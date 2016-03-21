Все о деревьях Бонсай!

Дерево бонсай несет в себе что-то необычное, притягательное и может даже мистическое. С ним ассоциируется большое терпение и особый уход. Некоторым таким деревьям может быть больше века, это означает, что за ними ухаживало не одно поколение. Чтобы добиться хорошего роста, красивого внешнего вида, нужно относиться к бонсай с терпением и большим вниманием. В результате дерево будет жить долгое время и радовать своей необычайной красотой. В связи с растущим интересом к этому дереву появилось много его разновидностей, они стали доступны для каждого. В этой статье вы узнаете основную информацию о деревьях бонсай, их историю, правила ухода, виды. Мы уверены, что вы полюбите эти миниатюрные растения.
Это распространенное заблуждение, что именно японцы изобрели искусство выращивания бонсай, потому что это было на самом деле создано китайцами, которые воссоздавали миниатюрные ландшафты с деревьями в течение многих столетий. Эта деятельность известна как пэньцзин. Потом и японцы были вдохновлены китайским миниатюрным садовым искусством.
После окончания Второй мировой войны, возникшие в большом количестве новые тенденции в японском искусстве бонсай, сделали его доступным для западной аудитории, а затем и для остальной части мира. Эти деревья получили популярность благодаря мировым выставкам, проводимых во многих странах. В настоящее время деревья бонсай можно найти в любом месте, любого вида и по разнообразной цене в зависимости от их возраста и типа.
В традиционном японском искусстве по выращиванию бонсай есть несколько общих видов этих деревьев, которые наиболее распространены. Основные стили бонсай – классический вертикальный, свободный вертикальный, наклонный, каскадный и лесной. Первый стиль представляет собой прямой ствол, широкий у основания и зауженный ближе к вершине. Второй стиль – обычно имеет S-образную форму, где на каждом изгибе ствол разветвляется. Третий стиль – деревья, которые растут под углом к земле. Четвертый – дерево, растущее вниз. Пятый – изображает лесную композицию, составленную из множества рядом стоящих самостоятельных стволов различной высоты, толщины и возраста.
Бонсай могут иметь различные формы, углы и направление роста. Иметь в доме бонсай – это значит создать в помещении особую атмосферу, соединяющую с природой. Его внешний вид полностью отображает то, как и насколько внимательно, с заботой к нему относятся. Если дерево хорошо растет, вы замечаете все малейшие изменения, то можете с гордостью сказать, что у вас получилось овладеть этим искусством выращивания. Бонсай может стать не только украшением для дома, но и в своем роде другом и компаньоном.
Впечатляющее, но еле уловимое искусство выращивания бонсай может быть не достигнуто в домашних условиях. Обычные деревья почти сами могут стать высокими, с сильными корнями, а вот миниатюрное дерево нуждается в особом отношении, подчеркивающим удивительную связь человека с природой. Эта связь естественная, тонкая, этот факт нельзя отрицать. Поэтому, когда в доме появляется прекрасное дерево, пусть даже миниатюрное, оно оставляет неизгладимое впечатление. Бонсай способен улучшить общую атмосферу дома , стать главным украшением и напоминанием о дружбе человека и деревьев. Бонсай в домашних условиях создает основу для красивого присутствии зелени, а также отображения чудес природы.
Если вы решите вырастить небольшое дерево в горшке, то понадобится много к нему внимания. Оно имеет весомые преимущества – не имеет длинные корни, не вырастает высоким, не нужно много почвы. Обычный бонсай вырастает редко более чем на один метр. Поэтому он требует особого ухода. Очень важно знать вид бонсай, так как от этого зависит способ полива. Некоторым хорошо в сухой почве, другим же нужна влага. Иногда нужна пересадка, зависящая от возраста дерева. Есть специальный инструмент для обрезки бонсай. Удобрение подбирается также в зависимости от вида дерева. Нельзя ставить растение на сквозняк, в прихожей.
Если посетить цветочный магазин, вы увидите, что деревья бонсай весьма доступны в разных видах, формах, они имеют различную стоимость. Чем больше лет дереву, тем он дороже по сравнению с обычными растениями. Это связано с тем, что много лет ушло на уход и обрезку. Молодые бонсай более доступны, их легко найти, так что вы сможете с самого начала начать овладевать искусством выращивания этого дерева.
Лучше не покупать бонсай в обычном прямоугольном горшке и не пересаживать туда. Хорошо подойдет небольшой металлический горшок или сделанный из ствола дерева. Есть виды бонсай, которые хорошо и быстро приспосабливаются к любым условиям, просты в уходе, для них можно брать горшок любой формы.
Таким образом, вы узнали о деревьях бонсай все необходимое, теперь вы знаете их виды, какие деревья более доступны, как следует ухаживать. Надеемся, что эта информация вдохновит вас на приобретение такого чуда природы. При наличии вопросов проконсультируйтесь со специалистом.