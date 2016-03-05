Дом с противоречивым характером

Частный дом в небольшом и городе Лос-Мочис (штат Синалоа в Мексике) — это одна из работ компании Ollin Arqutiectura, которая спроектировала и воплотила в жизнь строительство красивой виллы с собственным садом. Город, где расположен дом, десять лет назад отметил свое столетие. Именно поэтому постройки в этом местечке выглядят соответствующе — современно и минималистично.