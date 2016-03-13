Простой проект дома в стиле минимализм

В дизайне экстерьера использовалась фасадная доска с особенной обработкой маслом в свободной манере – разные доски имеют немного отличающиеся оттенки, что смотрится очень красиво! Такой дизайн фасада может присутствовать только на фронтальной части здания, если вы ищите идеи для снижения бюджета на стройку, а вот панорамное остекление в виде дверей-слайдеров лучше оставить – без них дом выглядит уже совсем не так!

Кстати, двери-слайдеры – вовсе не повод не воспринимать проект всерьез тем, кто живет в средней полосе или даже в более холодном климате. Современные системы отопления в виде «теплого пола» или теплового насоса справятся и с таким типом остекления. Главное – чтобы дом был максимально энергоэффективным, без щелей и с хорошим утеплением, а двери-слайдеры – качественными.

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