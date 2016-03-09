Примеры редизайна ванных комнат

Наверняка для многих из нас ремонт стал незабываемым периодом жизни. Обустройство собственного жилья — процесс нелегкий, но приятный. Однако если вы только планируете какие-либо работы по отделке квартиры, мы рекомендуем вам присмотреться к примерам уже реализованных работ, которые выполнили наши иностранные коллеги. Новая книга идей поможет вам убедиться в том, что для профессионалов, которые заняты ремонтом и дизайном интерьера, нет ничего невозможного.

Для многих из нас ванная комната — это место, где приятно понежиться в теплой воде, отдыхая после продолжительного рабочего дня, а может даже и головокружительной шумной вечеринки. В этом пространстве мы пробуждаемся каждое утро, именно здесь мы получаем заряд бодрости на весь день. Ушли те времена, когда ванная была всего лишь комнатой для проведения гигиенических процедур, именно поэтому здесь все должно способствовать гармонизации души и тела.