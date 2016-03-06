До и После: Обустройство и ремонт миниатюрной квартиры

Покупка квартиры в Париже – та еще головная боль. На рынке недвижимости хорошие апартаменты встречаются редко, а цена обычно подразумевает серьезные финансовые вложения. Вопрос выбора жилья, покупки и финального переезда может растянуться на несколько лет, так как хорошие варианты попадаются нечасто. Тем не менее, собственные 26 кв. м в центре города — это прекрасная инвестиция. Однако ремонт в малогабаритной квартире может оказаться гораздо более сложным процессом, так как он подразумевает планирование каждого сантиметра пространства. Давайте посмотрим, как с такой проблемой справились наши французские коллеги.