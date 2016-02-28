Мечты сбываются на Ибице

Ибица — это один из самых модных европейских курортов. Солнце, море, свобода, шумные вечеринки и танцы до утра — все это чудесный остров в Средиземном море. Именно сюда приезжают отдыхающие со всего мира, чтобы прочувствовать атмосферу безудержного веселья, которая в тандеме с прекрасной природой превращает каникулы в настоящий праздник жизни. В этой книге идей нам предстоит прогуляться по роскошной вилле, в которой воплощены самые желанные мечты.
На фоне архитектурного пейзажа Виста Алегре этот дом заметно выделяется. Прекрасная вилла воплотила в себе отнюдь не характерные черты традиционных для этого местечка белоснежных построек, а, напротив, исключительно современные штрихи оформления домов на побережье. Особенностью стал чудесный панорамный вид на море и окружающую природу, в которую этот дом чудесным образом интегрирован.
Для внутренней и внешней отделки виллы использовались натуральные материалы: камень, дерево, сахарный тростник и сизаль. Нейтральные цвета подчеркивают удивительную красоту ландшафта, наслаждаться которым можно из любого места в доме. Все знают, что каждое лето Ибица наполняется шумом и суетой, но именно здесь все по-другому. В этом пространстве может царить спокойствие и размеренная жизнь.
На первом этаже находятся гостиная, кухня и столовая. Все эти пространства объединены под одной крышей и лишены четких границ. Несмотря на видимую открытость планировки и отсутствие перегородок, этот интерьер сохраняет уютную и приватную атмосферу.
Кухня этой виллы отождествляет функциональность и изысканность, она выглядит стильно и современно. Белый цвет идеально сочетается с натуральными материалами, использованными в отделке интерьера, а также хромированной техникой. Здесь присутствует и скандинавская простота форм и цвета, и современный минимализм. Высокие потолки подчеркивают простор помещения.
Гордостью создателей этой виллы стали материалы отделки. Одним из самых оригинальных и неожиданных решений является использование полупрозрачных панелей из сизаля. Именно они позволяют лучам света проникать в дом в любое время суток, при этом дарят ощущение уединенности.
Тросник — материал, который не часто используется в дизайне интерьера, однако он прекрасно вписался в приватное пространство этого шикарного дома. Участвуя в оформлении спальни, он привносит атмосферу душевной гармонии.
В спальной комнате архитекторы продумали специальное пространство для медитации. Оно помещено в отдельную нишу, которая позволяет на время уединиться, чтобы расслабиться. Также это место прекрасно подходит для проведения чайных церемоний.
Достопримечательностью дома стал бассейн невероятных размеров. Все дизайнерские и архитектурные решения направлены на максимальное сближение с природой: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха, нежным солнышком и хорошим настроением. Такой панорамный бассейн позволяет осуществлять полную визуальную интеграцию с окружающим пейзажем.