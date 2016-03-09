Примеры редизайна ванных комнат

Наверняка для многих из нас ремонт стал незабываемым периодом жизни. Обустройство собственного жилья — процесс нелегкий, но приятный. Однако если вы только планируете какие-либо работы по отделке квартиры, мы рекомендуем вам присмотреться к примерам уже реализованных работ, которые выполнили наши иностранные коллеги. Новая книга идей поможет вам убедиться в том, что для профессионалов, которые заняты ремонтом и дизайном интерьера, нет ничего невозможного.
Для многих из нас ванная комната — это место, где приятно понежиться в теплой воде, отдыхая после продолжительного рабочего дня, а может даже и головокружительной шумной вечеринки. В этом пространстве мы пробуждаемся каждое утро, именно здесь мы получаем заряд бодрости на весь день. Ушли те времена, когда ванная была всего лишь комнатой для проведения гигиенических процедур, именно поэтому здесь все должно способствовать гармонизации души и тела.
Прежде чем приступить непосредственно к ремонту, дизайнеры из Бразилии заранее продумали размещение техники и мебели, спроектировали будущий интерьер для создания комплекта рабочих чертежей. Как мы видим, планировка в помещении осталась прежней, однако ванной предпочли душевую. Зонирование было реализовано при помощи использования настенной плитки разного цвета, а также возведения небольшой перегородки. Натуральный орнамент структуры дерева прослеживается в выборе мебели и керамической напольной плитки. Этот интересный рисунок задает необходимый тон интерьеру.
После разрушения и падения кровли, этот дом перестал выполнять функцию домашнего очага. Будучи в состоянии не предназначенном для комфортной жизни, этот дом потребовал срочно собой заняться. И вот, что из этого получилось… .
Не стоит удивляться плачевному состоянию санузла в этом доме. Его интерьеры успели пережить не один ремонт за всю свою продолжительную жизнь. Дизайнеры сохранили частичку истории, подарив возможность жителям этого дома любоваться лишенной отделки стеной — именно так выглядели интерьеры несколько столетий назад. Предлагаем вам посмотреть процесс реконструкции этого средневекового испанского особняка.
Со временем этот санузел потерял свое очарование и блеск. При ремонте помещение требовало очень ответственного подхода, иначе несмотря на все усилия, ванная могла остаться такой же неудобной, как и до ремонта.
На фотографии мы видим прекрасный результат использования керамической плитки в ванной. Компания Pantone ознаменовала цветами 2016 года два оттенка: розовый кварц и бледно-сиреневый. Согласно представлению команды специалистов, именно они способны удовлетворить потребность современного человека в успокоении. В данном случае керамическая плитка была использована для создания своеобразного эклектичного узора, который добавляет в интерьер помещения привкус романтики.
Перед нами пример самой неудачной планировки ванной комнаты. Кажется, что при проектировании этой квартиры вопрос о комфортном проживании перед архитекторами не стоял. Давайте посмотрим, что сделали специалисты.
Сейчас кажется, что пространство ванной комнаты увеличилось вдвое. Проблема маленькой площади была решена за счет переноса мокрых точек и правильной расстановки сантехники. Стоит отдать должное освещению, которое наполнило помещение воздухом. Использование большого зеркало зрительно расширило границы.