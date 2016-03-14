Как самому создать систему по сбору дождевой воды?

Вы знаете, что в среднем каждая крыша собирает около 600 галлонов воды на каждый миллиметр осадков? Чтобы это добро не пропадало, вы можете построить свою систему сбора дождевой воды, чтобы затем использовать ее для поливки цветов, мытья, стирки, готовки и даже питья (после фильтрации).
Система по сбору дождевой воды в вашем доме поможет экономить воду, сократить расходы и стать экологически ответственными. Здесь, на homify, вы можете найти несколько профессионалов, которые являются экспертами по разработке систем для сбора дождевой воды. Однако, создание такой системы не является слишком сложной задачей, и даже любитель может построить простую, но эффективную систему.
Ниже мы представляем вашему вниманию руководство по строительству собственной системы по сбору дождевой воды для вашего дома. Мы надеемся, что данная статья вас вдохновит и вы сами попробуете это сдалать.
Водосточная труба представляет собой металлическую или пластиковую трубу, которая ведет с крыши к земле. Если вы хотите направить воду с крыши в ваши контейнеры, необходимо подготовить платформу. Возьмите лопату, уплотните землю в том месте под крышей, где будут стоять ваши баки для воды.
Если ваши водостоки направлены на бетонную дорожку или в патио на возвышении, то выровняйте поверхность на нижнем уровне и выложите ее деревянными панелями, чтобы поставить туда бочки.
Если в вашем доме больше одного водостока, установите свои баки как можно ближе к огороду или тому месту, где вы будете использовать накопленную воду.
Их можно купить в магазине хозтоваров, но гораздо легче купить б/у-шную бочку у кого-нибудь с рук. Главное – убедитесь, что бочка чистая и тщательно вымойте ее с мылом. Вы также можете сделать бак для воды из пластикового мусорного контейнера. Рассчитывайте на объем в 30-55 литров.
Если вы решили использовать б/у-шную бочку, убедитесь, что ее не использовали для транспортировки нефти, пестицидов или других токсичных субстанций. Очистить бочку от следов этих веществ очень сложно, так что использовать их небезопасно.
Если вы собираетесь собрать побольше воды, купите две-три бочки. Вы сможете соединить их в одну систему, чтобы иметь в своем распоряжении несколько галлонов воды.
Вы сможете купить эти материалы в любом магазине хозтоваров. Проверьте: может, некоторые из этих предметов у вас уже есть.
Вам понадобятся: 1 стандартный 1-дюймовый водоразборный кран с ¾-дюймовыми трубными резьбой; 1 стяжка ¾ дюйма x ¾ дюйма; 1 изолирующая втулка ¾ дюйма х ¾-дюйма; 1 трубная резьба ¾ дюйма с адаптером для шланга в 1 дюйм; 1 ¾-дюймовый гаечный замок; 4 металлические кольцевые прокладки; 1 рулон тефлоновой резьбоуплотнительной ленты; 1 кремниевый уплотнитель; 1 сливная труба в форме “S” для направления водостока в бак; 1 алюминиевая противомоскитная сетка, чтобы в воду не попадали жуки, листья и прочий мусор; 4-6 бетонных блока.
Это поможет воде не застаиваться вокруг ваших контейнеров и не затопить основание вашего дома. Выкопайте 10-12 см углубление в форме прямоугольника, засыпьте его тонким слоем гравия и поставьте бочки.
Пропустите этот шаг, если ваш водосток выходит на бетонную дорожку или во дворик.
Завершенная платформа должна быть достаточна широка и длинна, чтобы удерживать все ваши баки на одном уровне и не позволить им перевернуться.
Отверстие должно располагаться достаточно высоко, чтобы можно было просунуть ведро или кувшин для сбора воды. Чтобы водосточный шланг точно
вписывался, размер отверстия должен быть около 2 см. Таков стандартный размер для сливной трубы, но если ваша труба другого
диаметра, убедитесь, что отверстие в баке точно ей соответствует.
Уплотните отверстие кремниевым уплотнителем, изнутри и снаружи.
Подсоедините водоразборный кран. Соедините его со стяжкой. Используйте тефлоновую ленту, чтобы плотно соединить их и избежать протекания. Установите кольцевую прокладку на конец с нарезкой и проденьте в отверстие с наружной стороны. С внутренней стороны наденьте другую кольцевую прокладку. Подсоедините изолирующую втулку, чтобы прочно удержать водоразборный кран на месте. Следуйте инструкциям по подсоединению водоразборного крана, – они могут варьироваться в зависимости от типа и модели.
Проделайте вторую дыру в нескольких сантиметрах от вершины бака. Отверстие должно быть примерно такого же размера, как и первое. Установите кольцевую прокладку изнутри и снаружи. Установите изолирующую прокладку на шланговый штуцер и проденьте его через отверстие снаружи. Установите другую изолирующую прокладку на наружные резьбы, наложите тефлоновую ленту и закрутите гаечный замок, чтобы закрепить конструкцию.
Если у вас есть второй бак, то вы можете использовать его в качестве запасного контейнера, если первый бак переполнится. Проделайте третье отверстие в первом баке, а затем такую же дыру во втором баке. Подсоедините шланговые штуцеры к отверстиям в обоих баках, следуя инструкциям выше.
Если вы подсоединяете к системе третий бак, нужно будет проделать отверстие во втором баке, чтобы соединить его с третьим. Второй клапан должен находиться на одном уровне с клапаном на первом баке.
Расположите бак под водостоком так, чтобы труба удобно подсоединялась. Сделайте отметку на водосточной трубе на 2 см ниже уровня бака. Подсоедините шланг к баку, чтобы вода сливалась прямо внутрь. Подпилите водосточную трубу на уровне отметки. Поместите колено трубы в отверстие на баке и прочно закрепите.
Убедитесь, что водосточная труба протягивается достаточно в глубину бака, чтобы вода не пролилась.
Если у бака есть крышка, проделайте отверстие, чтобы поместить водосточную трубу в бак. Закройте отверстие по краям металлическим экраном.
Фильтр в верхней части водосточной трубы позволит избежать попадания в систему листьев и другого мусора. Вы также можете поместить на вершину водосточной трубы экран или специальные
жалюзи, которые отталкивают листья и прочий мусор и пропускают потоки
воды.
Если вы хотите подсоединить дополнительные баки, то соединять вы их можете с помощью шлангов и клапанов.