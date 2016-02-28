Топ 5 – Лучшие проекты недели

Судя по проектам, вошедшим в
золотую пятерку недели, нашим читателям не терпится начать дачный сезон. Наибольшего внимания удостоились статьи, посвященные террасам с барбекю и небольшим и доступным по цене дачным домикам. Встречаем весну с яркими подборками домов площадью от 50 до 100 кв.м. и шикарными проектами печей для шашлыка и гриля.
Современный проект деревянного дома – это еще и панорамное остекление, позволяющее навсегда забыть маленькие шале и срубы с крохотными окнами и темными спальнями. Теперь пришло время новой архитектуры, и больше узнать о ней вы сможете в нашей статье.
Весна приближается все быстрее, и вы наверняка уже задумывались о том, как хорошо было бы устроить барбекю для своей семьи и друзей на свежем воздухе! Для этого нужно, по сути, всего лишь одно – хорошая печь, которая позволит вам удивлять любимых изысками кулинарии и просто вкусными шашлыками и стейками.
Оттенки бирюзы и ясного неба в этой потрясающей 50-метровой однокомнатной квартире отлично подошли заказчице – девушке с изысканным классическим вкусом. Так, небольшие апартаменты, украшенные с аристократическим шармом, стали местом для отдыха, работы и встречи гостей, о котором она так мечтала! Рассмотреть квартиру в деталях вы сможете в статье ’Дизайн однокомнатной в стиле неоклассика’.
Эксклюзивная подборка проектов домов от архитекторов homify специально для тех, кто хочет построить маленький коттедж и ищет идеи для вдохновения. Площадь собранных нами проектов (от 50 до 100 квадратных метров) достаточна для жизни молодой семьи в своем первом, стартовом доме. Какой из 9 домов понравится вам больше всего? Выскажите свое мнение в комментариях!
Ваша мечта – сидеть с друзьями в окружении чарующих ароматов только что запеченного мясного блюда на собственной террасе? Тогда вам наверняка пригодятся дизайн-проекты архитекторов homify и наша пошаговая инструкция, которая поможет спланировать формат и функции пристройки.