​Сочетаем современную и раритетную мебель

Такие необычные и непривычно солидные для современных интерьеров, старинная мебель и раритетные вещицы, безусловно станут великолепным дополнением любой обстановки. И увидев случайно, где нибудь на чердаке старинный сундук, вы возможно уже задумывались – как бы приспособить к своему интерьеру такой оригинальный предмет. С одной стороны – выглядят такие вещи, действительно, всегда своеобразно. Но не всегда можно сразу придумать, как сделать такой аксессуар подлинным украшением интерьера, да еще и использовать некие его практические свойства. Дизайнеры интерьеров предлагают ряд нестандартных приемов использования раритетов в современной обстановке.
Старинные предметы искусства – не музейный экспонат, каждый такой предмет может быть достойным украшением современного интерьера. Принимая решение о таком декоре своего интерьера, определите – какое место вы хотели бы отвести для него: центральное или не особо выделяя среди остальных предметов, встраивать в композицию интерьера или подчеркнуть особых характер контрастом с остальной обстановкой.
И классический, и ультра-современный интерьер приобретет иную глубину звучания, своеобразие характера и яркую индивидуальность с грамотным, точечным применением декора в виде раритетных вещиц. Только не стоит превращать свои комнаты в хранилище музея, уставив все пространство безусловно изысканно-красивыми, но все же излишними для использования в большом количестве в интерьерах раритетами. Поверьте, достаточно в оформлении комнаты лишь одного старинного предмета, который и функционально, и стилистически вольется в общую композицию и подчеркнет нужные вам настроения.
Смелее обращайтесь с образчиками интересной мебели, доставшейся вам от прошлых поколений. Оригинальную форму старинной мебели прекрасно дополнит и освежит яркая краска в современном стиле – от поп-арта до шейби-шик. Пусть старинные предметы обретут второе дыхание и заживут в интерьере полноценной жизнь, превратившись из строгих свидетелей эпох в модных франтов оригинальной формы и конструкции.
Старинные вещицы в интерьере помогут вам реализовать нужную идею – контраст современности и прошлых эпох или тонкое дополнение классики аутентичными предметами, обогатить цветовую палитру и довести стилевую композицию до совершенного вида. Правильно определяйте изначально задачу использования таких предметов в интерьере и подчеркивайте выбранный вектор, балансируя между классикой и технологическими новинками, создавая интерьер целостный и оригинальный.
С точки зрения практичности старые предметы – не только элемент декора, но и вполне удобные, функциональные вещи. Оценить эти качества мебели по достоинству поможет обновление обивки, замена старых пружин. Линии кресел и стульев от этого не изменятся, сохранив свою раритетную самобытность, а вот мягкие новые сидения позволят полноценно использовать это наследство прошлых эпох еще на протяжении многих лет.
Использовать старинные элементы совсем не обязательно в том виде, как они вам достались. Оригинальным декором интерьера могут стать и отдельные части старинной мебели, используемые в совершенно новом функциональном значении. Сохраняя всю оригинальность текстуры, такие старинные элементы древесины привнесут в интерьер совершенно новые настроения, несравнимые со стандартными современными материалами.