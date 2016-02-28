Топ 5 – Лучшие проекты недели

Весна приближается все быстрее, и вы наверняка уже задумывались о том, как хорошо было бы устроить барбекю для своей семьи и друзей на свежем воздухе! Для этого нужно, по сути, всего лишь одно – хорошая печь, которая позволит вам удивлять любимых изысками кулинарии и просто вкусными шашлыками и стейками.