Великолепные идеи использования пространства за диваном

Если вы увлечены книгами и всегда ищете дополнительное место для размещения вашей коллекции, то область за диваном может быть находкой. Вы можете сделать полки от пола до потолка или просто повесить обычную настенную полку в зависимости от того, сколько места у вас есть в вашем распоряжении.

В простой, но стильно оформленной гостиной, представленной на фото, полка не только содержит книги, но и другие декоративные элементы и безделушки. Маленький синий ковер, несколько подушек с клетчатым рисунком и минималистичный угловой столик с декором на нем являются акцентами тоже. Пол и стол хорошо сочетаются.

Теперь, когда у вас есть так много идей использования пространства позади дивана, потребуется некоторое время, чтобы решить, какая из них ближе всего к вашему сердцу и возможностям. Если вам сложно это решить, обратитесь к дизайнеру интерьера. Он найдет подходящее решение. Мы также рекомендуем вам помнить об общем стиле вашего дома, прежде чем внедрять какие-либо идеи. Для дополнительной оптимизации дома посмотрите еще одну статью – как использовать пространство под лестницей.