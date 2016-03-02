Светлые интерьеры и британская сдержанность

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New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Дома в классическом стиле
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Дом, которому посвящена наша новая книга идей, имеет долгую историю. Его фундамент был заложен в 20-х годах прошлого столетия, а под его крышей проживала не одна счастливая семья. Сегодня, когда здание готово отметить свой без пяти минут столетний юбилей, к его реставрации и преображению приступили профессионалы из Великобритании.

Исторический фасад

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Дома в классическом стиле
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Всем нам известно, что постройка любого дома начинается с закладки фундамента, а заканчивается укладкой крыши. Несмотря на почтенный возраст здания, архитекторам и дизайнерам понадобилось провести восстановительные работы, связанные с лишь техническим обслуживанием и планировкой. Прочность конструкции позволила снести внутренние стены, а также создать дополнительный этаж.

Семейное патио

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Дома в классическом стиле
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Дизайнеры вдохнули в убранство дома новую жизнь и ощущение свежести, отдав предпочтение открытой планировке и практически удалив все межкомнатные перегородки. Возле дома было создано специальное патио для отдыха на открытом воздухе.

Потрясающая кухня

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Некогда малюсенькая кухня превратилась в достойный объект c удобным островом для приготовления кулинарных шедевров. Богатое сочетание цветовых акцентов согласовано и сбалансированно между собой. Стеклянный обеденный стол прекрасно дополняет современный дизайн интерьера, а также вносит определенный вклад в творческое оформление столовой зоны.

Благородная гостиная

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Гостиная в стиле модерн
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Гостиная оформлена в простом современном стиле: среди основных цветов – белый и серый. Благодаря очевидной гармонии с яркими акцентами, многие дизайнеры считают такое оформление беспроигрышной комбинацией. Зонирование при помощи мебели помогает добиться ощущения уюта и защищенности.

Пастельные тона в интерьере

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Гостиная в классическом стиле
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Пастельные цвета прекрасно смотрятся в небольших помещениях, так как одной из особенностей является то, что они визуально увеличивают пространство и делают его более светлым. В этой комнате уютно и легко расслабиться. Сочетание рельефов и узоров с пастельными цветами прекрасно раскрывает их в новом свете.

Изящная лестница

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Мятный зеленый цвет из второй гостиной плавно перетек в пространство прихожей. Классические балюстрады окрашены в морозный белый, что придает помещению особенное ощущение чистоты.

Идеальная ванная комната

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Ванная комната в стиле модерн
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Прошли те времена, когда ванная была всего лишь комнатой для проведения гигиенических процедур: именно поэтому здесь все способствует расслаблению души и тела. Безусловно, использованная цветовая палитра — решение вне времени и моды. Стены акцентированы плиткой с матовым орнаментом. Проникающие через окно солнечные лучи придают помещению свежесть.

Проект маленького дома в стиле модерн
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