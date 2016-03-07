Практичные и красивые фасады: TOП-6 идей с ценами!

Найти нужный вариант дизайна фасадов для загородного дома – важный момент в создании образа вашего идеального коттеджа. Идеи дизайна фасадов в нашей статье могут помочь вам определиться с материалами, найти нужные сочетания и понять, что для вас важно, а что – нет.

В этой статье мы подготовили для вас интересную информацию о различных современных материалах, которые использовались для отделки коттеджей в стиле модерн. Интересные их комбинации – главная идея такой отделки, которая становится все более популярной не только в Западной, но и в Восточной Европе.

Цены, представленные в статье, являются ориентировочными и не привязаны к вашему региону. В любом случае, вам следует проконсультироваться у местного специалиста, например, архитектора, который расскажет вам, как лучше оформить фасад именно вашего дома.