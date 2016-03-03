Пристройка к дому: стеклянная гостиная

Дополнительная пристройка в доме особенно полезна для небольших домов – она может увеличить полезную площадь первого уровня в два раза, но при этом смотреться очень аккуратно. В 21-ом веке самые популярные пристройки вовсе не стараются копировать дизайн экстерьера основного здания, а диктуют собственную моду и в основном построены в стилях модерн и минимализм!

Так и в этом проекте редизайна георгианского особняка мы найдем пристройку, сделанную в лучших традициях современного дизайна. Высота потолков составляет более 3,2 метра, построена она сама из сэндвич-панелей, а панорамное остекление позволяет осветить гостиную самым эффектным образом. Отопление в новой гостиной полноценное, основанное на системе подогрева пола, что позволяет исключить использование радиаторов.