Практичные и красивые фасады: TOП-6 идей с ценами!

Найти нужный вариант дизайна фасадов для загородного дома – важный момент в создании образа вашего идеального коттеджа. Идеи дизайна фасадов в нашей статье могут помочь вам определиться с материалами, найти нужные сочетания и понять, что для вас важно, а что – нет.
В этой статье мы подготовили для вас интересную информацию о различных современных материалах, которые использовались для отделки коттеджей в стиле модерн. Интересные их комбинации – главная идея такой отделки, которая становится все более популярной не только в Западной, но и в Восточной Европе.
Цены, представленные в статье, являются ориентировочными и не привязаны к вашему региону. В любом случае, вам следует проконсультироваться у местного специалиста, например, архитектора, который расскажет вам, как лучше оформить фасад именно вашего дома.
Листовые панели под дерево выглядят очень геометрично, могут быть квадратными или прямоугольными, обычно монтируются на обрешетку. Они идеально подходят для отделки стен у террас и балконов, парадной зоны и красиво сочетаются со всеми типами современной отделки.
Уникальная возможность сделать ваш дом похожим на проекты именитых архитекторов homify – использовать в дизайне фасадов панели под дерево, скомбинированные со штукатуркой.
Листовые панели под дерево, цена: от 2000 рублей за кв.м.
Металлические панели вы можете увидеть во многих немецких, французских и польских проектах – они практичны, стоят недорого, а выглядят современно и стильно. Чаще всего они используются в комбинациях с белой штукатуркой и панелями из натурального дерева, делая образ дома законченным и разнообразным. Иногда металлические фасадные панели, как на фотографии выше, могут занимать лишь очень малую часть в отделке, например, оформляя стык кровли и стен или лишь одну стену дома.
Металлические фасадные панели, цена: от 300-800 рублей за кв.м.
Декоративный кирпич особенно популярен у тех, кто хочет создать домик в традиционном стиле. Такие стили, как английский, кантри, браунстоун и другие отлично зарекомендовали себя в отделке наружных стен из декоративного кирпича.
Декоративный кирпич, цена: от 800 рублей за кв.м.
Самый потрясающий вариант отделки в современном стиле – фасадные панели из натурального дерева, которые выглядят просто потрясающе! Стеновые панели из необработанной древесины стоят гораздо дешевле, но требуют профессионального ухода.
Фасадные панели из натурального дерева, цена: от 2500 рублей за кв.м.
Замена декоративному кирпичу – панели, имитирующий нужный рисунок. Часто они выполнены безумно талантливыми дизайнерами и могут стать одним из лучших решений в дизайне вашего дома.
Декоративные панели под кирпич, цена: от 1200-1500 рублей за кв.м.
Интересный вариант замены натурального дерева – фиброцементный сайдинг. В данном случае имитируется рельеф натуральной древесины, но отсутствует пожароопасность, высокая стоимость обслуживания и ограниченный период эксплуатации, как у природного оригинала. Такой тип материала широко используется в Европе для фасадов загородных домов, а также общественных зданий.
Фиброцементный сайдинг, цена: от 1000-1500 рублей за кв.м.
Надеемся, наша статья оказалась для вас полезной в деле выбора отделки фасадов для собственного загородного дома. Вы можете обратиться на наш Форум, если у вас остались вопросы, или задать их в комментариях.
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