6 идей для создания непревзойденного весеннего сада

«Всезнающая» Википедия дает довольно скучное и не отображающее сущность понятия «сад», как места, где растут деревья и кустарники, цветы и элементы огорода. На первый взгляд, довольно емкое, но в то же время довольно краткое определение слова «сад».
Но под этим простым словом скрыто больше, чем указанное определение. Это и запах благоухающих весенних цветов и плодовых растений, соцветия которых уже начали привлекать таким образом пчел и других насекомых. Это зелень, радующая глаз после белой зимы. Это уединенное место для отдыха. Сад может быть местом для свиданий. Это место, где можно срезать цветы в подарок. Наконец, в саду можно неплохо поработать, что отвлечет офисного человека от рабочих будней.
Вырастить свой персональный весенний сад довольно легко, однако важно соблюдать все правила, чтобы сделать это эффективно, а главное — вовремя.
Впору прочитать о шести простых советах о том, как вырастить весенний сад.
Те, кто говорят, что сад тяжело вырастить дома и своими руками, лукавят. Ведь если бы это было так, то сады были бы привилегией лишь тех, кто может позволить себе услуги ландшафтного дизайнера.
Также трудно поверить в отговорку о том, что сад можно сделать только в частном доме, ведь квартира ограничена и непригодна для таких вещей. Но, отговорка — она и в Африке отговорка и таковой останется, если не предпринять определенных действий. Так что первый совет - «Действовать!».
Безусловно, в частном дворе разбить сад легко. Скорее всего, плодовые и декоративные деревья уже посажены давно, осталось заново засадить клумбу весенними цветами.
Но и в квартире унывать не стоит, и в этом можно убедиться, прочитав советы о выращивании весеннего сада.
Во-первых, всегда есть возможность разбить сад на участке общего двора. Однако, для этого понадобится получить разрешение домоуправляющей организации, которая заведует прилегающей к дому землей. Кроме того, желательно об этом предупредить других собственников квартир, чтобы сад вдруг не стал кому-то помехой.
Во-вторых, никто не отменил посадку весенних растений в горшки и размещение их на балконе. Такие цветы прекрасно растут и в горшках, наполняя воздух сладким весенним благоуханием.
Так же, как и цветы, цветущие деревья заслуживают особого внимания. В некоторых странах цвет деревьев имеет особый, культурологический аспект.
Например, в Японии цветение сакуры (японской вишни) считается очень знаменательным событием. Цветение сакуры — это очень эффектное зрелище, так как она имеет большие, густые и красивые розовые соцветия, напоминающие облака.
В то же время, цветение сакуры не продолжительно, она отцветает довольно быстро. Из-за этого в Японии появилось сравнение о том, что жизнь человека так же быстротечна, как и цветение сакуры. Этот символ, подхваченный многими поколениями японцев, был использован как поэтами, так и государственными идеологами, которые побуждали солдат не бояться погибать во время эпических воинских подвигов, словно цветки сакуры.
Любопытно, что гидрометеорологические службы Японии, помимо объявлений о прогнозах погоды, сообщают о фронте цветения сакуры, чтобы все могли насладиться этими моментами.
В наших широтах красиво цветет, вишня, яблони, абрикосы, черешни и другие деревья, издающие приятный аромат.
Совет для весеннего сада: чтобы насладиться цветением в полной мере, стоит установить в саду небольшую скамью или качели, где можно понаблюдать за цветением деревьев также, как японцы наблюдают цветение сакуры.
Безусловно, сад должен радовать глаз не только весной, но и летом. Поэтому весенние работы будут предполагать и посадку цветов, которые зацветут летом. Однако это тема для отдельного разговора, поэтому следующие советы для устройства весеннего сада касается подбора растений, которые зацветают весной.
Во многих сказках и преданиях первым цветком, зацветающим, как только сойдет снег, является подснежник. Его нежные белые цветы станут отличным украшением весенней клумбы. Стоит также учесть, что на сегодня этот цветок становится все более редким, так как его любят дарить на праздники женщинам. Поэтому посадка его на клумбу будет вкладом в борьбу за сохранение этого вида растений.
Хорошим выбором для посадки весенней клумбы станет крокус, некоторые сорта которого могут зацвести уже в феврале. Данный цветок довольно неприхотлив и может расти даже в месте, где немного тепла и солнца. Оно не боится морозов, поэтому его луковицы можно не выкапывать на зиму.
Таким же неприхотливым цветком является вечнозеленый барвинок, ярко-голубые цветы которого быстро распространяются по клумбе.
Неприхотливый морозник также относится к весенним цветам и, как правило, зацветает во время пасхальных праздников. В связи с этим в европейских странах его называют «Розой Христа».
Кроме этих цветов, на весенней клумбе можно высадить примулу, весенник, пролеску, ирис сетчатый и прочие подобные им цветы.
Совет для разбивки весеннего сада: многие из весенних цветов размножаются луковицами, которые прекрасно зимуют в земле. Поэтому садить их можно еще с осени, чтобы получить красивые цветы пораньше.
С приближением весны нехватка витаминов ощущается все больше. Кроме того, просто хочется свежайших овощей с грядки. Ведь те, которые хранятся зимой, во многом теряют свою летнюю свежесть, а большинство вкусных овощей и вовсе не способны храниться в свежем виде.
К разряду весенних овощей, которые высаживаются со стабильным прекращением заморозков, относят редис, редьку, различную зелень. Нередко для ускорения периода вегетации их начинают выращивать под пленкой. Если разбить теплицу побольше, то можно выращивать огурцы и помидоры, которые прекрасно выращиваются в тепличных условиях.
На сегодняшний день сортов указанных растений довольно много. Чтобы не ошибиться со сроками посадки, нужно обращать внимание на информацию, которая содержится на упаковке семян. Они должны быть устойчивыми к возможным заморозкам, а также быть сверхранними.
Важный совет как вырастить овощи в небольшом саду: лучше расположить маленький огородик позади от дома, однако, участок должен быть хорошо освещенным.
Советы для устройства весеннего сада были бы неполными, если бы не содержали рекомендаций о борьбе с сорняками, ведь они спутники всех культурных растений.
Прежде всего нужно предупреждать их появление на будущее. Для этого следует убирать сорняки еще до периода появления на них семян. Во время ручного и механического прореживания не стоит оставлять корневища сорняков на земле, так как они легко прорастут.
Крайним, но эффективным вариантом являются химические препараты. Однако ими не следует злоупотреблять, особенно при выращивании овощей. Чтобы препарат хорошо усвоился сорняком, его нужно опрыскивать после дождей или после полива земли. Кроме того, используются сопутствующие препараты – «прилипатели», которые хорошо оседают на листьях. Вместо них можно разводить гербицид в мыльной воде.
Весенние цветы можно выращивать в горшках. Однако, чтобы обновить декор своего сада, их нужно иногда менять, используя различные формы и цвета.
Старые горшки можно перекрасить или разрисовать каким-либо орнаментом. Это безусловно обновит их и придаст новизну.
Для любителей-дизайнеров есть еще более интересные варианты облагораживания сада. Тут не стоит пренебрегать и нестандартными решениями. Например, сложить пирамиду из старых автомобильных шин и заполнить их землей. Получится многоярусная весенняя клумба. Шины можно покрасить в любой цвет по вкусу.