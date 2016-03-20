Легкие в уходе комнатные растения

Многим из нас и хотелось бы украсить интерьер своей комнаты зеленью комнатных растений, но безуспешные опыты приводят к мысли об излишней сложности таких затей. Но специально для людей не слишком разбирающихся в особенностях домашнего цветоводства можно порекомендовать несколько видов самых неприхотливых растений, которые стойко перенесут недостаток освещения и не будут требовать слишком много ухода за ними.