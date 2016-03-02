Проект маленького дома в стиле модерн

Очаровательный и простой проект коттеджа для пригорода – это то, что делает нас счастливыми не меньше, чем наших читателей. Сегодня мы публикуем еще один проект от студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, который наверняка понравится тем, что ищет интересный образ для маленького домика.

Данный проект является предложением для клиентов, которые хотят наслаждаться низкими затратами на отопление в собственном доме. Стандартная конструкция оснащена энергосберегающими системами, которые обеспечивают самую высокую практичность и энергоэффективность.