Проекты домов высшего уровня

Там, где минимализм встречается с модерном, трендовый декор – с проверенной технологией, а крупноформатное остекление просто захватывает дух… Там сбываются мечты о современной, комфортабельной, стильной жизни в пригороде или на природе. Посмотрим, как именно?

Данные проекты домов покажут вам, как выглядят дома нового, высшего уровня. Красивые, вдохновляющие и просто очень современные, они могут похвастаться удобными планировками, просторными комнатами и особенным ощущением футуристичного уюта. Большинство из них спроектированы для участков в элитных поселках с полноценными лесными насаждениями.

Автор всех проектов, представленных в статье – архитектор Александр Жидков из города Харьков, настоящий мастер своего дела. Заглянув к нему в портфолио, вы увидите и еще более интересные и эффектные проекты, которые наверняка поднимут и вашу планку в оценке современной архитектуры и дизайна интерьера частного дома.