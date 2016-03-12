ТОП-4 кровельных материала

Всем известно, что, кроме надежного фундамента и крепких стен, дому обязательно нужна и хорошая качественная крыша. Именно она защищает обитателей от капризов погоды в виде дождя, града или снега. Прохудившаяся крыша – причина многих бед. Жить там, где холодно, мокро и грязно, вряд ли кому-то захочется. Поэтому к выбору кровли нужно подходить ответственно.
Однако многие откладывают строительство дома из-за опасений, что хорошие строительные материалы будут стоить очень дорого. Это не совсем так. Сегодня есть вполне доступные бюджетные варианты, в том числе для кровли. Давайте рассмотрим наиболее популярные кровельные материалы и получим ответ на вопрос: чем просто и недорого покрыть крышу.
Так уж в России повелось, что чаще всего металлочерепица является ответом на вопрос «Чем лучше перекрыть крышу дома?». Покрытие выполнено из стального листа, который покрыт сложным сплавом алюминия, кремния и цинка.
Преимуществами металлочерепицы являются: долговечность; прочность; влагоустойчивость; стойкость к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям; малый вес, что очень важно для мансардной крыши или кровли со сложной конструкцией, ведь она не создает давления на фундамент строения.
Ответом на этот вопрос буде еврошифер. Его листы очень легкие по весу, что позволяет класть еврошифер непосредственно на старую кровлю. К тому же данный кровельный материал не нуждается в сложной обрешетке.
Поскольку листы еврошифера гибкие, их использование возможно не только на ровной, но и на криволинейной поверхности крыши. Разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать вариант, сочетающийся с общим стилем дома. Еврошифер способен выдержать нагрузку до 250 кг на квадратный метр. Такой кровельный материал может служить более 50 лет. И самое главное: еврошифер – это дешевый вариант.
Одним из самых популярных сегодня вариантов является кровля из профнастила. Этот материал прочен, износостоек, красиво выглядит и, что немаловажно, находится в доступном ценовом сегменте. Разновидности профлиста отличаются друг от друга типами покрытия, толщиной стали и высотой гофры.
Профилированные листы обладают рядом преимуществ:
-Простота монтажа. Использование профилированных листов при отделке кровли позволяет компенсировать неровности поверхности.
- Защита от коррозии. Оцинкованная сталь с полимерным покрытиям надежно защищена от химических и физических повреждений. Имеет длительный срок эксплуатации под воздействием агрессивных сред.
- Широкий спектр цветовых решений. Благодаря использованию полимерных покрытий профилированные листы могут быть изготовлены в любой цветовой гамме.
- Малый вес. При использовании кровельного профнастила можно применять стропильные балки небольшого сечения, делать менее толстыми стены. Общий вес строения, а следовательно затраты на его возведение существенно снижаются.
Из недостатков выделяют:
- Эффект барабана. Очень сильное усиление звука, что вызывает дискомфорт при использовании профилированного листа в качестве кровельного покрытия. Данный недостаток устраняется при монтаже кровельного пирога, который обустраивается при помощи минеральной ваты, строительного материала, обладающего высокими звукоизоляционными свойствами.
- Потеря коррозийной стойкости при повреждении защитных слоев.
Шифером называют волнистые листы из асбестоцемента. Кроме того, шифером называют и другие волнистые кровельные материалы: безасбестовый шифер, еврошифер, металлошифер.
Еврошифер напоминает асбестоцементные листы, которые не только имеют достаточно легкий вес, но и доступную цену. На сегодняшний день, на рынке представлены 2 основных вида еврошифера:
Жесткий. Для его производства используют картонные отходы профилированные, которые затем заливаются битумом при очень высокой температуре. Жесткий шифер может выдержать большие нагрузки. Ондулин. Представляет собой экологически чистый кровельный материал, не содержит асбест и отвечает нормам пожарной безопасности.
Растущая популярность экологически чистых материалов, используемых при проведении строительных работ, привела к тому, что в настоящее время гонтовая кровля все шире применяется при возведении крыши. Гонтовая кровля изготавливается из специальных пород древесины (канадский красный кедр, лиственница, дуб и смолистая сосна), обладающих уникальными качествами и особенностями.
Гонт (дранка, шиндель) — кровельный материал в виде пластин из древесины. Изготавливают из деревянных чурок. Производят гонт путем откалывания плашек от чурки при помощи специального «колуна» – колотый гонт или пилением – пиленый гонт.
Гонтовая кровля обладает рядом особенностей и преимуществ:
- Полная экологическая безопасность материала.
- Очень длительный (при правильном монтаже и подборе материала) срок эксплуатации, который измеряется десятилетиями. Природный материал гонта полностью адаптирован к воздействию окружающей среды, а дополнительное защитное покрытие значительно увеличивает срок эксплуатации кровли.
- Основное преимущество — это уникальный внешний вид кровли.
- Благодаря особой структуре древесины и технологии укладки, под кровлей не образовывается конденсат.
Из недостатков выделяют:
- Лёгкая возгораемость.
- Возможность гниения.
- Трудоёмкость изготовления гонта и устройства кровли из него. Но эти недостатки с лихвой окупаются ее преимуществами.
Гонт особенно хорошо выглядит на крышах с большим уклоном.
Металлочерепица – является разновидностью профилированного стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, который подвергается поперечному штампованию для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу.
Для защиты стального оцинкованного листа от внешних воздействий используются различные полимерные покрытия. Наносимое сверху полимерное покрытие, помимо декоративных свойств, обладает высокой антикоррозионной стойкостью. Существует несколько видов защитных покрытий, отличающихся по качеству, толщине и цене. Цветовая палитра металочерепицы, которую предлагают производители, весьма разнообразна. Она определяется палитрой красок завода-изготовителя листа. Как правило, каждый завод имеет собственную систему маркировки красок. При выборе цвета рекомендуется пользоваться каталогами цветов данной фирмы или образцами стали.
Основными достоинствам металлочерепицы являются:
- Небольшой вес
- Простота монтажа
- Разнообразная цветовая гамма
- Полный набор комплектующих, поставляемых фирмами вместе с кровельным материалом
- Экологическая безопасность
- Приемлемая цена
Но материал не лишен и недостатков:
- Это повышенный расход материала на сложной кровле
- Склонность к коррозии, которой подвергаются места с нарушенным защитным покрытием
- Многие называют повышенную шумность во время дождя и ветра. Но на самом деле низкая шумоизоляция – это недостаток устройства кровли. Когда работы выполнены качественно, при порывах ветра металлочерепица не стучит по обрешетке, а при правильно выполненном водоотводе шум стекающих потоков воды не будет слышен жильцам мансарды.