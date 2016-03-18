Проект шикарной загородной резиденции

Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать в загородный дом? Архитектор Александр Жидков проектирует уникальные здания, создавая каждый раз неповторимое произведение со сложными формами. Здесь, как и в других домах оформленных автором, витает ощущение спокойствия и удаленности от внешних тревог, а весь мир сконцентрирован вокруг жизни большой и дружной семьи. В этой книге идей нам предстоит увидеть проект потрясающего дома с лаконичным и в то же время ярким интерьером.