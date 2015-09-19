На Вашей кухне не хватает простора и свободы действий? Или же Ваша кухня просто не обладает выдающимися габаритами, но в ней хочется разместить все необходимое? Компактная, но вместительная и многофункциональная мебель поможет максимально расширить свободное пространство в кухне и сделать каждый квадратный метр комнаты полезным. К таким предметам мебели относятся выдвижные столики, которые умеют скрываться в обстановке дизайна интерьера комнаты, когда в них нет необходимости.
Выдвижные столики для кухни станут прекрасным и функциональным дополнением для Вашей кухни. С одной стороны они могут служить обычным обеденным столом или столиком для чаепития, с другой – могут быть полноценным продолжением рабочей зоны кухонной столешницы.
Благодаря своему свойству появляться в момент потребности как по волшебству, выдвижные столики для кухни стремительно завоевывают популярность среди населения. Выдвижные столы могут прятаться везде: выезжать из нижних шкафчиков кухонного гарнитура, выглядеть как выдвижной ящик или часть фасада, скрываться в барной стойке, иметь вид висящей на стене картины или панели под подоконником, скрывающей батареи. Выдвижной столик может быть маленьким столиком для утреннего завтрака или полноценным большим обеденным столом на ножках.
Такой стол будет незаменим для квартир-студий, где каждое помещение выполняет сразу несколько функций. При убранном столе не будет возникать ощущения резкого контраста с остальным пространством.
Выдвижной стол является находкой для интерьеров кухонь – такой предмет мебели позволяет создать просторный и стильный интерьер.
Как и у любой мебели, у выдвижного столика для кухни есть свои достоинства и недостатки. Достоинством можно назвать простоту и надежность конструкции, незагроможденность и простор на кухне, дополнительная рабочая столешница и расширение стола для приема гостей. Недостатками являются: постоянная необходимость складывать и задвигать такой столик, ибо он будет постоянно мешать в разложенном виде, выдвижной столик нельзя перенести в другую комнату, для большого количества гостей такая мебель не подойдет.
Выдвижной кухонный столик станет незаменимым дополнением для Вашего интерьера комнаты любого размера. Его можно купить вместе с кухонным гарнитуром, сделать своими руками или на заказ. В использовании такого предмета мебели больше преимуществ, чем недостатков, именно поэтому выдвижной столик для кухни станет отличным помощником для любой хозяйки.
Юбилейный
Выдвижным может стать и обычный обеденный стол при наличии специальной ниши для него. В данном проекте, выполненном ребятами из дизайн студии ’DesignRules’, чтобы сделать малогабаритную кухню просторной и светлой пришлось использовать светлые цвета и конструкцию выдвижного обеденного стола. Такая функциональная мебель помогла значительно сэкономить драгоценные квадратные метры, а нишей для стола послужила система полок на всю стену. В итоге, ребятам удалось и вместительную систему полок впихнуть в кухню, и полноценный выдвижной обеденный стол. Удачное и многофункциональное решение.
Выдвижным столиком для кухни может стать и подоконник. Вернее, он будет выглядеть, как продолжение подоконника. Такое решение поможет максимально функционально распорядиться пространством в кухне и даже зоной подоконника. К тому же окно перед кухонным столом будет выглядеть романтично в любое время дня, а прекрасный вид из окна украсит любую, даже самую строгую, трапезу.
Кухонный остров является особенностью больших кухонь, но в малогабаритной кухне он может помочь эффективно использовать небольшую площадь комнаты. Например, выдвижной столик из кухонного острова будет функциональной и стильной деталью в интерьере. Такой остров может служить в сложенном состоянии как дополнительная рабочая поверхность, а в разложенном – как самостоятельный большой обеденный стол для всей семьи. Многофункциональное и компактное решение для небольшой кухни.
Подробнее о кухонных островах можно почитать здесь.
Эта кухня была создана как многофункциональное и максимально эффективное пространство для современной большой семьи. Не в каждой кухне можно увидеть аж шесть посадочных мест. И тем более, не в каждом проекте эти места так удачно закомпанованы в созданном пространстве. Один из столов является продолжением столешницы, удачно совмещая в себе функции обеденного стола и рабочей поверхности, другой – является выдвижным столиком, компактной и функциональной деталью этого кухонного гарнитура. Пространство кухни не выглядит загроможденным, наоборот, простора и воздуха тут хоть отбавляй. Вот что значит грамотно продуманный рациональный проект дизайна интерьера кухни.
Выдвижные столики для кухни также прекрасно помогут создать интерьер в стиле минимализм. Ведь главная задача этого стиля – минимальное количество мебели в комнате. А значит, что вся мебель должна быть компактной, вместительной и складывающейся. Иными словами, выдвижной столик просто создан для этого стиля. Задвинув его, Вы получите просторную кухню без каких-либо нагромождений. Идеальное дополнение для дизайна интерьера кухни в стиле минимализм!
Выдвижной столик для кухни, вырастающий из барной стойки, тоже имеет ряд преимуществ. Такой стол может стать и продолжением бара, и местом для приема пищи, и служить для чаепитий. А про дополнительное рабочее место мы Вам уже писали выше, и не раз. Изюминкой такого выдвижного столика станет его высота. Обеденный стол с барными стульями будет выглядеть стильно, свежо и необычно, и добавит в Вашу кухню неординарный элемент дизайна.
Выдвижной столик для кухни может быть не единственным столом в комнате. Основным полноценным обеденным столом может быть обычный стол на ножках. А выдвижной столик может быть временной поверхностью для различных нужд, таких как: дополнительная рабочая поверхность, маленький и уютный стол для чаепитий, комфортный столик для завтрака. Необходимость в этом столике может появляться далеко не постоянно, поэтому в основном он будет задвинут внутрь и незаметен. Но по мере появления потребности в нем, его можно будет быстро выдвинуть и использовать для своих целей. Удобная и практичная штука, не правда – ли?
И последний пример выдвижного столика для кухни в нашей статье. Это маленький и уютный закуточек для женских посиделок на кухне с чашечкой ароматного чая или кофе. Дизайнерский ход с зеркалом в этом интерьере кухни делает этот закуток еще более женским, а дополнительная подсветка прямо над столиком поможет комфортно и уединенно посидеть вечером на темной кухне, не включая основное освещение. Классическое оформление этого кухонного пространства, высокие стулья с мягкой обивкой, зеркальная поверхность столешницы и хрустальные светильники над выдвижным столиком – делают этот укромный уголок идеальным местом для комфортного и элитного времяпровождения с чашечкой кофе за светскими сплетнями.