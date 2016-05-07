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Проекты домов высшего уровня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом во Львове, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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Там, где минимализм встречается с модерном, трендовый декор – с проверенной технологией, а крупноформатное остекление просто захватывает дух… Там сбываются мечты о современной, комфортабельной, стильной жизни в пригороде или на природе. Посмотрим, как именно?

Данные проекты домов покажут вам, как выглядят дома нового, высшего уровня. Красивые, вдохновляющие и просто очень современные, они могут похвастаться удобными планировками, просторными комнатами и особенным ощущением футуристичного уюта. Большинство из них спроектированы для участков в элитных поселках с полноценными лесными насаждениями.

Автор всех проектов, представленных в статье – архитектор Александр Жидков из города Харьков, настоящий мастер своего дела. Заглянув к нему в портфолио, вы увидите и еще более интересные и эффектные проекты, которые наверняка поднимут и вашу планку в оценке современной архитектуры и дизайна интерьера частного дома.

​Комфорт и изысканность

ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот шикарный дом спроектирован для Подмосковья по частному заказу и является прекрасным вариантом для современной жизни успешной семьи. Кроме удивительного бассейна, отчасти находящегося под крышей здания, гостиной с угловым панорамным остеклением и видом на террасу в этом проекте вы найдете очень удобную планировку для жизни большой семьи.

​Простейшая люксовая геометрия

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот удивительно фантастический проект дом создан специально для участка в сосновом бору. Создавая удивительные эффекты с помощью различного типа освещения, дополнительной декоративной подсветки, террасного сада, отдельной деревянной террасы у бассейна и глади воды, он изумительно подходит под настроение легкой полутени.

​Роскошная эстетика

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В этом доме есть что-то особенно гламурное. И дело не просто в подсветке и глянце, но и в компактной форме, больше похожей на шкатулку с драгоценностями, которая создает особенное настроение.

Кажется, что в этой роскошной эстетике комфорта больше, чем мы можем себе представить, а стиль, определенный функцией, оказывается особенно практичным и удобным вариантом.

​Эклектика с хорошим вкусом

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ЛАЗУРНОЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ЛАЗУРНОЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот дом спроектирован для поселка Лазурное и является полностью эксклюзивным. В нем сочетается шоколадный оттенок натуральной древесины, простые формы модерна и очаровательный уют внутреннего сада, образованного будто в объятиях здания, формой напоминающего букву Г.

​Скандинавский образ

​дом 270м2 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​дом 270м2

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот стильный коттедж оформлен в скандинавском стиле и смотрится особенно уютно. Специально созданный для зеленого участка в окружении живописного ландшафта, он имеет очень приватную планировку и шикарную террасу. Общая площадь дома (270 кв. метров) идеальна для современной семьи.

​Изюминка коллекции

Дом в Подмосковье ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в Подмосковье

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот шикарный коттедж в глянце и блеске напоминает латиноамериканские проекты коттеджей – в нем столько же роскоши и колорита. Уже построенный в Подмосковье, он смотрится среди других домов настоящим победителем.

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Мульти-модульный

​ДОМ ПОД ПАВЛОВСКОМ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ ПОД ПАВЛОВСКОМ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

У этого проекта более сложная планировка, с будто завуалированными переходами. Дом реализован под Павловском и является блестящим дополнением нашей коллекции домов высшего уровня.

​Киевский минимализм

ДОМ В КИЕВЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В КИЕВЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот шикарный проект дома в стиле минимализм реализован в Киеве и смотрится фантастически на фоне соснового бора. Кажется, в нем определенно есть что-то волшебное. Общая площадь дома (315 кв. метров) включает огромную двусветную гостиную в центре здания.

​Изысканность современности

Дом во Львове ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом во Львове

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот очаровательный коттедж – один из явных фаворитов коллекции, он построен во Львове и смотрится, как голливудская вилла. В нем есть то, что хочет от жизни любитель гламура и комфорта.

​Портал-хаус

Portalhaus, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Portalhaus

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Концепт этого дома выглядит наиболее необычно – в нем сочетаются сильные и массивные элементы бетона, природная свежесть зеленого сада на крыше и хрупкость легкого стекла.

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