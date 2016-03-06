До и После: Обустройство и ремонт миниатюрной квартиры

Покупка квартиры в Париже – та еще головная боль. На рынке недвижимости хорошие апартаменты встречаются редко, а цена обычно подразумевает серьезные финансовые вложения. Вопрос выбора жилья, покупки и финального переезда может растянуться на несколько лет, так как хорошие варианты попадаются нечасто. Тем не менее, собственные 26 кв. м в центре города — это прекрасная инвестиция. Однако ремонт в малогабаритной квартире может оказаться гораздо более сложным процессом, так как он подразумевает планирование каждого сантиметра пространства. Давайте посмотрим, как с такой проблемой справились наши французские коллеги.
Не заостряя внимание на облике квартиры до ремонта, просто посмотрим на одну говорящую фотографию. Квартира нуждалась не только в аккуратной перепланировке, но и полной замене проводки, труб, сантехники. Прежнее напольное покрытие не имело презентабельный вид, поэтому в пространстве был произведен полный комплекс работ по реконструкции и созданию нового интерьера.
Одной из поставленных перед дизайнерами целей стала возможность размещения в этой квартире не менее четырех человек. Поэтому превращение и без того компактной гостиной в спальную являлось самым очевидным и логичным решением. Из прежней мебели оставили только раскладывающийся диван.
Перед нами гостиная, размеры которой стали еще более компактными. По-сути, функциональное назначение этой комнаты не изменилось, просто было решено, что лучше отдать несколько лишних сантиметров расположенной рядом спальне.
Спальня расположилась в небольшой нише. Изысканное зонирование двух жилых комнат с помощью декоративных экранов со вставками стекла является не новым, но функциональным решением в дизайне малогабаритной квартиры. Ванная и туалетная комнаты легко доступны из прихожей.
Пространство кухни занимает важную роль в жизни любого француза. Если когда-то миниатюрные помещения для приготовления еды и хранения минимального количества кухонной утвари считались нормой, то в наши дни вряд ли можно найти человека, который согласится с таким планировочным решением.
На новой кухне мы видим аккуратные и в то же время значительные изменения. В первую очередь, были произведены работы по расширению и увеличению высоты потолка. Чтобы не перегружать пространство визуально, был выбран однотонный гарнитур спокойного фисташкового цвета. Напольное покрытие стало достойным украшением этой кухни. Акценты расставлены темным цветом столешницы и некоторой мебели.
До ремонта санузел вряд ли можно было назвать привлекательным. Старая и недорогая сантехника вышла из строя и нуждалась в полной замене. Плохое освещение не могло не раздражать хозяев этой скромной квартиры.
Редизайн ванной сделал ее удобной и приятной. Контрастная душевая, облицованная мозаикой, позволяет сохранить ощущение воздушности и легкости, которое старательно создает интерьер всей квартиры.