Советы экспертов по организации освещения в прихожей

И размер, и форма прихожей далеко не всегда радуют нас идеальными сочетаниями. Интерьерное оформление этой части дома еще усложняется и ограниченностью в выборе дополнений, в прихожей и обязательных элементов достаточно, чтобы еще добавлять декор. Поэтому дизайнеры предлагают наиболее активно в качестве корректирующего и декорирующего элемента в интерьере прихожих использовать разные виды освещения: форму и стиль светильников, зональное расположение освещения, интересные приемы по созданию световой схемы пространства.
Любой дополнительный элемент в интерьере небольшого помещения требует уделить ему особое внимание. Лестница или дверной проем, стеновая ниша или потолочная балка – все это может стать изюминкой прихожей при правильном световом акцентировании. Подчеркните светом каждую особенность архитектуры прихожей, не пытаясь скрыть в тени сложные элементы.
Единственным способом придать легкое и свежее настроение помещению без окон может быть использование ярких и отражающих поверхностей. Глубокие цвета, бархатистые отделки, темные массивные предметы мебели – все это лучше смотрится на фоне больших масштабов. Для прихожей активнее используйте материалы, отражающие свет. Это не обязательно должны быть зеркала. Глянцевая мебель и стекло, белоснежный и ярко-желтый цвет, сочные оттенки синего и зеленого, шелковистая текстура отделки стен.
Приглушенно-желтые оттенки освещения великолепны для создания уютной, тихой обстановки в комнате. Но в небольшом пространстве прихожей они лишь дадут слишком много серых теней в углах и ощущение скованности. Белый свет – яркий и прозрачный, как нельзя лучше раздвинет границы прихожей, проникнет в каждый уголок пространства.
Несмотря на небольшие размеры прихожей, без зонирования освещенности здесь также не обойтись. А вернее сказать – не стоит ограничиваться одним лишь общим освещением, обычно такого уровня света недостаточно для всей прихожей. Помимо потолочных светильников по периметру прихожей, сделайте отдельные точечные – напротив двери, рядом с зеркалом.
Помимо функциональной роли, освещением можно легко создавать декор интерьера, не используя каких-то дополнительных предметов. Именно поэтому такой прием работы с освещением часто используется в помещениях ограниченных размеров. Мебель, отделка – все в интерьере размещается по минимуму, но дополняется световыми акцентами, подчеркивающими нужные точки. С помощью акцентного освещения можно подчеркнуть текстуру материала в отделке стен и пола, обратить внимание на элегантный пуфик или настенное панно.
Интерьер прихожей зачастую страдает от отсутствия четких границ этого помещения и загруженности дополнительными элементами в виде межкомнатных дверей и входов в другие помещения. Ориентиры в виде особого освещения углов и арок в прихожей помогут выстроить зрительный образ прихожей – четкий и понятный.
Большую роль в создании гармоничного интерьера играет не подбор отдельных оригинальных предметов, а их разумное сочетание с размерами и формой помещения, друг с другом. При выборе освещения для прихожей учитывайте:
- Высоту потолков. Изящный, но слишком многоярусный потолочный светильник не сможет сыграть роль украшения при недостаточной высоте потолка в прихожей.
- Размеры помещения. Массивные люстры и настенные бра станут достойным дополнением просторных гостиных, для небольшой прихожей лучше выбрать более лаконичные предметы.
- Пропорции прихожей. Для вытянутых коридоров больше подойдут светильники продолговатой формы, длинные, но не широкие, или композиция из нескольких одинаковых потолочных светильников в ряд.
Прихожая – особое помещение в доме. Это парадный вход, где мы встречаем гостей, да и сами хотели бы сразу ощущать на пороге настроение домашнего уюта. Поэтому никакое дополнительное освещение, придающие этому небольшому пространству легкости и доброжелательности – не помешает: подсветка шкафов, окошки под потолком в соседние комнаты, полупрозрачные стекло межкомнатных дверей, пропускающее свет из других комнат в прихожую.