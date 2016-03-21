Мифы о белом интерьере

Когда дело доходит до изменения домашнего интерьера, мы обычно думаем о смелых, ярких цветах. Это дает нам огромное удовольствие – играть с бесчисленными оттенками и интересными комбинациями. Но что, если решить отказаться от всех цветов и выбрать только белый? Вы, наверное, думаете, что комната будет выглядеть скучно и некрасиво тогда? Давайте в этом разберемся.

Белый цвет – это не просто классический выбор, его предназначение – создание спокойной атмосферы и вдохновляющего оптимизма. Он привносит в любое пространство ощущение легкости и чистоты. Комната становится простой и элегантной одновременно. Необязательно использовать для интерьера только чисто белый цвет. Смело объединяйте разные его оттенки, которые создадут потрясающий эффект.

За белым интерьером трудно ухаживать? Здесь можно немного согласиться. Но сейчас есть такие покрытия для полов, разные материалы, которые легко чистятся. Даже для мебели можно выбрать материалы и ткани, которые устойчивы к пятнам, без проблем очищаются. Использовать полностью белый интерьер для детской и кухни возможно и не следует, но для спальни, ванной комнаты и для гостиной это может быть хорошей идеей. В этой статье мы рассмотрим основные мифы, связанные с белым интерьером. Вы узнаете все его преимущества и особенности.