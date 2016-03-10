Проект дома нового поколения

Все мы знаем, как выглядит самый легкий проект дома – прямоугольная коробка, в которой планировка составлена из приватных комнат и без особых изысков. Но что если, оставляя бюджетность проекта, добавить в него элементы, которые увеличивают комфортабельность жизни и не слишком сильно влияют на цену?
Например, в дизайне фасадов вы можете оставить практически весь коттедж просто оштукатуренным, но для входной группы, крыльца, части парадного фасада выделить средства на отделку декоративными листовыми панелями под дерево или даже панелями из натуральной древесины.
Такой он – семейный дом нового поколения, который не боится экономить, но при этом воплощает в жизнь оригинальные идеи для пригородного образа жизни.
Идеальный дом в современном стиле обеспечивает семье не только комфортабельное проживание, но и спокойствие за их бюджет. Такой дом легко эксплуатировать, а все решения, принятые в контексте дизайн-проекта, основательны и надежны.
Так, панорамное остекление от пола до потолка красиво подчеркивает зону гостиной, а две спальни на втором этаже имеют окна в пол в зоне фронтона. Для террасы было выбрано деревянное покрытие, но оно не распространяется на зону у бассейна, которая имеет бетонную основу и может быть оставлена в таком состоянии или быть покрытой керамической плиткой.
Легкий, но смелый – так можно охарактеризовать этот проект частного дома студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG. В нем есть скромная сдержанность, практичность и даже немного роскоши. Взгляните на шикарную террасу на гараже и вы поймете, что мы имеем ввиду.
Из простых и наиболее бюджетных дополнений стоит выделить красивую подсветку на парадном фасаде, пару кашпо со стильными кустами под стрижку и окна в пол для второго этажа. Узкие, недорогие, с перилами они смотрятся очень современно и позволяют заменить балкон.
Особого внимания заслуживают декоративные водоемы и бассейн. Вписываясь в формат террас самым минималистичным образом, они делают дом похожим на футуристичный тропический оазис. Эта красота видна из обеих детских и со стороны красивой террасы с навесом с выходом из главной спальни.
Кстати, на этой потрясающей террасе на втором этаже не просто поставлена столовая группа, но даже есть мангал. Более подробно о таких дизайн-проектах вы можете узнать здесь.
Просторная и функциональная кухня может похвастаться реализованным трендом в дизайне гарнитура – стеклянными дверцами для нижних шкафов, заменяющими традиционный буфет для красивой посуды.
Кухонный остров – тоже важная часть современного дизайна кухни, он позволяет сделать планировку современной, подходящей для активного образа жизни с детьми.
Благодаря специальному методу съемки эти кухня, столовая и гостиная выглядят просто огромными. На самом деле, их площадь достаточно стандартна, просто отсутствие стен и широкоугольный объектив делают свое дело.
Основная гостиная использует модульную мебель и диваны, чтобы сделать интерьер трансформируемым под нужды каждого конкретного дня. Например, диван можно разложить на четыре кресла для встречи друзей вашей дочери, а два столика, которые в неактивном состоянии ставятся друг на друга, могут быть красиво сервированы капкейками и лимонадом.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию по этому дому, который ждет своего воплощения! Надеемся, что вы нашли важные для вашей стройки или редизайна идеи!
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