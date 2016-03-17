Садовые работы: что нужно сделать в марте

Очередной дачный сезон уже близок. Недаром говорится в пословице, что сани готовь летом, а воз — зимой. Если немножко уточнить выражение народного автора, то можно сказать, что воз предназначен не только для лета, но и, в первую очередь, для весны. Ведь что и как посеется весной, так оно и пожнется осенью.

Говоря о взаимосвязанности календаря и времен года следует отметить, что у наших предков календарное летоисчисление было более логичным. Ведь праздник Нового года отмечался не в ночь с 31 декабря по 1 января, а с началом весны. Это было связано с тем, что именно с началом весны природа начинает пробуждаться, то есть запускается новый цикл жизни.

В связи с этим важно не затягивать с проведением садовых работ в марте, а иногда и в феврале.

Какие приготовления целесообразно проводить в марте? Обо всех возможных мартовских садовых работах сказать сложно, однако в этой статье рассказано об основных, которые грех не вспомнить, а именно: очистка пруда, газона, обрезка деревьев, установка кормушек для птиц, посадка рассады и т.д.