Как купить гараж дешево и без проблем

Современные города относительно давно стали буквальной иллюстрацией футуристических предвидений рубежа XIX-XX веков, где человек вынужден делить жизненное пространство с механизмами, поставленными ему в услужение. Вся сложность взаимоотношений человека и машины едва ли может быть сведена к элементарному быту, однако, так уж водится, что прежде всего приходится разбираться именно с ним.

Итак,в чём же состоит быт автовладельца. В заботе о предмете его интереса. Гараж здесь – как собственный дом для человека, – воплощённый образ заботы. Но, как это случается не редко, одна забота порождает вереницы иных, смежных с нею забот.

Как бы нам ни хотелось идентифицировать гараж как такой обязательный атрибут автомобиля, всё же закон смотрит на него как на всякую прочую недвижимость, и требования к его содержанию, а так же и самому приобретению соответствующие.

Какие же трудности могут подстерегать нас на этом пути?