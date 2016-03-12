ТОП-4 кровельных материала

Всем известно, что, кроме надежного фундамента и крепких стен, дому обязательно нужна и хорошая качественная крыша. Именно она защищает обитателей от капризов погоды в виде дождя, града или снега. Прохудившаяся крыша – причина многих бед. Жить там, где холодно, мокро и грязно, вряд ли кому-то захочется. Поэтому к выбору кровли нужно подходить ответственно.

Однако многие откладывают строительство дома из-за опасений, что хорошие строительные материалы будут стоить очень дорого. Это не совсем так. Сегодня есть вполне доступные бюджетные варианты, в том числе для кровли. Давайте рассмотрим наиболее популярные кровельные материалы и получим ответ на вопрос: чем просто и недорого покрыть крышу.