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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
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Судя по проектам, вошедшим в золотую пятерку недели, нашим читателям не терпится начать дачный сезон. Наибольшего внимания удостоились статьи, посвященные террасам с барбекю и небольшим и доступным по цене дачным домикам. Встречаем весну с яркими подборками домов площадью от 50 до 100 кв.м. и шикарными проектами печей для шашлыка и гриля. 

1. ​Домик в лесу: 90 метров современной жизни

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Современный проект деревянного дома – это еще и панорамное остекление, позволяющее навсегда забыть маленькие шале и срубы с крохотными окнами и темными спальнями. Теперь пришло время новой архитектуры, и больше узнать о ней вы сможете в нашей статье.

2. Лучшие проекты печей для барбекю

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Весна приближается все быстрее, и вы наверняка уже задумывались о том, как хорошо было бы устроить барбекю для своей семьи и друзей на свежем воздухе! Для этого нужно, по сути, всего лишь одно – хорошая печь, которая позволит вам удивлять любимых изысками кулинарии и просто вкусными шашлыками и стейками.

3. Дизайн однокомнатной в стиле неоклассика

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Оттенки бирюзы и ясного неба в этой потрясающей 50-метровой однокомнатной квартире отлично подошли заказчице – девушке с изысканным классическим вкусом. Так, небольшие апартаменты, украшенные с аристократическим шармом, стали местом для отдыха, работы и встречи гостей, о котором она так мечтала! Рассмотреть квартиру в деталях вы сможете в статье ’Дизайн однокомнатной в стиле неоклассика’. 

4. Проекты домов от 50 до 100 кв.м.

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эксклюзивная подборка проектов домов от архитекторов homify специально для тех, кто хочет построить маленький коттедж и ищет идеи для вдохновения. Площадь собранных нами проектов (от 50 до 100 квадратных метров) достаточна для жизни молодой семьи в своем первом, стартовом доме. Какой из 9 домов понравится вам больше всего? Выскажите свое мнение в комментариях!

5. Террасы с барбекю: пошаговая инструкция

Villa, GRNT3D GRNT3D Сад в классическом стиле
GRNT3D

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

Ваша мечта – сидеть с друзьями в окружении чарующих ароматов только что запеченного мясного блюда на собственной террасе? Тогда вам наверняка пригодятся дизайн-проекты архитекторов homify и наша пошаговая инструкция, которая поможет спланировать формат и функции пристройки.

​Как разделить кухню и гостиную

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