Проект шикарной загородной резиденции

Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать в загородный дом? Архитектор Александр Жидков проектирует уникальные здания, создавая каждый раз неповторимое произведение со сложными формами. Здесь, как и в других домах оформленных автором, витает ощущение спокойствия и удаленности от внешних тревог, а весь мир сконцентрирован вокруг жизни большой и дружной семьи. В этой книге идей нам предстоит увидеть проект потрясающего дома с лаконичным и в то же время ярким интерьером.
Внешне дом выглядит весьма лаконично. Декоративное решение: простая геометрия форм, объединенная в сложную целостную группу. Для постройки характерно предельное упрощение и максимальная сложность композиции. Дизайнеры сделали акцент не только на аккуратном исполнении, но так же убрали пространственные ограничения, сумев, тем самым, сделать естественное освещение его главным «козырем».
Этот дом состоит из нескольких блоков — такое решение способно избавить интерьер от коридоров. Каждая часть имеет свое функциональное назначение: здесь имеются две гостиные зоны, просторная столовая и кухня. Пространство для отдыха в кругу семьи оформлено в современном минималистичном стиле.
Для диванной группы выбран насыщенный зеленый цвет, который приятно сочетается с фактурой натурального дерева, использованного в оформлении интерьера. Вертикальное озеленение служит прекрасным украшением этого пространства.
В одном из других пространств, где расположена диванная группа, акценты проставлены вертикальными деревянными рейками, аксессуарами и студийными светильниками черного цвета. Такой декор чётко отображает габариты помещения и впечатляющую высоту потолков.
В доме отсутствуют двери и перегородки. Рафинированный белый кухонный гарнитур создает вместе со стенами единый фон. Выбранный стиль требует хорошего освещения, именно поэтому автор проекта уделил немалое внимание световому сценарию.