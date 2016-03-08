Шикарный семейный дом

Каменный, роскошный, основательный, гордость владельцев и архитектора, он является реконструкцией старинного поместья и имеет современную пристройку. Капитальный ремонт в доме был проведен совсем недавно, до этого его практически не использовали, потому вид дома оставлял желать лучшего. После того, как архитекторы предоставили владельцу проект редизайна, он сразу согласился, ведь и не ожидал, что в его поместье появится панорамное остекление, новейшая система отопления, а дом станет похожим на люксовый мини-замок!

Отдельная благодарность – фотографу CHRIS HUMPHREYS PHOTOGRAPHY LTD за потрясающую виртуальную экскурсию по этому дому! Спасибо!