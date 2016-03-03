Пристройка к дому: стеклянная гостиная

Дополнительная пристройка в доме особенно полезна для небольших домов – она может увеличить полезную площадь первого уровня в два раза, но при этом смотреться очень аккуратно. В 21-ом веке самые популярные пристройки вовсе не стараются копировать дизайн экстерьера основного здания, а диктуют собственную моду и в основном построены в стилях модерн и минимализм!
Так и в этом проекте редизайна георгианского особняка мы найдем пристройку, сделанную в лучших традициях современного дизайна. Высота потолков составляет более 3,2 метра, построена она сама из сэндвич-панелей, а панорамное остекление позволяет осветить гостиную самым эффектным образом. Отопление в новой гостиной полноценное, основанное на системе подогрева пола, что позволяет исключить использование радиаторов.
Изначально планировалось создать в проекте дома новую гостиную, так как площади основного дома не хватило для организации современного образа жизни. Затем владельцы также увидели, что и прежняя ванная комната не отвечает их стандартам, потому слева вы найдете еще одну небольшую пристройку с двумя окнами.
Вокруг пристройки разместились мульти-террасы – для шезлонгов, кресла и столовой группы. Уровень грунта основной части участка ниже, чем в саду, поэтому между террасой и газонной площадкой существует небольшой перепад высот.
Площадь первого этажа основного здания не имеет дверей или декоративных экранов со стороны гостиной – отсюда можно попасть в кабинет или на кухню, а уровень пола по всей площади одинаков.
Современные пристройки заметно изменяют облик исторических особняков. Например, в Великобритании георгианские и викторианские, слегка готичные и даже драматичные дома становятся современными образцами трендовой эклектики.
Современные пристройки в стиле модерн с панорамным остеклением подойдут к самому разному типу домов – с кирпичной, каменной отделкой, оформлением сайдингом, штукатуркой или декоративными панелями разных видов. Исключение составляют лишь деревянные постройки. Например, для сруба не достаточно стандартного проекта пристройки и дизайнер должен будет объединить оба образа особенным подходом в дизайне и собственным талантом.
С помощью пристройки вы можете реализовать многие мечты, которые не были исполнены в проекте основного дома – панорамное остекление, двери-слайдеры, отдельную гостиную для домашнего кинотеатра, каминную, двусветное освещение, окна в кровле, лестницу другого типа, дополнительную парадную столовую, игровую для детей, бильярдную или фитнес-уголок.
В деле отопления мы советуем вам обратиться к системе «теплого пола», тепловому насосу, а также использованию двухкамерных стеклопакетов для большей энергоэффективности стен. В современной архитектуре популярны и традиционные приемы в отоплении, но с изюминкой. Например, развод труб может осуществляться во встроенных в пол нишах с экранами, которые практически не видны и идут вдоль внешней стены.
Образ волшебного, современного и просто интерьера-мечты подкрепляется и встроенной в потолок подсветкой, стильным интерьером, ландшафтным дизайном и хорошим видом из окон. Очень важно, чтобы все элементы были на одном уровне и ваш сад, так же как и интерьер, был аккуратным и красивым.
Если вы ищите хороший вариант для остекления в пристройке, обратите внимание на двери-слайдеры для отапливаемых круглогодично комнат и безрамное остекление – для летних. У последних вы найдете интересный и стильный вид, приемлемую цену и силиконовые прослойки между стеклами, позволяющие сделать такой тип остекления особенно универсальным и открытым для ваших идей.
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