​Эко-дом для любителей природы

У минимализма как у стратегии в дизайне есть свои плюсы и минусы. В поисках своего стиля мы рекомендуем вам отталкиваться именно от минусов, которые были бы для вас приемлемы, чтобы найти то, что вас не разочарует.

В плюсах минимализма можно найти такие прекрасные характеристики, как одинаковая любовь к маленьким и большим пространствам, возможность создать расслабляющую обстановку, ощущение полного равновесия и упорядоченности в интерьере и, конечно, почти всегда – практичность отделки.

В минусах же лежат частные отзывы о стиле – кто-то не может смириться с его простотой, кто-то – с четкими рамками, а другие считают, что их дом обязательно должен быть полон мелкого и заметного декора.