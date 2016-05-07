Проекты домов высшего уровня

Там, где минимализм встречается с модерном, трендовый декор – с проверенной технологией, а крупноформатное остекление просто захватывает дух… Там сбываются мечты о современной, комфортабельной, стильной жизни в пригороде или на природе. Посмотрим, как именно?
Данные проекты домов покажут вам, как выглядят дома нового, высшего уровня. Красивые, вдохновляющие и просто очень современные, они могут похвастаться удобными планировками, просторными комнатами и особенным ощущением футуристичного уюта. Большинство из них спроектированы для участков в элитных поселках с полноценными лесными насаждениями.
Автор всех проектов, представленных в статье – архитектор Александр Жидков из города Харьков, настоящий мастер своего дела. Заглянув к нему в портфолио, вы увидите и еще более интересные и эффектные проекты, которые наверняка поднимут и вашу планку в оценке современной архитектуры и дизайна интерьера частного дома.
Этот шикарный дом спроектирован для Подмосковья по частному заказу и является прекрасным вариантом для современной жизни успешной семьи. Кроме удивительного бассейна, отчасти находящегося под крышей здания, гостиной с угловым панорамным остеклением и видом на террасу в этом проекте вы найдете очень удобную планировку для жизни большой семьи.
Этот удивительно фантастический проект дом создан специально для участка в сосновом бору. Создавая удивительные эффекты с помощью различного типа освещения, дополнительной декоративной подсветки, террасного сада, отдельной деревянной террасы у бассейна и глади воды, он изумительно подходит под настроение легкой полутени.
В этом доме есть что-то особенно гламурное. И дело не просто в подсветке и глянце, но и в компактной форме, больше похожей на шкатулку с драгоценностями, которая создает особенное настроение.
Кажется, что в этой роскошной эстетике комфорта больше, чем мы можем себе представить, а стиль, определенный функцией, оказывается особенно практичным и удобным вариантом.
Этот дом спроектирован для поселка Лазурное и является полностью эксклюзивным. В нем сочетается шоколадный оттенок натуральной древесины, простые формы модерна и очаровательный уют внутреннего сада, образованного будто в объятиях здания, формой напоминающего букву Г.
Этот стильный коттедж оформлен в скандинавском стиле и смотрится особенно уютно. Специально созданный для зеленого участка в окружении живописного ландшафта, он имеет очень приватную планировку и шикарную террасу. Общая площадь дома (270 кв. метров) идеальна для современной семьи.
Этот шикарный коттедж в глянце и блеске напоминает латиноамериканские проекты коттеджей – в нем столько же роскоши и колорита. Уже построенный в Подмосковье, он смотрится среди других домов настоящим победителем.
У этого проекта более сложная планировка, с будто завуалированными переходами. Дом реализован под Павловском и является блестящим дополнением нашей коллекции домов высшего уровня.
Этот шикарный проект дома в стиле минимализм реализован в Киеве и смотрится фантастически на фоне соснового бора. Кажется, в нем определенно есть что-то волшебное. Общая площадь дома (315 кв. метров) включает огромную двусветную гостиную в центре здания.
Этот очаровательный коттедж – один из явных фаворитов коллекции, он построен во Львове и смотрится, как голливудская вилла. В нем есть то, что хочет от жизни любитель гламура и комфорта.
Концепт этого дома выглядит наиболее необычно – в нем сочетаются сильные и массивные элементы бетона, природная свежесть зеленого сада на крыше и хрупкость легкого стекла.
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;