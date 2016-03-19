​Сочетаем современную и раритетную мебель

Такие необычные и непривычно солидные для современных интерьеров, старинная мебель и раритетные вещицы, безусловно станут великолепным дополнением любой обстановки. И увидев случайно, где нибудь на чердаке старинный сундук, вы возможно уже задумывались – как бы приспособить к своему интерьеру такой оригинальный предмет. С одной стороны – выглядят такие вещи, действительно, всегда своеобразно. Но не всегда можно сразу придумать, как сделать такой аксессуар подлинным украшением интерьера, да еще и использовать некие его практические свойства. Дизайнеры интерьеров предлагают ряд нестандартных приемов использования раритетов в современной обстановке.