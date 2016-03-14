Оригинальный дом для эстета

Реконструкция этого старого здания легкой промышленности подразумевала создание люксового лофтого пространства. Интересный дизайн интерьера, новый формат остекления и оригинальные решения в декоре позволяют назвать этот проект уникальным в своем роде.
Мы благодарим фотографа из ANDRES FLAJSZER PHOTOGRAPHY за предоставленные фото-материалы, поделиться ими с вами – настоящее удовольствие!
Одной из главных частей любой реконструкции старых зданий является увеличение формата остекления. В данном случае мы даже видим дополнение в виде балкона и панорамные двери-слайдеры особенно шикарного формата – их длина составляет около 6 метров.
Небольшое старое здание с оштукатуренными фасадами и маленькими окнами, которых было полно на этой улице в прошлом веке, было преобразовано в современный коттедж по правилам лофта.
Отделка железными декоративными панелями – достаточно дешевое удовольствие из серии трендового дизайна экстерьера, она стала здесь основным приемом в оформлении.
Характерной чертой лофтов всегда были брутальные элементы, оставшиеся от предыдущего функционала здания. Со временем даже новые декоративные приемы приобрели индустриальные черты – стены декорировались кирпичной кладкой, вентиляционные трубы были видимы и достаточно габаритны, а пол и потолок часто оставались бетонным или оформлялись «под бетон». Конечно же, любой элемент отделки все равно покрывался специальным изолирующим слоем для экологичности, потому и в этом лофте вы не увидите настоящего открытого бетона – лишь со слоем такого лака.
Современные лофты нельзя упрекнуть в малофункциональности – они светлые и солнечные, просторные, имеют достаточное количество ванных комнат, настоящую кухню и встроенные места хранения. Гостиная здесь часто бывает огромной, двусветной, залитой солнечными лучами и идеально подходит для активной жизни и даже немаленьких домашних вечеринок.
Не все лофты могут похвастаться открытой планировкой, но некоторые из них даже зону спальни объединяют с гостиной и другими комнатами. Приватными остаются лишь ванные и туалетные комнаты, а иногда и прихожая.
Интересную комнату в этом проекте мы найдем на первом этаже сразу за прихожей, она находится в укромном уголке с панорамными дверьми-слайдерами и выходом в сад и является домашним кинотеатром.
Интересная модульная кухня в таком же богемном формате полна примитивных решений и дорогой дизайнерской мебелью. В основе ее лежит столешница, под которой стоит другая и весьма разнообразная мебель.
Новшество в оформлении лофтов – декоративные панели из натурального дерева или с имитацией ценных пород древесины – набирает популярность в последние пару лет. Они придают интерьерам более люксовый и при этом уютный оттенок.
Обратите внимание и на оформление лестницы. Реечные панели лишь отчасти закрывают каждый из пролетов, при этом оставляя их безопасными для использования за счет расположения «шахматкой».
Так, некоторые старые промышленные здания повсюду – на извилистых улочках исторического центра города, прямо в сердце бизнес-района или на окраине городка – перерождаются в жилые лофты.
Одним из самых эффектных моментов является симбиоз индустриальных элементов и традиционных, которые уже множество веков используются в дизайне жилых помещений. И каждый новый лофт – почти отдельный стиль, интересный и всегда удивляющий своего зрителя.
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