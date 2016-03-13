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Отличные идеи для оптимизации пространства в треугольном саду

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Чаши для костра, www.gaspoint.ru www.gaspoint.ru Сад Аксессуары и декор
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Участки нестандартной формы ко многому обязывают, особенно в процессе обустройства ландшафтного дизайна. По сравнению с традиционными квадратными и прямоугольными участками тот же круглый или треугольный предоставляют массу возможностей для воплощения интересных и необычных идей. 

Если вас интересует, как оформить ландшафтный дизайн небольшого треугольного сада, владельцем которого вам повезло стать, то мы расскажем об основных нюансах и секретах ландшафтных дизайнеров.

1. Пергола или беседка

Беседка Скульптор Сад Беседки и теплицы Медь / Бронза / Латунь Многоцветный
Скульптор

Беседка

Скульптор
Скульптор
Скульптор

Ландшафтные дизайнеры утверждают, что для беседки на треугольном участке лучше всего будет подобрать шести или восьмигранную форму. Во-первых, такое строение будет удобным для отдыха, во-вторых, среди граней можно будет уместить подвесные корзины с цветущими растениями.

В остром углу также хорошо будет смотреться пергола или арка, увитая плетистыми розами, лианами или виноградом.

2. Пустые углы можно засадить растениями

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design Сад Беседки и теплицы
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Самый острый угол можно спрямить при помощи миксбордера в природном стиле с извилистыми краями. Причем по мере приближения к острым углам его ширина должна увеличиваться. Так визуально можно приблизить форму участка к более удобной. Так же можно расположить там хвойный садик, а в самом углу – место отдыха.

Любители крупных плодовых деревьев должны помнить, что сажать их лучше с северной стороны участка, а с южной – невысокие кустарники. Тогда свет будет распределяться по территории самым выгодным образом.

3. Скорректируйте форму сада при помощи мебели

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Сад в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Самый простой способ скорректировать форму вашего сада и придать ему более регулярный вид – с помощью расстановки садовой мебели. Таким образом можно разделить пространство на зоны и использовать ваш сад неправильной формы более оптимально.

4. В углу можно расположить фонтан или водопад

Neugestaltung eines Wohlfühlgartens an einem Blockhaus, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele Сад Бассейны и водоемы
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

Также угол можно обыграть при помощи устройтва в нем фонтана или небольшого водопада. Ведь так приятно после тяжелого трудового дня отдохнуть у прохладного, успокаивающего журчанием воды фонтана. Даже маленький декоративный фонтанчик на участке станет не только ярким украшением ландшафта, но и любимым уголком для отдыха, в котором можно наслаждаться единением с природой.

Фонтаны и водопады для сада – это еще и оптимальный способ решения вопроса увлажнения воздуха в знойные летние месяцы. Независимо от того в каком стиле будет выполнена гидротехническая установка, будь то классический, деревенский, восточный, авангардный, она будет ярким штрихом в ландшафтном дизайне. Завораживающие переливы водных потоков, играющие в солнечных лучах всеми цветами радуги, никого не оставят равнодушными.

5. Угловая садовая печь

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Угловая садовая печь барбекю из кирпича тоже может стать отличной находкой для обладатейлей треугольного сада. Такие барбекю для дачи, как правило, топятся как углем, так и дровами, что очень удобно, так как у вас всегда будет альтернатива.

Такая постройка может стать самым значимым элементом всего ландшафтного дизайна, а также покорит вас своими неповторимыми преимуществами. Можно приобрести и целый печной комплекс с грилем, барбекю и мангалом – целый спектр удовольствий, с помощью которого можно отлично экспериментировать.

6. Уличный очаг в центре треугольного сада

Чаша для костра Cobraco Винтаж www.gaspoint.ru Сад Аксессуары и декор
www.gaspoint.ru

Чаша для костра Cobraco Винтаж

www.gaspoint.ru
www.gaspoint.ru
www.gaspoint.ru

Больше всего свободного пространсва в треугольном саду разумеется в его центре. Именно там можно очень удобно разместить уличный очаг, который еще недавно выполнял лишь утилитарную функцию, а сегодня превратился в довольно популярный элемент ландшафтного дизайна. 

Кострище, не привлекающее внимание в дневное время, с наступлением сумерек становится «зоной притяжения» — центром, вокруг которого с удовольствием собирается все семейство. Чтобы сделать отдых еще более комфортным и приятным, вокруг кострища обустраивают площадку с удобными стационарными сидениями и садовой мебелью.

Площадку вокруг костра можно выстелить плиткой, отсыпать гравием, выложить камнями. Выбор материалов и способов оформления определяется лишь стилем участка.

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Если вы тоже являетесь обладателем сада треугольной формы, то делитесь с нами своими идеями по "смягчению" углов и оптимизации пространства.

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