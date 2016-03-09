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Примеры редизайна ванных комнат

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Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Ванная в колониальном стиле
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Наверняка для многих из нас ремонт стал незабываемым периодом жизни. Обустройство собственного жилья — процесс нелегкий, но приятный. Однако если вы только планируете какие-либо работы по отделке квартиры, мы рекомендуем вам присмотреться к примерам уже реализованных работ, которые выполнили наши иностранные коллеги. Новая книга идей поможет вам убедиться в том, что для профессионалов, которые заняты ремонтом и дизайном интерьера, нет ничего невозможного.

Для многих из нас ванная комната — это место, где приятно понежиться в теплой воде, отдыхая после продолжительного рабочего дня, а может даже и головокружительной шумной вечеринки. В этом пространстве мы пробуждаемся каждое утро, именно здесь мы получаем заряд бодрости на весь день. Ушли те времена, когда ванная была всего лишь комнатой для проведения гигиенических процедур, именно поэтому здесь все должно способствовать гармонизации души и тела.

Зонирование пространства

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту, дизайнеры из Бразилии заранее продумали размещение техники и мебели, спроектировали будущий интерьер для создания комплекта рабочих чертежей. Как мы видим, планировка в помещении осталась прежней, однако ванной предпочли душевую. Зонирование было реализовано при помощи использования настенной плитки разного цвета, а также возведения небольшой перегородки. Натуральный орнамент структуры дерева прослеживается в выборе мебели и керамической напольной плитки. Этот интересный рисунок задает необходимый тон интерьеру.

Беда пришла в дом

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Спальня в стиле кантри
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

После разрушения и падения кровли, этот дом перестал выполнять функцию домашнего очага. Будучи в состоянии не предназначенном для комфортной жизни, этот дом потребовал срочно собой заняться. И вот, что из этого получилось… .

Исторический облик

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле кантри
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Не стоит удивляться плачевному состоянию санузла в этом доме. Его интерьеры успели пережить не один ремонт за всю свою продолжительную жизнь. Дизайнеры сохранили частичку истории, подарив возможность жителям этого дома любоваться лишенной отделки стеной — именно так выглядели интерьеры несколько столетий назад. Предлагаем вам посмотреть процесс реконструкции этого средневекового испанского особняка.

Прежнее очарование

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Со временем этот санузел потерял свое очарование и блеск. При ремонте помещение требовало очень ответственного подхода, иначе несмотря на все усилия, ванная могла остаться такой же неудобной, как и до ремонта.

Модные тенденции

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Ванная в колониальном стиле
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

На фотографии мы видим прекрасный результат использования керамической плитки в ванной. Компания Pantone ознаменовала цветами 2016 года два оттенка: розовый кварц и бледно-сиреневый. Согласно представлению команды специалистов, именно они способны удовлетворить потребность современного человека в успокоении. В данном случае керамическая плитка была использована для создания своеобразного эклектичного узора, который добавляет в интерьер помещения привкус романтики.

Неудобная планировка

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Перед нами пример самой неудачной планировки ванной комнаты. Кажется, что при проектировании этой квартиры вопрос о комфортном проживании перед архитекторами не стоял. Давайте посмотрим, что сделали специалисты.

Расширяем границы

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Сейчас кажется, что пространство ванной комнаты увеличилось вдвое. Проблема маленькой площади была решена за счет переноса мокрых точек и правильной расстановки сантехники. Стоит отдать должное освещению, которое наполнило помещение воздухом. Использование большого зеркало зрительно расширило границы.

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