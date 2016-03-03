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Пристройка к дому: стеклянная гостиная

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
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Дополнительная пристройка в доме особенно полезна для небольших домов – она может увеличить полезную площадь первого уровня в два раза, но при этом смотреться очень аккуратно. В 21-ом веке самые популярные пристройки вовсе не стараются копировать дизайн экстерьера основного здания, а диктуют собственную моду и в основном построены в стилях модерн и минимализм!

Так и в этом проекте редизайна георгианского особняка мы найдем пристройку, сделанную в лучших традициях современного дизайна. Высота потолков составляет более 3,2 метра, построена она сама из сэндвич-панелей, а панорамное остекление позволяет осветить гостиную самым эффектным образом. Отопление в новой гостиной полноценное, основанное на системе подогрева пола, что позволяет исключить использование радиаторов.

​Функции пристройки

Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Cluny Drive, Edinburgh

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Изначально планировалось создать в проекте дома новую гостиную, так как площади основного дома не хватило для организации современного образа жизни. Затем владельцы также увидели, что и прежняя ванная комната не отвечает их стандартам, потому слева вы найдете еще одну небольшую пристройку с двумя окнами.

Вокруг пристройки разместились мульти-террасы – для шезлонгов, кресла и столовой группы. Уровень грунта основной части участка ниже, чем в саду, поэтому между террасой и газонной площадкой существует небольшой перепад высот.

​Объединение

Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Cluny Drive, Edinburgh

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Площадь первого этажа основного здания не имеет дверей или декоративных экранов со стороны гостиной – отсюда можно попасть в кабинет или на кухню, а уровень пола по всей площади одинаков.

​Нюансы архитектуры

Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Cluny Drive, Edinburgh

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Современные пристройки заметно изменяют облик исторических особняков. Например, в Великобритании георгианские и викторианские, слегка готичные и даже драматичные дома становятся современными образцами трендовой эклектики.

Современные пристройки в стиле модерн с панорамным остеклением подойдут к самому разному типу домов – с кирпичной, каменной отделкой, оформлением сайдингом, штукатуркой или декоративными панелями разных видов. Исключение составляют лишь деревянные постройки. Например, для сруба не достаточно стандартного проекта пристройки и дизайнер должен будет объединить оба образа особенным подходом в дизайне и собственным талантом.

​Какой может быть пристройка

Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Cluny Drive, Edinburgh

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

С помощью пристройки вы можете реализовать многие мечты, которые не были исполнены в проекте основного дома – панорамное остекление, двери-слайдеры, отдельную гостиную для домашнего кинотеатра, каминную, двусветное освещение, окна в кровле, лестницу другого типа, дополнительную парадную столовую, игровую для детей, бильярдную или фитнес-уголок.

В деле отопления мы советуем вам обратиться к системе «теплого пола», тепловому насосу, а также использованию двухкамерных стеклопакетов для большей энергоэффективности стен. В современной архитектуре популярны и традиционные приемы в отоплении, но с изюминкой. Например, развод труб может осуществляться во встроенных в пол нишах с экранами, которые практически не видны и идут вдоль внешней стены.

​Волшебная сказка

Cluny Drive, Edinburgh, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Cluny Drive, Edinburgh

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Образ волшебного, современного и просто интерьера-мечты подкрепляется и встроенной в потолок подсветкой, стильным интерьером, ландшафтным дизайном и хорошим видом из окон. Очень важно, чтобы все элементы были на одном уровне и ваш сад, так же как и интерьер, был аккуратным и красивым.

Если вы ищите хороший вариант для остекления в пристройке, обратите внимание на двери-слайдеры для отапливаемых круглогодично комнат и безрамное остекление – для летних. У последних вы найдете интересный и стильный вид, приемлемую цену и силиконовые прослойки между стеклами, позволяющие сделать такой тип остекления особенно универсальным и открытым для ваших идей.

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