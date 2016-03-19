Не нужно быть сем пядей во лбу, чтобы разглядеть, как актуален в современных архитектуре и дизайне бетон. Сегодня его место уже далеко не чётко локализовано в привычных областях, где мы давно с ним свыклись: в конструктивных элементах и половых стяжках, например. Материал, которому прежде отказывали в собственной привлекательности, сегодня открыт заново именно за свои декоративные качества.
Теперь всё чаще можно видеть, как бетон используют в самых не тривиальных ситуациях. Он достаточно давно перешагнул с улиц в публичные и жилые помещения, доказав свою универсальность. Сегодня из бетона делают даже мебель.
Сочетания бетона с мягкими и естественными материалами, вопреки некоторой привычке “женить” его со стеклом и металлом, сегодня задают новое тактильное и визуальное измерение дизайну.
Чтобы не отставать от времени, а заодно и расширить несколько свои представления о внешнем мире, задумаемся над простой задачкой, например: как сделать кашпо из бетона?
Первым делом необходимо определиться с формой. Вариантов может быть множество – это тоже своего рода творчество. Дизайнеры рекомендуют руководствоваться здравым смыслом и виденьем целого: как ваше кашпо будет смотреться не только с конкретными растениями, но и в ансамбле.
Так или иначе, придётся следовать некоторым универсальным правилам отливки изделия.
Форма для изготовления кашпо представляет собой два элемента идентичные по форме (какой, как раз и предстоит вам выбрать с самого начала), но различные по размеру. Делается это таким образом, чтобы зазор между обоими элементами, когда меньший помещён в больший, составлял примерно пять сантиметров. Эта величина соответствует толщине стенок будущего кашпо.
Нужно помнить, что чем больше размер будущего изделия, тем толще должны быть его стенки. Впрочем, разница не так радикальна. Так, изделие сверх 60 сантиметров должно иметь стенки порядка 7,5 сантиметров.
Форму можно создать едва ли не из чего угодно. Стекло, пластик, нержавеющая сталь и даже картон прекрасно подойдут для этого. Прекрасный вариант – пенополистирол, пластичный, податливый и лёгкий материал.
Кашпо – замечательный повод для творчества. Один из тез “необязательных” элементов дизайна интерьера или сада, ради которых мы редко решаемся на долгую “охоту” по барахолкам или специализированным магазинам. Однако, именно такие предметы всегда приятно бывает исполнить собственноручно.
Кашпо из бетона – ещё один новый тренд. Элемент декора, традиционно ассоциируемый с определённой моделью уюта, преемственности – здесь приобретает черты совершенно отличные: открытость, нежелание скрываться за комплексами. Такая “обновка” всегда будет кстати в современном интерьере, но и в традиционных помещениях декоративные элементы из бетона сегодня встречаются всё чаще, чем меняют и наше представление о традиции.
Процедура отливки изделий из бетона не слишком трудоёмка, но тем не менее требует некоторых технических знаний. Нужно понимать, что не соблюдение элементарных технологических условий может сказаться на качестве изделия, а худшем случае – и вовсе свести весь труд на нет.
Пресс-форма – то, что мы сделали шагом раньше, – перед тем, как в неё будет залит бетон, должны быть надлежащим образом подготовлена. В противном случае, велика вероятность, что готовое кашпо нельзя будет извлечь из самой формы.
Внутреннюю поверхность формы, обеих её частей, необходимо обработать при помощи минерального масла или специальной смазки. Это создаст необходимый промежуточный слой, благодаря чему в последствие вы без труда и не разрушая формы, сможете извлечь готовое изделие.
Первым делом необходимо предпринять некоторые меры предосторожности: так, при работе с бетоном не лишним будет воспользоваться резиновыми перчатками для защиты рук.
Замешивать бетон стоит в достаточно вместительной ёмкости, например, в старой ванной или баке. Следует предпочесть бетон высоких марок, не подверженный растрескиванию.
Исходя из рекомендаций производителя вычислите необходимое количество сухого вещества для раствора, высыпьте его в ёмкость и после этого, постепенно и перемешивая раствор, влейте нужный объём воды. Готовый раствор должен походить по консистенции на тесто для торта.
На этом этапе в раствор можно вводить различные декоративные добавки: стекло, камешки, ракушки, бусы или другие материалы, а так же различные красители. Необходимо, однако, проследить за тем, чтобы все эти манипуляции не радикально меняли консистенцию раствора
Налейте бетонную смесь равномерно на дно внешней части пресс-формы – это будет основанием кашпо. Если вы планируете сделать дренажные отверстия, их можно сформировать на этом этапе, либо оставив застывать по крайней мере на два дня готовое изделие, просверлить после.
Выровняйте и загладьте бетон мастерком. Вставьте внутреннюю часть формы и прижмите, пока не добьётесь желаемой толщины основания. Основание и стенки кашпо должны быть одинаковой толщины. Впрочем, иногда допускается и более толстое по сравнению со стенками основание, но не наоборот.
Затем бетонным раствором заполняется расстояние между частями формы. Планомерно утрамбовывайте слой бетона мастерком и заливайте раствор вдоль стенок формы – это поможет сохранить ровную поверхность стенок изделия и избежать образования воздушных пузырьков.
Заполнив форму до верху, выровняйте и загладьте выступающую поверхность.
После заливки, форму вместе с содержимым оборачивают полиэтиленовой плёнкой и в таком виде оставляют приблизительно на 36 часов. По прошествии этого времени, бетон тестируется при помощи ножа или отвёртки: если они оставляют на поверхности следы, следует ещё некоторое время просушивать изделие.
После просушки, убедившись в достаточной твёрдости бетона, изделие извлекается из пресс-формы. Сперва медленно снимается внутренняя часть. В том случае, если для формы использовалось стекло, не покрытое предварительно смазкой или минеральным маслом, такую форму придётся разбить. Картонная форма может оставить следы на кашпо, которые впоследствии необходимо будет соскоблить.
Затем кашпо извлекается из внешней части формы. Снаружи поверхность изделия заглаживается при помощи грубой щётки или абразивной бумаги. На протяжении следующей недели кашпо ещё нельзя будет пользоваться – бетон должен окончательно высохнуть и приобрести все свои потребительские качества.
По окончании сушки в течение по крайней мере двух дней, можно просверлить дренажные отверстия в основании кашпо.
В завершение, потрите кашпо влажной губкой или тканью, для того чтобы снять пыль и обнаружить его истинный цвет и поверхность.
Готовое кашпо из бетона может стать украшением сада, равно как и просторной прихожей и даже зала. Не бойтесь экспериментировать с бетоном: пускай это слегка и кропотливы и долгий труд, тем не менее, результат таких опытов может стать стильным и свежим дополнением к традиционным элементам декора.