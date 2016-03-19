Советы экспертов по организации освещения в прихожей

Большую роль в создании гармоничного интерьера играет не подбор отдельных оригинальных предметов, а их разумное сочетание с размерами и формой помещения, друг с другом. При выборе освещения для прихожей учитывайте:

- Высоту потолков. Изящный, но слишком многоярусный потолочный светильник не сможет сыграть роль украшения при недостаточной высоте потолка в прихожей.

- Размеры помещения. Массивные люстры и настенные бра станут достойным дополнением просторных гостиных, для небольшой прихожей лучше выбрать более лаконичные предметы.

- Пропорции прихожей. Для вытянутых коридоров больше подойдут светильники продолговатой формы, длинные, но не широкие, или композиция из нескольких одинаковых потолочных светильников в ряд.