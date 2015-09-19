На Вашей кухне не хватает простора и свободы действий? Или же Ваша кухня просто не обладает выдающимися габаритами, но в ней хочется разместить все необходимое? Компактная, но вместительная и многофункциональная мебель поможет максимально расширить свободное пространство в кухне и сделать каждый квадратный метр комнаты полезным. К таким предметам мебели относятся выдвижные столики, которые умеют скрываться в обстановке дизайна интерьера комнаты, когда в них нет необходимости.

Выдвижные столики для кухни станут прекрасным и функциональным дополнением для Вашей кухни. С одной стороны они могут служить обычным обеденным столом или столиком для чаепития, с другой – могут быть полноценным продолжением рабочей зоны кухонной столешницы.

Благодаря своему свойству появляться в момент потребности как по волшебству, выдвижные столики для кухни стремительно завоевывают популярность среди населения. Выдвижные столы могут прятаться везде: выезжать из нижних шкафчиков кухонного гарнитура, выглядеть как выдвижной ящик или часть фасада, скрываться в барной стойке, иметь вид висящей на стене картины или панели под подоконником, скрывающей батареи. Выдвижной столик может быть маленьким столиком для утреннего завтрака или полноценным большим обеденным столом на ножках.

Такой стол будет незаменим для квартир-студий, где каждое помещение выполняет сразу несколько функций. При убранном столе не будет возникать ощущения резкого контраста с остальным пространством.

Выдвижной стол является находкой для интерьеров кухонь – такой предмет мебели позволяет создать просторный и стильный интерьер.

Как и у любой мебели, у выдвижного столика для кухни есть свои достоинства и недостатки. Достоинством можно назвать простоту и надежность конструкции, незагроможденность и простор на кухне, дополнительная рабочая столешница и расширение стола для приема гостей. Недостатками являются: постоянная необходимость складывать и задвигать такой столик, ибо он будет постоянно мешать в разложенном виде, выдвижной столик нельзя перенести в другую комнату, для большого количества гостей такая мебель не подойдет.

Выдвижной кухонный столик станет незаменимым дополнением для Вашего интерьера комнаты любого размера. Его можно купить вместе с кухонным гарнитуром, сделать своими руками или на заказ. В использовании такого предмета мебели больше преимуществ, чем недостатков, именно поэтому выдвижной столик для кухни станет отличным помощником для любой хозяйки.