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Легкие в уходе комнатные растения

Перла Вереника Перла Вереника
Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
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Многим из нас и хотелось бы украсить интерьер своей комнаты зеленью комнатных растений, но безуспешные опыты приводят к мысли об излишней сложности таких затей. Но специально для людей не слишком разбирающихся в особенностях домашнего цветоводства можно порекомендовать несколько видов самых неприхотливых растений, которые стойко перенесут недостаток освещения и не будут требовать слишком много ухода за ними. 

1. Орхидея Ночная Бабочка

COAST orchid vase homify Озеленение
homify

COAST orchid vase

homify
homify
homify

Изысканная орхидея  легко украсит даже самый простой, минималистичный интерьер. И форма цветов, и оттенки лепестков, и изящный высокий стебель – вся композиция растения станет ярким акцентом в комнате. За сходство лепестков с крыльями легких мотыльков это растений получило название ночной бабочки, но размещать орхидеи специалисты рекомендуют у восточных, светлых окон. Начинающим цветоводам лучше выбирать более легкие для выращивания виды орхидеи: каттлею, мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис.

2. Жадеитовое или денежное дерево

Флорариум "Тропический лес" homify Озеленение
homify

Флорариум Тропический лес

homify
homify
homify

Несмотря на давнюю историю использования жадеитового деревца в качестве украшения домашних интерьеров, это растение далеко не исчерпало все возможные способы его применения. Неприхотливый характер позволяет превращать традиционные денежные деревца и в образцы искусства бонсай, и в создавать целые композиции мини-садов.

3. Лилейные комнатные растения

homify Озеленение Твердая древесина Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Достоинством лилейных комнатных растений является их терпеливое отношение к недостаткам уровня освещенности – окна на северную сторону, размещение вдалеке от прямых солнечных лучей, в затененных углах комнаты, все это стойко переносят лилейники. При всей своей неприхотливости лилейные растения прекрасно дополняют интерьер и свежестью зелени, и нежным цветением светло-розовых, белых бутонов.

4. Воздушные растения

Die Zimmerbäume – Zimmerpflanzen des Monats Januar 2016, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Озеленение
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Воздушные, ампельные комнатные растения, вьющиеся, с воздушными корнями и длинными листьями, образующие невесомые подвесные композиции – изысканное дополнение интерьера. Такие растения лучше всего себя проявляются при выращивании в подвесных корзинах. Также можно использовать различные опоры для стелющихся побегов, например, палки с намотанным кокосовым волокном либо бамбуковые лесенки. Среди вьющихся растений как отдельную группу иногда выделяют лианы. Это цветы, которые в природе обязательно обвиваются вокруг стволов других растений, используя их в качестве опоры. 

5. Африканские фиалки

Terrarium Lighting Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Озеленение Стекло Прозрачный
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Terrarium Lighting

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Нежные соцветия африканской или узумбарской фиалки – скромное, лаконичное и вместе с тем, достаточно ярко украшение интерьера. Это тенелюбивое растение удобно тем, что кашпо с африканской фиалкой может занять любое место в комнате – на рабочем столе рядом с монитором, на кофейном столике в уголке, на книжкой полке. 

6. Филодендрон

Пышное вертикальное озеленение в частном доме RaStenia Озеленение
RaStenia

Пышное вертикальное озеленение в частном доме

RaStenia
RaStenia
RaStenia

К группе филодендронов относятся самые разнообразные растения – от зеленых лиан с широкими листьями до небольших кустиков. Но неизменным признаком таких растений, делающим их ярким элементом интерьера является масса зеленых, резных, плотных листьев. Если вы отдаёте предпочтение растениям красивым, но одновременно нетребовательным в уходе, то выбирайте филодендрон лазящий. А вот поклонникам эффектных растений с необычным внешним видом понравиться филодендрон бородавчатый: лиана с большими зелёно-бронзовыми листьями в виде сердца и контрастными пурпурными черешками, покрытые мелкими, но густыми красными пушинками.

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Какие растения приживутся в вашем интерьере?

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