Шикарный семейный дом

Каменный, роскошный, основательный, гордость владельцев и архитектора, он является реконструкцией старинного поместья и имеет современную пристройку. Капитальный ремонт в доме был проведен совсем недавно, до этого его практически не использовали, потому вид дома оставлял желать лучшего. После того, как архитекторы предоставили владельцу проект редизайна, он сразу согласился, ведь и не ожидал, что в его поместье появится панорамное остекление, новейшая система отопления, а дом станет похожим на люксовый мини-замок!
Отдельная благодарность – фотографу CHRIS HUMPHREYS PHOTOGRAPHY LTD за потрясающую виртуальную экскурсию по этому дому! Спасибо!
Посмотрите внимательно на снимок выше и вы увидите, что старая часть поместья находится позади – у нее другая кровля, маленькие окна и эркер с почти готической острой крышей. Новая часть дома расположена справа и выдается в сад. В ней организована огромная гостиная и солнечная и просторная кухня, а отделка фронтона выполнена из натурального дерева, что смотрится просто волшебно!
Интересной идеей было покрасить в малиновый цвет декоративные ограждения (клумбы для деревьев) на пути в сад. Они создают здесь яркий акцент и могут по желанию хозяина изменить свой цвет, постоянно преподнося дом в новом облике и иной атмосфере.
Новая пристройка подключена ко всем системам дома – отоплению, водоснабжению и канализации в зоне кухни и, конечно же, электричеству. Для нее было выбрано особенное место – так, чтобы можно было организовать террасы для принятия солнечных ванн и иметь шикарный и приватный вид на окрестности.
Обратите внимание, что за приватностью следит и тот самый бетонный забор, и кроны деревьев, а маленькие кустики, обрамляющие одну из зон террасы, добавляют ей уюта, ведь она находится прямо на границе большого открытого участка.
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С этого ракурса становится понятно, что новый забор также закрывает зону джакузи и бара (слева), которые являются главными местам для отдыха в этом мини-парке. Кстати, оформить собственный участок в таком стиле не так уж сложно. Просто обратите внимание на комбинированное мощение, посадку деревьев и кустарников прямо в террасы, а также красивые кусты в кашпо и фон из декоративного кирпича на фасадах.
Очень важно такую террасу расположить на возвышении с видом даже на обычную поляну или пустой участок. Из деревьев следует выбирать те, что имеют геометричный силуэт и могут стать частью арт-образа всего проекта.
Как вы видите, сама пристройка построена по системе фахверк – на опорных деревянных столбах держится вся система дома, в том числе и кровля. Современный фахверк отличается от традиционного, в нем найдется место панорамному остеклению, дверям-слайдерам и даже искусственным материалам.
Из панорамных окон гостиной открывается шикарный вид на террасы и сад. Кажется, что здесь можно проводить все свое свободное время, перемещаясь от удобного дивана у камина к джакузи или шезлонгам!
Эта яркая детская расположена в старом крыле здания, которому более 150 лет, хотя по внешнему виду комнаты вряд ли об этом можно догадаться! Разве что маленький размер окна показывает, что архитекторы решили не трогать конструкцию и не менять формат остекления.
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