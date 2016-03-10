Проект дома нового поколения

Все мы знаем, как выглядит самый легкий проект дома – прямоугольная коробка, в которой планировка составлена из приватных комнат и без особых изысков. Но что если, оставляя бюджетность проекта, добавить в него элементы, которые увеличивают комфортабельность жизни и не слишком сильно влияют на цену?

Например, в дизайне фасадов вы можете оставить практически весь коттедж просто оштукатуренным, но для входной группы, крыльца, части парадного фасада выделить средства на отделку декоративными листовыми панелями под дерево или даже панелями из натуральной древесины.

Такой он – семейный дом нового поколения, который не боится экономить, но при этом воплощает в жизнь оригинальные идеи для пригородного образа жизни.