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Шикарный семейный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
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Каменный, роскошный, основательный, гордость владельцев и архитектора, он является реконструкцией старинного поместья и имеет современную пристройку. Капитальный ремонт в доме был проведен совсем недавно, до этого его практически не использовали, потому вид дома оставлял желать лучшего. После того, как архитекторы предоставили владельцу проект редизайна, он сразу согласился, ведь и не ожидал, что в его поместье появится панорамное остекление, новейшая система отопления, а дом станет похожим на люксовый мини-замок!

Отдельная благодарность – фотографу CHRIS HUMPHREYS PHOTOGRAPHY LTD за потрясающую виртуальную экскурсию по этому дому! Спасибо!

Проект реконструкции каменного дома

Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Bickerton Croft, West Lothian

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Посмотрите внимательно на снимок выше и вы увидите, что старая часть поместья находится позади – у нее другая кровля, маленькие окна и эркер с почти готической острой крышей. Новая часть дома расположена справа и выдается в сад. В ней организована огромная гостиная и солнечная и просторная кухня, а отделка фронтона выполнена из натурального дерева, что смотрится просто волшебно!

Интересной идеей было покрасить в малиновый цвет декоративные ограждения (клумбы для деревьев) на пути в сад. Они создают здесь яркий акцент и могут по желанию хозяина изменить свой цвет, постоянно преподнося дом в новом облике и иной атмосфере.

​Пристройка к дому

Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Bickerton Croft, West Lothian

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Новая пристройка подключена ко всем системам дома – отоплению, водоснабжению и канализации в зоне кухни и, конечно же, электричеству. Для нее было выбрано особенное место – так, чтобы можно было организовать террасы для принятия солнечных ванн и иметь шикарный и приватный вид на окрестности.

Обратите внимание, что за приватностью следит и тот самый бетонный забор, и кроны деревьев, а маленькие кустики, обрамляющие одну из зон террасы, добавляют ей уюта, ведь она находится прямо на границе большого открытого участка.

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​Зона повышенного комфорта

Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Bickerton Croft, West Lothian

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

С этого ракурса становится понятно, что новый забор также закрывает зону джакузи и бара (слева), которые являются главными местам для отдыха в этом мини-парке. Кстати, оформить собственный участок в таком стиле не так уж сложно. Просто обратите внимание на комбинированное мощение, посадку деревьев и кустарников прямо в террасы, а также красивые кусты в кашпо и фон из декоративного кирпича на фасадах.

Очень важно такую террасу расположить на возвышении с видом даже на обычную поляну или пустой участок. Из деревьев следует выбирать те, что имеют геометричный силуэт и могут стать частью арт-образа всего проекта.

​Конструкция фахверк

Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Bickerton Croft, West Lothian

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Как вы видите, сама пристройка построена по системе фахверк – на опорных деревянных столбах держится вся система дома, в том числе и кровля. Современный фахверк отличается от традиционного, в нем найдется место панорамному остеклению, дверям-слайдерам и даже искусственным материалам.

​Гостиная с видом на рай

Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Bickerton Croft, West Lothian

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Из панорамных окон гостиной открывается шикарный вид на террасы и сад. Кажется, что здесь можно проводить все свое свободное время, перемещаясь от удобного дивана у камина к джакузи или шезлонгам!

​Спальня

Bickerton Croft, West Lothian, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Bickerton Croft, West Lothian

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Эта яркая детская расположена в старом крыле здания, которому более 150 лет, хотя по внешнему виду комнаты вряд ли об этом можно догадаться! Разве что маленький размер окна показывает, что архитекторы решили не трогать конструкцию и не менять формат остекления.

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