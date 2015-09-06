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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
юрта в подмосковье, Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8" Архитектурное бюро и дизайн студия 'Линия 8' Дома в тропическом стиле
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Самую большую популярность на этой неделе снискала статья об основных правилах расположения дома при строительстве. В ней мы разбирались, как не допустить ошибки при оценке площади и границ участка. Еще одним абсолютным лидером читательского рейтинга стала Книга идей про деревянный дом, интерьер которого совсем не соответствует экстерьеру. Какие еще проекты пользовались популярностью на прошедшей неделе и почему, вы узнаете из этой статьи. 

1. Как правильно расположить дом на участке

юрта в подмосковье, Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8" Архитектурное бюро и дизайн студия 'Линия 8' Дома в тропическом стиле
Архитектурное бюро и дизайн студия <q>Линия 8</q>

юрта в подмосковье

Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8"
Архитектурное бюро и дизайн студия <q>Линия 8</q>
Архитектурное бюро и дизайн студия "Линия 8"

Собственный дом всегда хочется сделать как можно более комфортным и уютным.  В процессе строительства своего дома важна любая деталь, поэтому первое, о чем стоит задуматься после покупки участка, это расположение жилой постройки и ориентирование помещений по сторонам света. Какие еще факторы стоит учесть, смотрите в статье ’Как правильно расположить дом на участке’.

2. Сруб вашей мечты

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Современный деревянный дом далеко ушел от традиционных шале или изб, но для многих так и остается идеальным вариантом для загородной жизни. Любовь к дереву — что это? Память предков, естественная тяга к природе или просто рациональный подход, который говорит о том, что здоровье своей семьи гораздо важнее разницы в цене по сравнению с другими материалами?

В этой Книге идей мы представляем дом, который имеет двусветное освещение в гостиной с высокими окнами, как и шале, а внутри копирует многие другие стили, даже азиатский! Посмотрим вместе?

3. До и После: Из лачуги в жемчужину

Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus Bj. 1804, Stuccolustro Stuccolustro
Stuccolustro

Stuccolustro
Stuccolustro
Stuccolustro

Как заброшенный и унылый деревенский дом превратился в роскошный фахверк и почему все-таки стоит покупать дома в деревне. 

Чудесную историю преображения дома, вы можете прочесть в Книге идей ’До и После: Из лачуги в жемчужину’. 

4. Как расширить дом?

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Если вы столкнулись с проблемой нехватки площади в своем загородном доме или же просто решили его дополнить, то эта статья будет вам интересна. В ней мы как раз рассмотрим примеры того, каким образом можно расширить пространство дома.

Прежде чем приступить к увеличению площади вашего дома необходимо определиться с количеством, назначением и площадью новых пристроек. Расширение дома можно произвести за счет изменения конфигурации стен или возведения еще одного этажа. Подробнее – в статье ’Как расширить дом?’

5. Стильный коттедж в сосновом бору

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

На территории вечнозеленого соснового бора, царит атмосфера дикого природного мира. Сквозь весь поселок протекает небольшая речка, и практически каждая живущая здесь семья заботится о том, чтобы их дом был близок к природе. Как архитектор Александр Жидков помог одной из семей превратить их жизнь в сказку, читайте в этой Книге идей

Стоит ли покупать быстровозводимый дом
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