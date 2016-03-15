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Как купить гараж дешево и без проблем

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Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Гаражи в эклектичном стиле
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Современные города относительно давно стали буквальной иллюстрацией футуристических предвидений рубежа XIX-XX веков, где человек вынужден делить жизненное пространство с механизмами, поставленными ему в услужение. Вся сложность взаимоотношений человека и машины едва ли может быть сведена к элементарному быту, однако, так уж водится, что прежде всего приходится разбираться именно с ним.

Итак,в чём же состоит быт автовладельца. В заботе о предмете его интереса. Гараж здесь – как собственный дом для человека, – воплощённый образ заботы. Но, как это случается не редко, одна забота порождает вереницы иных, смежных с нею забот. 

Как бы нам ни хотелось идентифицировать гараж как такой обязательный атрибут автомобиля, всё же закон смотрит на него как на всякую прочую недвижимость, и требования к его содержанию, а так же и самому приобретению соответствующие. 

Какие же трудности могут подстерегать нас на этом пути?

Выбор гаража: подводные камни и как их избежать

KSR Architects | Two Houses | Car lift homify Гараж в классическом стиле
homify

KSR Architects | Two Houses | Car lift

homify
homify
homify

Размеры стандартного гаража обычно примерно равны 3,5 х 6,5м. Впрочем, колебания размеров и пропорций происходят как в меньшую, так и в большую сторону. 

Среди множества разнообразных вариантов гаражей, предпочтение, как правило, отдаётся кирпичной постройке. В пользу такого выбора говорит основательность сооружения: кирпич как строительный материал характеризуется не высокой теплопроводностью, благодаря чему в помещении легче достигается постоянная температура без резких перепадов, а это, безусловно, важное требование для сохранности автомобиля. 

Поскольку очень большое количество гаражей возводилось в то время, когда строительные нормативы соблюдались далеко не всегда, при выборе гаража для покупки не лишним будет обратить внимание на его стены. Следует убедиться в том, что в них отсутствуют трещины, которые могут свидетельствовать о неправильном устройстве фундамента или его усадке. Эта проверка непременно должна быть весьма обстоятельной, так как такого рода дефекты невозможно впоследствии устранить. 

Важно так же обратить внимание на ворота. Во-первых, нужно удостовериться в приемлемом состоянии створок, чтобы, банально, избежать проблем с открыванием гаража. Во-вторых, для пущей надёжности хранения авто, немаловажно и то, как устроены петли ворот: следует изучить, скрыты ли петли (что хорошо) и надёжен ли запорный механизм. 

Кроме прочего имеет смысл проверить достаточность и особенности вентиляции гаража. Не плохо, если в помещении ощущается слабый сквозняк: хорошая циркуляция воздуха является необходимым условием предотвращения образования коррозии.

Покупка гаража

Гостевой домик с гаражом, GM-interior GM-interior Гараж в скандинавском стиле
GM-interior

Гостевой домик с гаражом

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Покупка гаража, равно как и любая другая сделка с недвижимостью, требует, чтобы были соблюдены определённые правила. В частности, все документы должны быть оформлены надлежащим образом. 

Важное обстоятельство здесь: позаботился ли прежний владелец или продавец о закреплении своего права собственности на это строение, и имеются ли в его распоряжении все необходимые бумаги.

Как должны происходить покупка и оформление в собственность гаража?

Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Гаражи в эклектичном стиле
Александр Б

Концептуальный проект Жилище с мотоциклами

Александр Б
Александр Б
Александр Б

Оформление сделки происходит в несколько этапов. На первом составляется проект соглашения. В проекте прописываются сведения об объекте сделки, стоимость и другие условия – основания договорённости сторон.

В связи с этим при подготовке проекта договора о продаже гаража потребуются документы, содержащие эту информацию.

