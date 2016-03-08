Райский сад в вашей квартире

Озеленение пространства — это достойный и экологичный прием, в котором нуждаются не только офисы, но и квартиры. Мода на фитостены появилась относительно недавно и заняла достойную нишу в оформлении любого типа помещений. В нашем климате растет достаточное количество вьющихся, плетущихся растений, способных придать и саду, и фасаду дома необычный и привлекательный облик, а использование различных конструкций и других приспособлений позволяет сделать действительно оригинальные вещи в дизайне интерьера.