Не нужно быть сем пядей во лбу, чтобы разглядеть, как актуален в современных архитектуре и дизайне бетон. Сегодня его место уже далеко не чётко локализовано в привычных областях, где мы давно с ним свыклись: в конструктивных элементах и половых стяжках, например. Материал, которому прежде отказывали в собственной привлекательности, сегодня открыт заново именно за свои декоративные качества.

Теперь всё чаще можно видеть, как бетон используют в самых не тривиальных ситуациях. Он достаточно давно перешагнул с улиц в публичные и жилые помещения, доказав свою универсальность. Сегодня из бетона делают даже мебель.

Сочетания бетона с мягкими и естественными материалами, вопреки некоторой привычке “женить” его со стеклом и металлом, сегодня задают новое тактильное и визуальное измерение дизайну.

Чтобы не отставать от времени, а заодно и расширить несколько свои представления о внешнем мире, задумаемся над простой задачкой, например: как сделать кашпо из бетона?