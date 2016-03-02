Проект маленького дома в стиле модерн

Очаровательный и простой проект коттеджа для пригорода – это то, что делает нас счастливыми не меньше, чем наших читателей. Сегодня мы публикуем еще один проект от студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, который наверняка понравится тем, что ищет интересный образ для маленького домика.
Данный проект является предложением для клиентов, которые хотят наслаждаться низкими затратами на отопление в собственном доме. Стандартная конструкция оснащена энергосберегающими системами, которые обеспечивают самую высокую практичность и энергоэффективность.
Дом нагревается с помощью теплового насоса, который работает с системой «теплого пола». В рамках проекта также используется механическая вентиляция с рекуперацией. Такое оснащение вместе с хорошим утеплением стен позволяет назвать дом, движущимся в сторону пассивных домов.
Вложения, которые подразумеваются в установке всех данных систем, быстро окупаются не только фактическими средствами, но и вашей радостью, когда приходит счет за ваше отопление. Частный дом – это постоянные эксплуатационные затраты, и если получилось снизить одну из них, кажется, что уже справитесь и со всеми остальными.
На фасаде декоративные панели из натурального дерева скомбинированы с белой штукатуркой и красивым форматом остекления. В некоторых местах оно панорамное, в другом – мансардное с заходом на стену, в третьем – является одним блоком от пола до потолка.
Площадка подъезда автомобиля, как и парадная дорожка, вымощена тонкими бетонными плитами. А в специально созданных для растений местах мы увидим дизайнерскую бело-гравийную засыпку и красивые кусты.
На заднем дворике нас ждет мульти-терраса, опоясывающая гостиную с двух сторон. Дорожка, которая начинается еще у парадного крыльца, ведет сюда и далее – в сад, на поляну, где стоят шезлонги.
Сама терраса расположена под козырьком, что защищает ее от излишнего солнца и ветра, а панорамное остекление в пол в гостиной делает этот дом очень стильным на вид с этого ракурса.
Сердце дома – светлая и уютная гостиная, она идет в комплекте с большим камином, который подогревает не только воздух, но и настроение в этом домике в осенне-зимние вечера. На первом этаже есть кабинет как место для работы, функционально расположенное вдали от гостиной и шумной суеты дня.
Встроенный камин в стиле минимализм с гранитным оформлением и поленницей под модулем для TV внушает настоящее уважение к дизайнеру и отделочникам! Так эффектно совместить традиционную фокусную точку классической гостиной и современную может только по-настоящему талантливый человек.
Кофейный столик в стиле параметрики, пластиковые стулья в стиле Eames Style и декоративные панели под дерево в отделке зоны TV выглядят невероятно роскошно, создавая атмосферу трендового дизайна.
Маленькая кухня в этом удивительном коттедже смотрится просто очаровательно. Окно в пол освещает все зоны так, будто вы находитесь на средиземноморском патио, а кухонный остров с толстой черно-гранитной столешницей гипнотизирует любого, кто любит дизайн!
Основной гарнитур частично отказался от закрытых модулей наверху, заменив их открытыми полками, а фартук реализован в формате стеклянного экрана. Слева – место для бытовой техники, справа – для резки и сервировки, а посудомоечная машина, духовка и холодильник встроены в разные части кухни. К сожалению, одну из них мы не можем показать вам – она расположена с другой стороны острова и создана специально для холодильника и духовки.
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