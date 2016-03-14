Оригинальный дом для эстета

Небольшое старое здание с оштукатуренными фасадами и маленькими окнами, которых было полно на этой улице в прошлом веке, было преобразовано в современный коттедж по правилам лофта.

Отделка железными декоративными панелями – достаточно дешевое удовольствие из серии трендового дизайна экстерьера, она стала здесь основным приемом в оформлении.