Райский сад в вашей квартире

Озеленение пространства — это достойный и экологичный прием, в котором нуждаются не только офисы, но и квартиры. Мода на фитостены появилась относительно недавно и заняла достойную нишу в оформлении любого типа помещений. В нашем климате растет достаточное количество вьющихся, плетущихся растений, способных придать и саду, и фасаду дома необычный и привлекательный облик, а использование различных конструкций и других приспособлений позволяет сделать действительно оригинальные вещи в дизайне интерьера.
Вертикальное озеленение представляет собой выращивание декоративных растений на различных конструкциях в вертикальном направлении. Такое озеленение служит украшением стен, изгородей, фасадов зданий. Однако в жилых помещениях и зимних садах наиболее часто встречаются фитостены. Сами по себе они неприхотливы в ухаживании и остаются зелеными круглый год. Стоит сказать, что такая густая зеленая завеса также снижает уровень шума.
Работы создателей таких зеленых панно никогда не повторяются, поэтому каждая фитостена — это настоящее произведение искусства. Живописная стена из цветов и зелени придаст особую красоту, а также уют и комфортную жизнерадостную атмосферу абсолютно любому помещению.
Фитостены способствуют созданию чувства защищённости, как физической, так и психологической. Именно поэтому оформление стен при помощи растений часто встречается в офисах и образовательных учреждениях. Многие дизайнеры прибегают к такому способу декора интерьера, когда работают над обустройством рабочего кабинета. Зеленый цвет и живые растения, как известно, снимают лишнее напряжение.
Жители мегаполисов нуждаются в общении с природой. Если такая возможность выпадает не так часто, благоустроить домашнее пространство помогают именно цветы. Ограниченность пространства иногда препятствует размещению живых растений в квартирах, поэтому даже в зимнее врем года именно площадь стен позволяет создавать необходимую атмосферу близости с природой.
Фитостена может стать не только частью собственного сада, но и достойным украшением ванной комнаты. Декораторы подбирают растения, чтобы создать особенный фон в каждом помещении и сделать уже готовый интерьер более эффектным. Закрепленная на стене вертикальная конструкция также способна скрыть недостатки ремонта (или его отсутствие).