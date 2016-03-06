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До и После: Обустройство и ремонт миниатюрной квартиры

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Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
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Покупка квартиры в Париже – та еще головная боль. На рынке недвижимости хорошие апартаменты встречаются редко, а цена обычно подразумевает серьезные финансовые вложения. Вопрос выбора жилья, покупки и финального переезда может растянуться на несколько лет, так как хорошие варианты попадаются нечасто. Тем не менее, собственные 26 кв. м в центре города — это прекрасная инвестиция. Однако ремонт в малогабаритной квартире может оказаться гораздо более сложным процессом, так как он подразумевает планирование каждого сантиметра пространства. Давайте посмотрим, как с такой проблемой справились наши французские коллеги.

Новая квартира и старый санузел

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Не заостряя внимание на облике квартиры до ремонта, просто посмотрим на одну говорящую фотографию. Квартира нуждалась не только в аккуратной перепланировке, но и полной замене проводки, труб, сантехники. Прежнее напольное покрытие не имело презентабельный вид, поэтому в пространстве был произведен полный комплекс работ по реконструкции и созданию нового интерьера.

Масштабная перепланировка

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Одной из поставленных перед дизайнерами целей стала возможность размещения в этой квартире не менее четырех человек. Поэтому превращение и без того компактной гостиной в спальную являлось самым очевидным и логичным решением. Из прежней мебели оставили только раскладывающийся диван.

Новый облик

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Перед нами гостиная, размеры которой стали еще более компактными. По-сути, функциональное назначение этой комнаты не изменилось, просто было решено, что лучше отдать несколько лишних сантиметров расположенной рядом спальне.

Скромное обаяние

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Спальня расположилась в небольшой нише. Изысканное зонирование двух жилых комнат с помощью декоративных экранов со вставками стекла является не новым, но функциональным решением в дизайне малогабаритной квартиры. Ванная и туалетная комнаты легко доступны из прихожей.

Миниатюрная кухня

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Пространство кухни занимает важную роль в жизни любого француза. Если когда-то миниатюрные помещения для приготовления еды и хранения минимального количества кухонной утвари считались нормой, то в наши дни вряд ли можно найти человека, который согласится с таким планировочным решением.

Расширение

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

На новой кухне мы видим аккуратные и в то же время значительные изменения. В первую очередь, были произведены работы по расширению  и увеличению высоты потолка. Чтобы не перегружать пространство визуально, был выбран однотонный гарнитур спокойного фисташкового цвета. Напольное покрытие стало достойным украшением этой кухни. Акценты расставлены темным цветом столешницы и некоторой мебели.

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Старомодный санузел

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

До ремонта санузел вряд ли можно было назвать привлекательным. Старая и недорогая сантехника вышла из строя и нуждалась в полной замене. Плохое освещение не могло не раздражать хозяев этой скромной квартиры.

Компактный душ

Agrandissement et rénovation totale d'un studio pour mise en location - Coeur de Paris - Appartement Art déco, Parisdinterieur Parisdinterieur
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Редизайн ванной сделал ее удобной и приятной. Контрастная душевая, облицованная мозаикой, позволяет сохранить ощущение воздушности и легкости, которое старательно создает интерьер всей квартиры.

​Современное крымское шале
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