повесить обычную настенную полку в зависимости от того, сколько места у вас есть в вашем распоряжении.

В простой, но стильно оформленной гостиной, представленной на фото, полка не только содержит книги, но и другие декоративные элементы и безделушки. Маленький синий ковер, несколько подушек с клетчатым рисунком и минималистичный угловой столик с декором на нем являются акцентами тоже. Пол и стол хорошо сочетаются.  

Теперь, когда у вас есть так много идей использования пространства позади дивана, потребуется некоторое время, чтобы решить, какая из них ближе всего к вашему сердцу и возможностям. Если вам сложно это решить, обратитесь к дизайнеру интерьера. Он найдет подходящее решение. Мы также рекомендуем вам помнить об общем стиле вашего дома, прежде чем внедрять какие-либо идеи. Для дополнительной оптимизации дома посмотрите еще одну статью – как использовать пространство под лестницей.

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