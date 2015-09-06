Топ 5 – Лучшие проекты недели

Самую большую популярность на этой неделе снискала статья об основных правилах расположения дома при строительстве. В ней мы разбирались, как не допустить ошибки при оценке площади и границ участка. Еще одним абсолютным лидером читательского рейтинга стала Книга идей про деревянный дом, интерьер которого совсем не соответствует экстерьеру. Какие еще проекты пользовались популярностью на прошедшей неделе и почему, вы узнаете из этой статьи.
Собственный дом всегда хочется сделать как можно более комфортным и уютным. В процессе строительства своего дома важна любая деталь, поэтому первое, о чем стоит задуматься после покупки участка, это расположение жилой постройки и ориентирование помещений по сторонам света. Какие еще факторы стоит учесть, смотрите в статье ’Как правильно расположить дом на участке’.
Современный деревянный дом далеко ушел от традиционных шале или изб, но для многих так и остается идеальным вариантом для загородной жизни. Любовь к дереву — что это? Память предков, естественная тяга к природе или просто рациональный подход, который говорит о том, что здоровье своей семьи гораздо важнее разницы в цене по сравнению с другими материалами?
В этой Книге идей мы представляем дом, который имеет двусветное освещение в гостиной с высокими окнами, как и шале, а внутри копирует многие другие стили, даже азиатский! Посмотрим вместе?
Как заброшенный и унылый деревенский дом превратился в роскошный фахверк и почему все-таки стоит покупать дома в деревне.
Чудесную историю преображения дома, вы можете прочесть в Книге идей ’До и После: Из лачуги в жемчужину’.
Если вы столкнулись с проблемой нехватки площади в своем загородном доме или же просто решили его дополнить, то эта статья будет вам интересна. В ней мы как раз рассмотрим примеры того, каким образом можно расширить пространство дома.
Прежде чем приступить к увеличению площади вашего дома необходимо определиться с количеством, назначением и площадью новых пристроек. Расширение дома можно произвести за счет изменения конфигурации стен или возведения еще одного этажа. Подробнее – в статье ’Как расширить дом?’
На территории вечнозеленого соснового бора, царит атмосфера дикого природного мира. Сквозь весь поселок протекает небольшая речка, и практически каждая живущая здесь семья заботится о том, чтобы их дом был близок к природе. Как архитектор Александр Жидков помог одной из семей превратить их жизнь в сказку, читайте в этой Книге идей.