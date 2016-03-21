Все о деревьях Бонсай!

Если посетить цветочный магазин, вы увидите, что деревья бонсай весьма доступны в разных видах, формах, они имеют различную стоимость. Чем больше лет дереву, тем он дороже по сравнению с обычными растениями. Это связано с тем, что много лет ушло на уход и обрезку. Молодые бонсай более доступны, их легко найти, так что вы сможете с самого начала начать овладевать искусством выращивания этого дерева.

Лучше не покупать бонсай в обычном прямоугольном горшке и не пересаживать туда. Хорошо подойдет небольшой металлический горшок или сделанный из ствола дерева. Есть виды бонсай, которые хорошо и быстро приспосабливаются к любым условиям, просты в уходе, для них можно брать горшок любой формы.

Таким образом, вы узнали о деревьях бонсай все необходимое, теперь вы знаете их виды, какие деревья более доступны, как следует ухаживать. Надеемся, что эта информация вдохновит вас на приобретение такого чуда природы. При наличии вопросов проконсультируйтесь со специалистом.