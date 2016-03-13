Отличные идеи для оптимизации пространства в треугольном саду

Участки нестандартной формы ко многому обязывают, особенно в процессе обустройства ландшафтного дизайна. По сравнению с традиционными квадратными и прямоугольными участками тот же круглый или треугольный предоставляют массу возможностей для воплощения интересных и необычных идей.

Если вас интересует, как оформить ландшафтный дизайн небольшого треугольного сада, владельцем которого вам повезло стать, то мы расскажем об основных нюансах и секретах ландшафтных дизайнеров.