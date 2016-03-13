Дом, который вдохновляет, у каждого свой. Кому-то нравится доступность, которая позволяет мечтать и воплощать задуманное, на кого-то особенно действуют люксовые проекты. Этот простой проект дома в стиле минимализм из первых – он подойдет любой семье, которая мечтает о загородном доме, и смотрится шикарно даже на небольшом участке.
Архитекторы решили остановиться на планировке, подразумевающей использование крыльца как места для лавочки, комнаты с панорамным остекление и балкон на втором этаже. Общая площадь дома (124 кв.метра) делает его доступным и возможным для строительства за один сезон.
В дизайне экстерьера использовалась фасадная доска с особенной обработкой маслом в свободной манере – разные доски имеют немного отличающиеся оттенки, что смотрится очень красиво! Такой дизайн фасада может присутствовать только на фронтальной части здания, если вы ищите идеи для снижения бюджета на стройку, а вот панорамное остекление в виде дверей-слайдеров лучше оставить – без них дом выглядит уже совсем не так!
Кстати, двери-слайдеры – вовсе не повод не воспринимать проект всерьез тем, кто живет в средней полосе или даже в более холодном климате. Современные системы отопления в виде «теплого пола» или теплового насоса справятся и с таким типом остекления. Главное – чтобы дом был максимально энергоэффективным, без щелей и с хорошим утеплением, а двери-слайдеры – качественными.
Больше о дизайне практичных и современных фасадов вы можете узнать здесь.
Прекрасный вид из столовой на небольшое крыльцо с лавочкой достоин панорамного остекления, как и пейзажный вид или панорама города. В этом уголке чувствуется очень приятная атмосфера, и он считается главным для семейного досуга.
Вы можете также заметить любопытную деталь – пока во всем основном доме вы найдете деревянные полы, здесь использовано более практичное покрытие. Выбирая для оформления крыльца, террасы или комнаты, близкой к данным зонам, материал для пола, будет очень практично остановить свой выбор, например, на керамической плитке. Тогда пространство становится простым в уборке, даже если сюда постоянно заходят люди с улицы – дети, друзья или ваши соседи.
Над крыльцом мы найдем балкон, красиво оформляющий парадный фасад. Сюда есть выход из двух спален, а с террасы открывается вид на ближайшие соседние дома. На небольшом пространстве могут поиграть дети, вы можете поставить кресло или даже расстелить пляжный матрас для принятия солнечных ванн – здесь будет очень хорошо проводить выходные летом.
Еще один балкон есть на задней стороне фасада. Здесь, в зоне лестничного холла, мы найдем выход на него через раздвижные двери-слайдеры.
Минималистичный дизайн кухни призван сэкономить средства и сделать эту зону функциональной и при этом лаконичной. Интересно, что в данном проекте холодильник, некоторая другая бытовая техника и дополнительная кладовая расположены в небольшой комнате слева, тогда как на парадной кухне оставлены лишь основные элементы.
Традиционная азиатская гостиная с татами и отделкой в стиле минимализм находится рядом со столовой для гостей. Ведут в нее, расположенную на подиуме, двери-слайдеры на деревянном каркасе с оформлением из рисовой бумаги, а весь интерьер пропитан традиционным подходом.
Вы можете заметить и отделку стен деревом в столовой, кстати, тем же самым, каким оформлен и основной фасад здания.
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