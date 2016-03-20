Легкие в уходе комнатные растения

Многим из нас и хотелось бы украсить интерьер своей комнаты зеленью комнатных растений, но безуспешные опыты приводят к мысли об излишней сложности таких затей. Но специально для людей не слишком разбирающихся в особенностях домашнего цветоводства можно порекомендовать несколько видов самых неприхотливых растений, которые стойко перенесут недостаток освещения и не будут требовать слишком много ухода за ними.
Ночная Бабочка
Изысканная орхидея легко украсит даже самый простой, минималистичный интерьер. И форма цветов, и оттенки лепестков, и изящный высокий стебель – вся композиция растения станет ярким акцентом в комнате. За сходство лепестков с крыльями легких мотыльков это растений получило название
ночной бабочки, но размещать орхидеи специалисты рекомендуют у восточных, светлых окон. Начинающим цветоводам лучше выбирать более легкие для выращивания виды орхидеи: каттлею, мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис.
денежноедерево
Несмотря на давнюю историю использования жадеитового деревца в качестве украшения домашних интерьеров, это растение далеко не исчерпало все возможные способы его применения. Неприхотливый характер позволяет превращать традиционные денежные деревца и в образцы искусства бонсай, и в создавать целые композиции мини-садов.
Достоинством лилейных комнатных растений является их терпеливое отношение к недостаткам уровня освещенности – окна на северную сторону, размещение вдалеке от прямых солнечных лучей, в затененных углах комнаты, все это стойко переносят лилейники. При всей своей неприхотливости лилейные растения прекрасно дополняют интерьер и свежестью зелени, и нежным цветением светло-розовых, белых бутонов.
Воздушные, ампельные комнатные растения, вьющиеся, с воздушными корнями и длинными листьями, образующие невесомые подвесные композиции – изысканное дополнение интерьера. Такие растения лучше всего себя проявляются при выращивании в подвесных корзинах. Также можно использовать различные опоры для стелющихся побегов, например, палки с намотанным кокосовым волокном либо бамбуковые лесенки. Среди вьющихся растений как отдельную группу иногда выделяют лианы. Это цветы, которые в природе обязательно обвиваются вокруг стволов других растений, используя их в качестве опоры.
Нежные соцветия африканской или узумбарской фиалки – скромное, лаконичное и вместе с тем, достаточно ярко украшение интерьера. Это тенелюбивое растение удобно тем, что кашпо с африканской фиалкой может занять любое место в комнате – на рабочем столе рядом с монитором, на кофейном столике в уголке, на книжкой полке.
К группе филодендронов относятся самые разнообразные растения – от зеленых лиан с широкими листьями до небольших кустиков. Но неизменным признаком таких растений, делающим их ярким элементом интерьера является масса зеленых, резных, плотных листьев. Если вы отдаёте предпочтение растениям красивым, но одновременно нетребовательным в уходе, то выбирайте филодендрон лазящий. А вот поклонникам эффектных растений с необычным внешним видом понравиться филодендрон бородавчатый: лиана с большими зелёно-бронзовыми листьями в виде сердца и контрастными пурпурными черешками, покрытые мелкими, но густыми красными пушинками.