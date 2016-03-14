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Оригинальный дом для эстета

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Дома в стиле модерн
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Реконструкция этого старого здания легкой промышленности подразумевала создание люксового лофтого пространства. Интересный дизайн интерьера, новый формат остекления и оригинальные решения в декоре позволяют назвать этот проект уникальным в своем роде.

Мы благодарим фотографа из ANDRES FLAJSZER PHOTOGRAPHY за предоставленные фото-материалы, поделиться ими с вами – настоящее удовольствие!

​Панорамное остекление

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Дома в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Одной из главных частей любой реконструкции старых зданий является увеличение формата остекления. В данном случае мы даже видим дополнение в виде балкона и панорамные двери-слайдеры особенно шикарного формата – их длина составляет около 6 метров.

​Экстерьер и его оформление

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Дома в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Небольшое старое здание с оштукатуренными фасадами и маленькими окнами, которых было полно на этой улице в прошлом веке, было преобразовано в современный коттедж по правилам лофта.

Отделка железными декоративными панелями – достаточно дешевое удовольствие из серии трендового дизайна экстерьера, она стала здесь основным приемом в оформлении.

​Лофт нового уровня

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Гостиная в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Характерной чертой лофтов всегда были брутальные элементы, оставшиеся от предыдущего функционала здания. Со временем даже новые декоративные приемы приобрели индустриальные черты – стены декорировались кирпичной кладкой, вентиляционные трубы были видимы и достаточно габаритны, а пол и потолок часто оставались бетонным или оформлялись «под бетон». Конечно же, любой элемент отделки все равно покрывался специальным изолирующим слоем для экологичности, потому и в этом лофте вы не увидите настоящего открытого бетона – лишь со слоем такого лака.

Современные лофты нельзя упрекнуть в малофункциональности – они светлые и солнечные, просторные, имеют достаточное количество ванных комнат, настоящую кухню и встроенные места хранения. Гостиная здесь часто бывает огромной, двусветной, залитой солнечными лучами и идеально подходит для активной жизни и даже немаленьких домашних вечеринок.

​Открытая планировка на 99%

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Столовая комната в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Не все лофты могут похвастаться открытой планировкой, но некоторые из них даже зону спальни объединяют с гостиной и другими комнатами. Приватными остаются лишь ванные и туалетные комнаты, а иногда и прихожая.

Домашний кинотеатр в богемном стиле

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Гостиная в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Интересную комнату в этом проекте мы найдем на первом этаже сразу за прихожей, она находится в укромном уголке с панорамными дверьми-слайдерами и выходом в сад и является домашним кинотеатром.

​Дизайн кухни

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Гостиная в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Интересная модульная кухня в таком же богемном формате полна примитивных решений и дорогой дизайнерской мебелью. В основе ее лежит столешница, под которой стоит другая и весьма разнообразная мебель.

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Декоративные панели в дизайне лофта

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Столовая комната в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Новшество в оформлении лофтов – декоративные панели из натурального дерева или с имитацией ценных пород древесины – набирает популярность в последние пару лет. Они придают интерьерам более люксовый и при этом уютный оттенок.

​Оригинальное оформление лестницы

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Столовая комната в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Обратите внимание и на оформление лестницы. Реечные панели лишь отчасти закрывают каждый из пролетов, при этом оставляя их безопасными для использования за счет расположения «шахматкой».

​Будущее городов

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography Дома в стиле модерн
Andres Flajszer Photography

SAU-MIGDIA-HOUSE

Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography

Так, некоторые старые промышленные здания повсюду – на извилистых улочках исторического центра города, прямо в сердце бизнес-района или на окраине городка – перерождаются в жилые лофты.

Одним из самых эффектных моментов является симбиоз индустриальных элементов и традиционных, которые уже множество веков используются в дизайне жилых помещений. И каждый новый лофт – почти отдельный стиль, интересный и всегда удивляющий своего зрителя.

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