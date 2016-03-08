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Райский сад в вашей квартире

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Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
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Озеленение пространства — это достойный и экологичный прием, в котором нуждаются не только офисы, но и квартиры. Мода на фитостены появилась относительно недавно и заняла достойную нишу в оформлении любого типа помещений.  В нашем климате растет достаточное количество вьющихся, плетущихся растений, способных придать и саду, и фасаду дома необычный и привлекательный облик, а использование различных конструкций и других приспособлений позволяет сделать действительно оригинальные вещи в дизайне интерьера.

Озеленение пространства

Вертикальный зимний сад в загородном доме RaStenia Озеленение
RaStenia

Вертикальный зимний сад в загородном доме

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Вертикальное озеленение представляет собой выращивание декоративных растений на различных конструкциях в вертикальном направлении. Такое озеленение служит украшением стен, изгородей, фасадов зданий. Однако в жилых помещениях и зимних садах наиболее часто встречаются фитостены. Сами по себе они неприхотливы в ухаживании и остаются зелеными круглый год. Стоит сказать, что такая густая зеленая завеса также снижает уровень шума.

Произведение искусства

Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
RaStenia

Частный клиент, Санкт-Петербург

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Работы создателей таких зеленых панно никогда не повторяются, поэтому каждая фитостена — это настоящее произведение искусства. Живописная стена из цветов и зелени придаст особую красоту, а также уют и комфортную жизнерадостную атмосферу абсолютно любому  помещению.

Спокойствие. Только спокойствие

Маленькая фитостена в кабинете RaStenia Озеленение
RaStenia

Маленькая фитостена в кабинете

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Фитостены способствуют созданию чувства защищённости, как физической, так и психологической. Именно поэтому оформление стен при помощи растений часто встречается в офисах и образовательных учреждениях. Многие дизайнеры прибегают к такому способу декора интерьера, когда работают над обустройством рабочего кабинета. Зеленый цвет и живые растения, как известно, снимают лишнее напряжение.

Зелень круглый год

Вертикальный зимний сад в частном коттедже RaStenia Озеленение
RaStenia

Вертикальный зимний сад в частном коттедже

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Жители мегаполисов нуждаются в общении с природой. Если такая возможность выпадает не так часто, благоустроить домашнее пространство помогают именно цветы. Ограниченность пространства иногда препятствует размещению живых растений в квартирах, поэтому даже в зимнее врем года именно площадь стен позволяет создавать необходимую атмосферу близости с природой.

Неожиданное применение

Фитостена в ванной комнате RaStenia Озеленение
RaStenia

Фитостена в ванной комнате

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Фитостена может стать не только частью собственного сада, но и достойным украшением ванной комнаты. Декораторы подбирают растения, чтобы создать особенный фон в каждом помещении и сделать уже готовый интерьер более эффектным. Закрепленная на стене вертикальная конструкция также способна скрыть недостатки ремонта (или его отсутствие).

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