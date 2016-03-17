Садовые работы: что нужно сделать в марте

Очередной дачный сезон уже близок. Недаром говорится в пословице, что сани готовь летом, а воз — зимой. Если немножко уточнить выражение народного автора, то можно сказать, что воз предназначен не только для лета, но и, в первую очередь, для весны. Ведь что и как посеется весной, так оно и пожнется осенью.
Говоря о взаимосвязанности календаря и времен года следует отметить, что у наших предков календарное летоисчисление было более логичным. Ведь праздник Нового года отмечался не в ночь с 31 декабря по 1 января, а с началом весны. Это было связано с тем, что именно с началом весны природа начинает пробуждаться, то есть запускается новый цикл жизни.
В связи с этим важно не затягивать с проведением садовых работ в марте, а иногда и в феврале.
Какие приготовления целесообразно проводить в марте? Обо всех возможных мартовских садовых работах сказать сложно, однако в этой статье рассказано об основных, которые грех не вспомнить, а именно: очистка пруда, газона, обрезка деревьев, установка кормушек для птиц, посадка рассады и т.д.
Март — это самое время для подготовки пруда на участке к весенне-летнему сезону. Прежде всего, нужно очистить пруд от упавших в него веток, листьев и другого любого мусора, который мог попасть в воду. Для этого можно использовать сачок для чистки бассейнов.
Кроме того, не стоит забывать, что за зиму дно пруда покрылось илом, который нужно очистить. Осуществить это можно при помощи специального оборудования — электроилососа.
Сделать пруд привлекательнее поможет вакуумная чистка воды, которая, одновременно, частично заменит застоявшуюся воду в пруду. Однако следует помнить, что таким образом можно заменять не более 20% воды. Это предупредит кардинальное изменение температуры воды, а также ее микрофлору и фауну это резкого изменения условий.
Также очень важно совершить очистки фильтров, через которые в пруд попадает вода.
По важности среди садовых работ в марте не последнее место занимает очистка газона ото мха. Даже самый красивый и здоровый на вид газон может поражаться мхом, что существенно портит его вид. Предпосылок для появления мха на газоне может быть несколько. Поэтому чтобы провести эффективную очистку газона от мхов, нужно выяснить первопричину.
Так, мох на газоне может появиться из-за повышенной кислотности почвы, недостаточного дренажа грунта под газоном, наличие мест, где скапливается вода и есть постоянная тень, излишнее уплотнение грунта, недостаточное проветривание корней газона вследствие его захламленности, слишком низкая стрижка газона, что позволяет пробиваться мхам и т.д.
Узнать истинную причину заражения газона можно и самому, хотя безусловно лучше обратиться к специалисту. К примеру, мох коричневого цвета снизу и зеленый сверху может появляться на грунтах с повышенной кислотностью, стелящийся мох — это место слишком тенисто и не освещено.
Борьбу со мхом проводят при помощи специальных химических препаратов. По истечении двух-трех недель мох чернеет и его следует аккуратно собрать граблями.
В качестве еще одних мер по борьбе с мхом можно привести расчесывание газона. Так его корни освобождаются от излишнего дерна и воздух хорошо вентилирует землю. Как вариант, проводят аэрацию. Она заключается в том, что в дерне специальным устройством проделываются отверстия, через которые проветривают грунт. Следует отметить, что небольшие газоны можно вентилировать при помощи обычных садовых вил.
После устранения мха важно устранить причины, по которым он появился.
Следующим пунктом мартовских садовых работ будет обрезка деревьев.
Зачем обрезают деревья? Во-первых, если говорить о молодых деревьях или даже саженцах, то в начале своего развития они имеют дисбаланс между развитием корней и кроны. Это связано с тем, что при пересадке саженцев повреждаются корни. Кроме того, они не в полном объёме приживаются. В связи с этим они не успевают обеспечить питательными веществами всю крону. Обрезка снижает нагрузку на корни, а питание дерева равномерно распределяется между ветвями.
Во-вторых, обрезка позволяет сформировать правильную крону. Это значит, что ветки будут образованы так, чтобы не мешать росту друг друга и пропускать достаточно солнечного света.
Обрезать дерево следует хорошо заточенным инструментом. Тупые инструменты будут оставлять сколы и заусеницы, которые плохо заживают и дают путь для проникновения инфекций. Заточенный инструмент дает качественные срезы.
Во время формирования кроны молодого дерева изначально надо оставить несколько крепких ветвей, которые образуют его скелет, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Крепкими считаются ветви, которые растут под тупым углом к стволу. Ветви, растущие под острым углом, следует обрезать, так как они не такие прочные.
Обрезка проводится по принципу укорачивания (уменьшение длины ветви) и прореживания (устранение лишних веток, мешающих нормальному развитию кроны). Молодые деревья обрезают по принципу укорачивания для усиления роста, плодоносящие — укорачивание и плодоношение, стареющие — снова по принципу укорачивания.
Помимо обрезки деревьев нужно обследовать их на предмет наличия болезней, грибков или насекомых, которые разрушают деревья (например, жуки-короеды). Если с помощью современных химических препаратов от указанных болезней и насекомых избавится не удалось, нужно спилить дерево и сжечь. Ведь своевременно неликвидированный очаг заболеваний может стать причиной гибели всего сада.
Если на участке есть деревянные стройматериалы, их тоже надо будет сжечь, как очаг заболеваний. Это довольно стандартная процедура в этом случае. На Руси, порой, сжигали деревянные избы, зараженные грибком. Не стоит пренебрегать этим видом садовых работ в марте.
Если бы составили список садовых работ в марте, то безусловно посадка семян занимал бы топовые позиции.
Говоря об овощных культурах, то целесообразно начать выращивать их рассаду. Так, под пленкой или на балконе в одноразовых стаканчиках можно посадить семена, помидоров, огурцов, перца, баклажан, капусты и т.д. К моменту, когда потепление окончательно возьмет вверх, саженцы достаточно окрепнут и будут пригодны для посадки в открытый грунт.
Что касается цветочных культур, то можно сеять бегонию, виолу, петунию, горошек душистый.
Rohbau
Для того, чтобы птицы радовали в саду своими весенними мелодиями, их надо кормить. Ведь даже артистов и певцов на праздничных пированиях кормят, дабы они развлекали публику на высшем уровне. То же касается и птиц, надо включить их в список садовых работ в марте.
Конструкции птичьих кормушек могут быть совершенно разнообразны. От небольших деревянных домиков до примитивных крышек от картонных коробок, подвешенных на деревьях.
В кормушки следует засыпать семечки подсолнуха, зерно, крупы, семена овощей. Птицы будут благодарны за такие подарки. Не стоить забывать о чистой воде, которую нужно регулярно подливать или менять.
Как только кормушки будут установлены — птицы не заставят себя ждать.
Надеемся наша Книга идей была для вас полезна и вы уже сейчас начнете планировать свой весенний сад, который непременно будет вас радовать. Желаем вам удачи в этом!