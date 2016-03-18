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Проект шикарной загородной резиденции

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House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
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Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать в загородный дом? Архитектор Александр Жидков проектирует уникальные здания, создавая каждый раз неповторимое произведение со сложными формами. Здесь, как и в других домах оформленных автором, витает ощущение спокойствия и удаленности от внешних тревог, а весь мир сконцентрирован вокруг жизни большой и дружной семьи. В этой книге идей нам предстоит увидеть проект потрясающего дома с лаконичным и в то же время ярким интерьером.

Минимум лишнего и максимум результата

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Внешне дом выглядит весьма лаконично. Декоративное решение: простая геометрия форм, объединенная в сложную целостную группу. Для постройки характерно предельное упрощение и максимальная сложность композиции. Дизайнеры сделали акцент не только на аккуратном исполнении, но так же убрали пространственные ограничения, сумев, тем самым, сделать естественное освещение его главным «козырем».

Гостиная

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот дом состоит из нескольких блоков — такое решение способно избавить интерьер от коридоров. Каждая часть имеет свое функциональное назначение: здесь имеются две гостиные зоны, просторная столовая и кухня. Пространство для отдыха в кругу семьи оформлено в современном минималистичном стиле.

Декор для большого дома

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Для диванной группы выбран насыщенный зеленый цвет, который приятно сочетается с фактурой натурального дерева, использованного в оформлении интерьера. Вертикальное озеленение служит прекрасным украшением этого пространства.

Просторная студия

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В одном из других пространств, где расположена диванная группа, акценты проставлены вертикальными деревянными рейками, аксессуарами и студийными светильниками черного цвета. Такой декор чётко отображает габариты помещения и впечатляющую высоту потолков.

Полная свобода

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В доме отсутствуют двери и перегородки. Рафинированный белый кухонный гарнитур создает вместе со стенами единый фон. Выбранный стиль требует хорошего освещения, именно поэтому автор проекта уделил немалое внимание световому сценарию.

Ветрозащита для деревянного дома
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