Светлые интерьеры и британская сдержанность

Пастельные цвета прекрасно смотрятся в небольших помещениях, так как одной из особенностей является то, что они визуально увеличивают пространство и делают его более светлым. В этой комнате уютно и легко расслабиться. Сочетание рельефов и узоров с пастельными цветами прекрасно раскрывает их в новом свете.