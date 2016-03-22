Как продлить срок службы стиральной машины?

Покупка новой стиральной машины в наши дни может стать несколько проблематичной идеей, не все могут вот так просто решиться на эту покупку в связи с имеющимся бюджетом. Чтобы получить качественную машинку, нужно немало средств. Вы хотите быть уверенными, что она сможет долго прослужить. К сожалению, не всегда приборы работают столько, сколько хотелось бы. Специалисты утверждают, что средняя продолжительность срока службы стиральной машины составляет 3,5 года. В большей степени это зависит не от бренда и вида техники, а от того, как ею пользуются и ухаживают за ней. Многие люди не знают, что, время от времени обслуживая стиральную машину должным образом, они смогут существенно увеличить ее срок службы.
Есть несколько простых способов, которые помогут прибору работать дольше. Может быть вы что-то уже делаете. В этой статье собраны основные советы, как обслуживать стиральную машину, как продлить ее срок службы.
Отсек для порошка в стиральной машине нуждается в периодическом очищении. Многие моющие средства оставляют налет после того, как цикл стирки заканчивается. Со временем этот налет может накапливаться, создав толстый осадок. Он привлечет не только грязь и пыль, на этом месте может появиться плесень. Чтобы этого не было, нужно отсек регулярно мыть. Если нет особого налета, то просто мойте его водой. В другом же случае нужно достать отсек и хорошо его очистить. Это поможет вам сохранить одежду чистой и свежей.
Фронтальная загрузка в стиральной машине является современным полезным изобретением в сфере производства этой техники. Такие машины обладают преимуществами по сравнению с вертикальной загрузкой. Они расходуют меньше воды, требуют меньше моющего средства, чем обычные машины с вертикальной загрузкой. Для них нужно меньше энергии. Есть мнение, что именно в таком типе стиральной машины чаще образуется плесень и грибки. Но чтобы это предотвратить, всегда используйте те моющие средства, которые предназначены именно для этого вида машины. Хорошо, если вы будете использовать кондиционер для белья.
Дверные уплотнители являются одними из наиболее важных частей в отверстии для загрузки в стиральной машине. Без них ваш дом превратится в озеро. По этой причине важно, чтобы они были в надлежащем состоянии. Как и многие другие части стиральной машины, уплотнители могут быть склонны к образованию плесени и росту грибков. Причиной этого является скапливающаяся влага. Если стиральная машина используется с большим количеством моющего средства, то оно иногда может накапливаться в таких областях, как шланги и вокруг уплотнителей двери. Для того чтобы обеспечить долговечность вашей стиральной машины, убедитесь, что любые остатки моющих средств удалены. После каждого использования прибора промывайте уплотнители дверцы чистой водой. Также оставьте дверь открытой на некоторое время, чтобы туда попал поток воздуха, предотвращающий появление плесени.
Фильтр в стиральной машине выполняет очень важную работу. Он собирает весь пух от одежды, волосы, монеты и многое другое. Со временем фильтр может заполниться. Его надо чистить время от времени, иначе ухудшится работа стиралки. Этот процесс простой. Фильтр обычно находится в нижней части машины, нужно снять крышку и достать его, чтобы очистить.
Шланги на стиральной машине располагаются в задней ее части, поэтому они выпадают часто из виду. Эти шланги выполняют одну из самых важных задач в процессе стирки одежды. Они обеспечивают поступление чистой воды в машину и удаление грязной. Если сохранить шланги в хорошем состоянии, машина будет долго работать. Раз в несколько месяцев проверяйте их на наличие трещин, дефектов или для этого вызывайте специалиста. В случае чего замените шланг. Вообще шланги нужно менять каждые 5 лет.
Когда мы думаем о чистой одежде, то представляем ее с приятным запахом. Ни у кого нет ассоциаций с плесенью и подобного рода вещами. Но может случиться, что после стирки у одежды будет именно такой запах. Этого можно избежать. Во-первых, вы должны узнать, что вызывает этот запах. В стиральных машинах может часто оставаться мыльный налет, соединяющийся с пылью и грязью от одежды. Это вызывает неприятный запах, особенно если появилась плесень. Чтобы избавиться от этого запаха, нужно регулярно чистить стиральную машину. Есть один простой способ – это смешать четверть стакана пищевой соды с водой и положить смесь в отсек для порошка. Потом добавьте два стакана уксуса прямо в стиральную машину и запустите обычный цикл.
Таким образом, вы узнали, как продлить срок службы стиральной машины. Чтобы этого добиться, лучше всего своевременно осматривать важные части прибора, при необходимости заменять их, очищать регулярно машину. Но это не даст стопроцентной гарантии, что машина прослужит очень долго. Однако продлить ее работу вполне возможно, особенно если вы будете следовать вышеприведенным советам.