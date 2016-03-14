Как самому создать систему по сбору дождевой воды?

Вы знаете, что в среднем каждая крыша собирает около 600 галлонов воды на каждый миллиметр осадков? Чтобы это добро не пропадало, вы можете построить свою систему сбора дождевой воды, чтобы затем использовать ее для поливки цветов, мытья, стирки, готовки и даже питья (после фильтрации).

Система по сбору дождевой воды в вашем доме поможет экономить воду, сократить расходы и стать экологически ответственными. Здесь, на homify, вы можете найти несколько профессионалов, которые являются экспертами по разработке систем для сбора дождевой воды. Однако, создание такой системы не является слишком сложной задачей, и даже любитель может построить простую, но эффективную систему.

Ниже мы представляем вашему вниманию руководство по строительству собственной системы по сбору дождевой воды для вашего дома. Мы надеемся, что данная статья вас вдохновит и вы сами попробуете это сдалать.