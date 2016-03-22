Великолепные идеи использования пространства за диваном

Жить в небольшой квартире или в доме скромного размера – это значит нуждаться в оптимизации пространства. Необходимо постоянно пытаться найти способ, чтобы освободить место для всех своих вещей и в то же время сделать интерьер поистине стильным. Этого не просто добиться. Ваша гостиная особенно является тем пространством, которое должно быть и функциональным, и эстетически привлекательным.
Вы наверняка замечали, что пространство за диваном зачастую никак не используется. Не хотели бы вы это изменить? Мы подскажем вам некоторые идеи, как это место можно полезно и эстетично заполнить. Итак, вы узнаете в этой статье идеи, как заполнить пространство за диваном.
Если места за диваном достаточно для того, чтобы положить туда матрас и пару подушек, то оно может легко стать уголком для отдыха после тяжелого рабочего дня. Посмотрите на это фото, и вы поймете, как это воплотить в реальность. Обратите внимание, что есть 2 ступеньки, ведущие к платформе, где создан уголок для отдыха. Перегородка из стекла изящно разграничивает две зоны комнаты и придает ей оригинальности. “Скрытая” зона оснащена лампами для чтения и картинами на стене. Яркие подушки на диване и ковер с геометрическим рисунком добавляют в пространство жизнерадостность.
Если за диваном очень мало пространства, его недостаточно для стола или большой полки, то сделайте небольшой выступ. Его можно использовать для размещения декоративных элементов, сувениров, книг, фотографий и других мелочей. Посмотрите на представленное фото. Выступ за диваном служит для размещения не только аксессуаров, но и комнатных растений. Благодаря этому комната приобретает дополнительный уют, свою изюминку.
Если у вас есть достаточно места за диваном в гостиной, то это пространство можно использовать функционально. Почему бы не добавить простой учебный стол и стул, оборудовать это место всеми нужными для этого вещами. На этом фото посмотрите, как стол элегантно дополняет оттенок дивана и пола. Шикарная настольная лампа добавляет легкую нотку изысканности.Такое решение особенно нужно, если к вам иногда заезжают гости, которые занимаются бизнесом.
Современные квартиры в настоящее время часто позволяют соединять гостиную, столовую и кухню. Так что если пространство позади дивана позволяет вписать обеденный стол или кухонный остров, то сделайте это любой ценой.
Посмотрите, как кухонный стальной островок и деревянный обеденный стол деликатно окружили диван. Хозяин дома может готовить там легкие блюда, расставлять посуду для приема пищи и при этом общаться со своими гостями. Обилие естественного света придает особенного шарма комнате. Более живо помещение выглядит благодаря красным подушкам и букету живых цветов.
Гостиная на этом фото является примером утонченной роскоши. Она довольно просторная и соответствующим образом оборудована мягким диваном и заманчивой люстрой. Пространство за двумя диванами дает возможность поставить узкие шикарные столы с цветами и модными светильниками, аккуратно стоящих на них. Большое зеркало у камина дополнительно увеличивает размер помещения. Высокие серебряные вазы добавляют ноту классики в дизайн.
Большие зеркала или зеркала в полный рост могут быть размещены за диваном, чтобы привнести ощущение пространства и сделать интерьер просто ослепительным! Посмотрите на предоставленное фото, и вы поймете, как это должно выглядеть. Обратите внимание, как использованные кирпичи придают приземленности помещению, особенно такому современному. Ковры подчеркивают созданную атмосферу. Картины на стенах приносят цвет в комнату, а пышные комнатные растения подчеркивают вечную связь с природой.
Если вы увлечены книгами и всегда ищете дополнительное место для размещения вашей коллекции, то область за диваном может быть находкой. Вы можете сделать полки от пола до потолка или просто повесить обычную настенную полку в зависимости от того, сколько места у вас есть в вашем распоряжении.
В простой, но стильно оформленной гостиной, представленной на фото, полка не только содержит книги, но и другие декоративные элементы и безделушки. Маленький синий ковер, несколько подушек с клетчатым рисунком и минималистичный угловой столик с декором на нем являются акцентами тоже. Пол и стол хорошо сочетаются.
Теперь, когда у вас есть так много идей использования пространства позади дивана, потребуется некоторое время, чтобы решить, какая из них ближе всего к вашему сердцу и возможностям. Если вам сложно это решить, обратитесь к дизайнеру интерьера. Он найдет подходящее решение. Мы также рекомендуем вам помнить об общем стиле вашего дома, прежде чем внедрять какие-либо идеи. Для дополнительной оптимизации дома посмотрите еще одну статью – как использовать пространство под лестницей.