Основные правила, которым нужно следовать при покупке гаража

NI house | SANKAIDO, SANKAIDO | 株式会社 参會堂 SANKAIDO | 株式会社 参會堂 Гараж в рустикальном стиле
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

Прежде всего, убедитесь в том, что гараж, который вы собираетесь приобрести, помещается на законно оформленном участке. Как правило, “легальные” гаражи установлены на территории гаражностроительных кооперативов, или ГСК. ГСК располагаются на долговременных землеотводах, которые имеют длительный срок аренды или же передачу участка в пользование, не имеющего установленных сроков.

Оформляя договор о купле-продаже гаража в гаражностроительном кооперативе, необходимо проконтролировать наличие у продавца технического паспорта сооружения, а также удостоверения о праве собственности, которое было выдано и заверено надлежащим образом в Бюро технической инвентаризации: легальный гараж обязан не только располагаться на легальной территории, но и быть принятым госкомиссией и занесённым в реестр недвижимости в качестве капитального сооружения.

Регистрация сделки

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Помимо собственно соглашения, для соблюдения обязательной процедуры вам потребуется также пройти процедуру государственной регистрации. Хотяв законе и указано, что сам договор о продаже гаража регистрировать не нужно, тем не менее обратиться в Росреестр придется: так или иначе при сделке с недвижимостью необходимо регистрировать сам факт перехода прав на нее к новому владельцу.

Как и с любой другой недвижимостью, тут придётся соблюсти ряд условностей. Так, если прежний хозяин гаража приобрел его, находясь в зарегистрированном браке, понадобится нотариальное разрешение на продажу имущества от другого супруга. 

Регистрация потребует порядка месяца времени. По завершении процесса регистрации вам будет выдано свидетельство на право собственности, после чего только вы станете полноправным владельцем гаража.

Проблемы с собственностью

混構造の自然住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Гараж в стиле модерн Железо / Сталь Красный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Подготовка пакета документов, необходимых для продажи гаража – обязанность его владельца или продавца. В том случае, если других документов кроме членской книжки ГСК у него не имеется, придется озаботиться оформлением гаража в собственность.

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Аренда и передача прав

light well house, 株式会社廣田悟建築設計事務所 株式会社廣田悟建築設計事務所 Гараж в стиле модерн Красный
株式会社廣田悟建築設計事務所

株式会社廣田悟建築設計事務所
株式会社廣田悟建築設計事務所
株式会社廣田悟建築設計事務所

Значительно проще дело обстоит с тривиальной арендой. Для того, чтобы арендовать гараж, необходимо иметь согласие владельца. Договор должен быть заключён в письменной форме и закреплён двумя подписями: арендодателя и арендатора. Подписание договора аренды означает, что арендатор и арендодатель полностью удовлетворены всеми пунктами договора аренды и приложениями. 

Зачастую, арендодатели и арендаторы не придают значения формальностям и не заключают соглашения. Однако, договор аренды может быть очень важен в случаях возникновения разногласий между сторонами.

Отделка гаража

コートヤードとバイクガレージのある家, tai_tai STUDIO tai_tai STUDIO Гараж в стиле модерн
tai_tai STUDIO

tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO

Отделка гаража возможно и не потребует от вас знаний профессионального декоратора или дизайнера, однако, следует помнить о некоторых важных обстоятельствах. 

Многие из автолюбителей проводят в гараже значительное время. И в виду этого, внутренний вид гаража должен соответствовать хотя бы минимальным эстетическим требованиям. В первую очередь, малые габариты помещения наталкивают на мысль о применении всех возможных средств для визуального расширения его: светлые стены, отражающие поверхности и игра вертикальных и горизонтальных тёмных акцентов.

Очень часто случается так, что гараж достаётся “в наследство”, от друзей или родственников. И в таком случае совершенно очевидно, что долгая и утомительная бюрократическая процедура оказывается лишним нормативом. Однако, в ряде случаев следование предписаниям закона может обезопасить вас от не чистых на руку людей и от не запланированных ситуаций, грозящих материальной ответственностью.

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