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​Эко-дом для любителей природы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Дома в стиле модерн
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Проект дома или коттеджа  – это всегда огромный пласт работ и множество решений, которые вам нужно будет принять. Если вы задумываете строительство нового дома и ищите проект или идею, обратите внимание на этот от студии ARCHITEKT STEFAN TOIFL. Построенный в стиле минимализм, с любовью к простоте и натуральным материалам он подойдет для умиротворенной жизни семьи в живописном месте.

​Дизайн экстерьера

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Дома в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

Модное сочетание черных оконных рам и белых оштукатуренных фасадов – классика современного дизайна и, наверное, никогда не выйдет из моды. Верхний же этаж здания оформлен натуральным деревом, а также имеет балконы с деревянным полом и комнаты, будто бы спрятанные за благородным материалом для полной сохранности.

​Плюсы минимализма

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Дома в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

У минимализма как у стратегии в дизайне есть свои плюсы и минусы. В поисках своего стиля мы рекомендуем вам отталкиваться именно от минусов, которые были бы для вас приемлемы, чтобы найти то, что вас не разочарует.

В плюсах минимализма можно найти такие прекрасные характеристики, как одинаковая любовь к маленьким и большим пространствам, возможность создать расслабляющую обстановку, ощущение полного равновесия и упорядоченности в интерьере и, конечно, почти всегда – практичность отделки.

В минусах же лежат частные отзывы о стиле – кто-то не может смириться с его простотой, кто-то – с четкими рамками, а другие считают, что их дом обязательно должен быть полон мелкого и заметного декора.

​Терраса

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Балкон и терраса в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

Террасы в стиле минимализм – будто произведение искусства. На них отдыхает взгляд даже при просмотре фотографий. Они просты, лаконичны и созданы именно для того, чтобы здесь могли приятно провести время ваши близкие и друзья.

Угловая зона этой террасы частично используется для столовой группы и позволяет увеличить обзор. А справа есть декоративный экран, разделяющий зону отдыха и подъезда.

​Балкон-терраса

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Балкон и терраса в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

Мы уже говорили вам о балконах с деревянным полом, но вряд ли вы представляли их именно так – кажется, что ты живешь в детском домике на дереве! Вдали виднеется кромка горного озера, а просыпаться здесь летом в воскресное утро – сплошное удовольствие!

​Дизайн интерьера

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Кухня в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

Обилие древесины и белые оштукатуренные стены – основа этого прекрасного интерьера в стиле модерн, который несколько футуристично смотрится на фоне дикого леса. Будто в самое сердце природы поместили необычную мульти-функциональную шкатулку – дом, который пытается вписаться в пейзаж за счет натуральной древесины.

​Поэтажные планы дома

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Дома в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

На этом плане вы можете убедиться в том, что этот дом действительно оригинален. Визуально кажется, что гараж (внизу слева) является частью здания, а на самом деле он выделен в отдельное строение с хозяйственной кладовой, котельной и еще парой технических помещений.

Основной дом имеет необычную планировку. Первый этаж является приватным – на нем мы найдем 3 спальни и 2.5 ванные комнаты. На втором – главный мастер-сьют с собственной ванной и туалетную комнату, а также общественную зону – кухню, столовую и гостиную. Планировка такого типа позволяет создать на втором этаже прекрасные виды на лес и озеро и использовать их в повседневности, а не только «прятать» в спальнях, как это было бы при традиционном варианте.

​Эскиз архитектора

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl Дома в стиле модерн
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

Парадная часть дома представлена всего парой окон, входной дверью и гаражом, что является прекрасным решением для сохранение приватности.

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