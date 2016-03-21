Мифы о белом интерьере

Когда дело доходит до изменения домашнего интерьера, мы обычно думаем о смелых, ярких цветах. Это дает нам огромное удовольствие – играть с бесчисленными оттенками и интересными комбинациями. Но что, если решить отказаться от всех цветов и выбрать только белый? Вы, наверное, думаете, что комната будет выглядеть скучно и некрасиво тогда? Давайте в этом разберемся.
Белый цвет – это не просто классический выбор, его предназначение – создание спокойной атмосферы и вдохновляющего оптимизма. Он привносит в любое пространство ощущение легкости и чистоты. Комната становится простой и элегантной одновременно. Необязательно использовать для интерьера только чисто белый цвет. Смело объединяйте разные его оттенки, которые создадут потрясающий эффект.
За белым интерьером трудно ухаживать? Здесь можно немного согласиться. Но сейчас есть такие покрытия для полов, разные материалы, которые легко чистятся. Даже для мебели можно выбрать материалы и ткани, которые устойчивы к пятнам, без проблем очищаются. Использовать полностью белый интерьер для детской и кухни возможно и не следует, но для спальни, ванной комнаты и для гостиной это может быть хорошей идеей. В этой статье мы рассмотрим основные мифы, связанные с белым интерьером. Вы узнаете все его преимущества и особенности.
Это правда, что даже малейшие загрязнения или пятна сразу видны на белом цвете. Но поменяйте к этому отношение. Теперь вы сможете сразу видеть грязь и сразу же ее убирать! Чтобы интерьер в таком цвете смотрелся великолепно, нужно избавиться от хлама и беспорядка. Как упоминалось выше, возьмите наиболее практичные ткани для мебельной обивки. Иначе время от времени придется менять обивку, что выйдет в конечном итоге дорого. Спальня, представленная на фото, сделана в простых, но стильных линиях. Монотонность белого нарушается узором на кровати. Естественный свет наполняет комнату, повышая ее монохроматическую красоту, а шторы придают уюта спальне. Представьте, как приятно просыпаться здесь каждое утро!
Конечно, нет! Белый скорее сделает любое помещение ярче, живее и воздушнее. Просто нужно быть немного внимательным при выборе освещения. Искусственный свет, например, такой как флуоресцентные лампы, может быть очень резким для белых интерьеров и привести к появлению напряжения в глазах. Лучше используйте обычные лампы накаливания или лампы с мягким светом. Такое освещение деликатно подчеркнет различие между разными оттенками белого и добавит глубину комнате.
Это полностью будет зависеть от того, насколько правильно вы сделаете интерьер комнаты. Чисто белый цвет, используемый без других оттенков и креатива, конечно, создаст такой эффект и сделает интерьер тусклым. Смягчить этот цвет можно небольшими штрихами другого цвета. Посмотрите на спальню, представленную на фото. Небольшие дополнения разных цветов хорошо разбавили белый интерьер и сделали его интересным и живым. Окна, пол, стены, потолок, шкаф – все белое. Но есть красный круг, светло-коричневые подушки, деревянная подставка для ног, плетеные корзины.
Отчасти это правда. Если комната планируется быть выполненной в стиле минимализм, то белый цвет может стать для него идеальным выбором. Особенно удачным вариантом будет, если соединить белые стены и потолок с деревянным полом. Мебель можно взять любого оттенка белого. Чтобы минимализм в белом цвете не выглядел слишком скучно, добавьте в интерьер цветы или комнатные растения.
Хотя белый является отличным выбором для минималистических или просто современных интерьеров, но он может творить чудеса и в деревенских интерьерах тоже. К примеру, белые потолок и стены прекрасно будут смотреться с деревянными балками, деревянным полом и даже небольшими окнами. Деревенская атмосфера усиливается посредством использования натуральных тонов белого. Светлый цвет может применяться и для ковра, и для лестницы в доме. Разбавить белый в деревенском стиле можно при помощи абажуров для ламп, комнатных растений, декоративных элементов.
Сперва может показаться, что создать белый интерьер – это очень просто, но это не так. Есть множество нюансов, которые нужно обязательно учесть. Только дизайнер может сделать гармоничный интерьер, в котором все будет сбалансировано. У него есть необходимые знания и опыт, поэтому вы получите комнату, в которой все элементы будут дополнять друг друга, вам будет уютно и спокойно.
Таким образом, вы узнали всю правду о белом интерьере, о его особенностях. Надеемся, что теперь ваше мнение о белом цвете изменится, и вы не будете бояться его использовать при создании интерьера. Если у вас есть идеи, как создать интерьер в белом цвете, лучше еще проконсультируйтесь со специалистом. Вполне возможно, что он подскажет вам более оптимальные решения.