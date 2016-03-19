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Советы экспертов по организации освещения в прихожей

Перла Вереника Перла Вереника
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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И размер, и форма прихожей далеко не всегда радуют нас идеальными сочетаниями. Интерьерное оформление этой части дома еще усложняется и ограниченностью в выборе дополнений, в прихожей и обязательных элементов достаточно, чтобы еще добавлять декор. Поэтому дизайнеры предлагают наиболее активно в качестве корректирующего и декорирующего элемента в интерьере прихожих использовать разные виды освещения: форму и стиль светильников, зональное расположение освещения, интересные приемы по созданию световой схемы пространства.

Подчеркнем особенности архитектуры

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Любой дополнительный элемент в интерьере небольшого помещения требует уделить ему особое внимание. Лестница или дверной проем, стеновая ниша или потолочная балка – все это может стать изюминкой прихожей при правильном световом акцентировании. Подчеркните светом каждую особенность архитектуры прихожей, не пытаясь скрыть в тени сложные элементы. 

Используем отражения

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Единственным способом придать легкое и свежее настроение помещению без окон может быть использование ярких и отражающих поверхностей. Глубокие цвета, бархатистые отделки, темные массивные предметы мебели – все это лучше смотрится на фоне больших масштабов. Для прихожей активнее используйте материалы, отражающие свет. Это не обязательно должны быть зеркала. Глянцевая мебель и стекло, белоснежный и ярко-желтый цвет, сочные оттенки синего и зеленого, шелковистая текстура отделки стен.

Яркий свет

Коридор, ракурс 5 Александр Малиновский Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Александр Малиновский

Коридор, ракурс 5

Александр Малиновский
Александр Малиновский
Александр Малиновский

Приглушенно-желтые оттенки освещения великолепны для создания уютной, тихой обстановки в комнате. Но в небольшом пространстве прихожей они лишь дадут слишком много серых теней в углах и ощущение скованности. Белый свет – яркий и прозрачный, как нельзя лучше раздвинет границы прихожей, проникнет в каждый уголок пространства. 

Нужный уровень освещенности

Прихожая ISDesign group s.r.o. Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле дизайн интерьера,дизайнер интерьера,квартира под ключ,отделка,прага
ISDesign group s.r.o.

Прихожая

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

Несмотря на небольшие размеры прихожей, без зонирования освещенности здесь также не обойтись. А вернее сказать – не стоит ограничиваться одним лишь общим освещением, обычно такого уровня света недостаточно для всей прихожей. Помимо потолочных светильников по периметру прихожей, сделайте отдельные точечные – напротив двери, рядом с зеркалом. 

Расставим акценты

Лофт С Антресолью ООО 'Студио-ТА' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Лофт С Антресолью

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Помимо функциональной роли, освещением можно легко создавать декор интерьера, не используя каких-то дополнительных предметов. Именно поэтому такой прием работы с освещением часто используется в помещениях ограниченных размеров. Мебель, отделка – все в интерьере размещается по минимуму, но дополняется световыми акцентами, подчеркивающими нужные точки. С помощью акцентного освещения можно подчеркнуть текстуру материала в отделке стен и пола, обратить внимание на элегантный пуфик или настенное панно.

Выбираем ориентиры

Квартира в стиле лофт на Абытаевской, Студия дизайна интерьера "ЙЕЛЬ" Студия дизайна интерьера 'ЙЕЛЬ' Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Студия дизайна интерьера <q>ЙЕЛЬ</q>

Квартира в стиле лофт на Абытаевской

Студия дизайна интерьера "ЙЕЛЬ"
Студия дизайна интерьера <q>ЙЕЛЬ</q>
Студия дизайна интерьера "ЙЕЛЬ"

Интерьер прихожей зачастую страдает от отсутствия четких границ этого помещения и загруженности дополнительными элементами в виде межкомнатных дверей и входов в другие помещения. Ориентиры в виде особого освещения углов и арок в прихожей помогут выстроить зрительный образ прихожей – четкий и понятный.

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Обратим внимание на пропорции

Шаболовка Студия Марии Боровской Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия Марии Боровской

Шаболовка

Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской

Большую роль в создании гармоничного интерьера играет не подбор отдельных оригинальных предметов, а их разумное сочетание с размерами и формой помещения, друг с другом. При выборе освещения для прихожей учитывайте:

- Высоту потолков. Изящный, но слишком многоярусный потолочный светильник не сможет сыграть роль украшения при недостаточной высоте потолка в прихожей.

- Размеры помещения. Массивные люстры и настенные бра станут достойным дополнением просторных гостиных, для небольшой прихожей лучше выбрать более лаконичные предметы.

- Пропорции прихожей. Для вытянутых коридоров больше подойдут светильники продолговатой формы, длинные, но не широкие, или композиция из нескольких одинаковых потолочных светильников в ряд.

Используем все источники света

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Прихожая – особое помещение в доме. Это парадный вход, где мы встречаем гостей, да и сами хотели бы сразу ощущать на пороге настроение домашнего уюта. Поэтому никакое дополнительное освещение, придающие этому небольшому пространству легкости и доброжелательности – не помешает: подсветка шкафов, окошки под потолком в соседние комнаты, полупрозрачные стекло межкомнатных дверей, пропускающее свет из других комнат в прихожую.

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