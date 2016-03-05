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Дом с противоречивым характером

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RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Кухня в стиле модерн
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Частный дом в небольшом и городе Лос-Мочис (штат Синалоа в Мексике) — это одна из работ компании Ollin Arqutiectura, которая спроектировала и воплотила в жизнь строительство красивой виллы с собственным садом. Город, где расположен дом, десять лет назад отметил свое столетие. Именно поэтому постройки в этом местечке выглядят соответствующе — современно и минималистично.

Лаконичный фасад

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Дома в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Дом, по которому нам предстоит прогуляться, имеет лаконичный дизайн. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. Внешние стены фасада окрашены в белый цвет, в их отделке также использованы натуральный камень и дерево. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на окрестности. Навесная крыша обеспечивает тень и защиту от погодных условий. В целом, дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера.

Изящная кухня

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Кухня в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Кухня этой виллы является воплощением мечты любой хозяйки: цветовое решение, стиль, обстановка — все говорит о её темпераменте и любимых привычках. В центре расположен многофункциональный остров, перетекающий в обеденный стол.  Интерьер этого помещения не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом лаконичная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей.

Современная лестница

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Лестница в современном стиле стала украшением пространства прихожей. В её изготовлении использовалось стекло и дерево. Этой открытой конструкции присущи простота и строгость, выраженные в прямых линиях и легкой геометрии.

Гостиная

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Гостиная в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Прихожая плавно перетекает в гостиную. Здесь соблюден баланс между привычным комфортом и предметами стиля. Благодаря сохранению единой цветовой концепции эта комната имеет законченный вид. Специалисты создали многоуровневое освещение, которое позволяет моделировать такое большое пространство по вкусу и настроению.

Главная спальня

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Спальня в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Красивая своей строгой геометрией спальная комната кажется местом аскетичным. В этом минималистко-декоративном стиле ничто не перегружает внимание, пространство структурировано и спокойно. Здесь присутствует ощущение природной естественности и порядка.

Медиа-комната

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Медиа комната в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Создание отдельной медиа-комнаты — это тщательное продумывание деталей интерьера и их сочетание с техническими требованиями. Перед нами удобный домашний зал, где приятно провести не один час за просмотром любимой киноленты или чтением. Основной характеристикой мебели является лаконичность и строгость форм, а также безупречное цветовое сочетание. Для особого комфорта было создано мягкое и рассеивающее освещение.

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