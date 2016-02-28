Мечты сбываются на Ибице

Ибица — это один из самых модных европейских курортов. Солнце, море, свобода, шумные вечеринки и танцы до утра — все это чудесный остров в Средиземном море. Именно сюда приезжают отдыхающие со всего мира, чтобы прочувствовать атмосферу безудержного веселья, которая в тандеме с прекрасной природой превращает каникулы в настоящий праздник жизни. В этой книге идей нам предстоит прогуляться по роскошной вилле, в которой воплощены самые желанные мечты.