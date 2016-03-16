6 идей для создания непревзойденного весеннего сада

«Всезнающая» Википедия дает довольно скучное и не отображающее сущность понятия «сад», как места, где растут деревья и кустарники, цветы и элементы огорода. На первый взгляд, довольно емкое, но в то же время довольно краткое определение слова «сад».

Но под этим простым словом скрыто больше, чем указанное определение. Это и запах благоухающих весенних цветов и плодовых растений, соцветия которых уже начали привлекать таким образом пчел и других насекомых. Это зелень, радующая глаз после белой зимы. Это уединенное место для отдыха. Сад может быть местом для свиданий. Это место, где можно срезать цветы в подарок. Наконец, в саду можно неплохо поработать, что отвлечет офисного человека от рабочих будней.

Вырастить свой персональный весенний сад довольно легко, однако важно соблюдать все правила, чтобы сделать это эффективно, а главное — вовремя.

Впору прочитать о шести простых советах о том, как вырастить весенний сад.